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СМИ: ЕК 22 октября планирует утвердить механизм выдачи кредита Украине - РИА Новости, 10.10.2024
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11:17 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/ek-1977350053.html
СМИ: ЕК 22 октября планирует утвердить механизм выдачи кредита Украине
СМИ: ЕК 22 октября планирует утвердить механизм выдачи кредита Украине - РИА Новости, 10.10.2024
СМИ: ЕК 22 октября планирует утвердить механизм выдачи кредита Украине
Механизм выдачи кредита Украине на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов РФ, как ожидается, 22 октября поступит на утверждение в... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T11:17
2024-10-10T11:17
россия
киев
украина
сергей лавров
урсула фон дер ляйен
паоло джентилони
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Механизм выдачи кредита Украине на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов РФ, как ожидается, 22 октября поступит на утверждение в Европарламент, сообщает газета Politico. Ранее венгерское представительство в ЕС заявило, что постоянные представители стран Евросоюза предварительно согласовали механизм выдачи кредита Киеву на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России. Для окончательного утверждения документов потребуется еще согласование Европарламента. "Парламент, как ожидается, одобрит предложение 22 октября", - пишет издание. В МИД РФ ранее неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 20 сентября во время визита в Киев сообщила, что ЕК утвердила свое предложение странам ЕС по выделению Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от иммобилизованных суверенных российских активов. Это составит большую часть от согласованного ранее странами G7 кредита в 50 миллиардов долларов США. Кроме того, ЕК предложила увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций с полугода до 36 месяцев для обеспечения лучших гарантий погашения кредита. Это решение требует получения единогласной поддержки в Совете ЕС. Западные СМИ сообщали о разногласиях между странами ЕС и США по вопросу гарантий этого кредита. В частности, Вашингтон якобы настаивает на том, чтобы ЕС сделал заморозку этих средств бессрочной, гарантировав таким образом их использование для погашения кредита Киеву. Однако среди стран ЕС, где хранится большая часть замороженных российских средств, нет единого мнения по этому вопросу. В частности, Венгрия не поддерживает пролонгацию сроков заморозки активов с полугода до трех лет. В июле 2024 года еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что Европейская комиссия в срочном порядке готовит предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных активов России, но под гарантии резерва бюджета Евросоюза. Он заявил о желании ЕК подготовить такое предложение в кратчайшие сроки, поскольку предлагаемый комиссией механизм базируется на гарантиях резерва бюджета ЕС, который, по его словам, можно использовать только до конца текущего года. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977334988.html
https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977330429.html
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россия, киев, украина, сергей лавров, урсула фон дер ляйен, паоло джентилони, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Киев, Украина, Сергей Лавров, Урсула фон дер Ляйен, Паоло Джентилони, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент, Санкции в отношении России, В мире
СМИ: ЕК 22 октября планирует утвердить механизм выдачи кредита Украине

Politico: ЕК 22 октября утвердит механизм кредита Украине под российские активы

© AP Photo / Shakh AivazovУчастник акции протеста с флагом Евросоюза
Участник акции протеста с флагом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
Участник акции протеста с флагом Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Механизм выдачи кредита Украине на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов РФ, как ожидается, 22 октября поступит на утверждение в Европарламент, сообщает газета Politico.
Ранее венгерское представительство в ЕС заявило, что постоянные представители стран Евросоюза предварительно согласовали механизм выдачи кредита Киеву на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России. Для окончательного утверждения документов потребуется еще согласование Европарламента.
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"Парламент, как ожидается, одобрит предложение 22 октября", - пишет издание.
В МИД РФ ранее неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 20 сентября во время визита в Киев сообщила, что ЕК утвердила свое предложение странам ЕС по выделению Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от иммобилизованных суверенных российских активов. Это составит большую часть от согласованного ранее странами G7 кредита в 50 миллиардов долларов США. Кроме того, ЕК предложила увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций с полугода до 36 месяцев для обеспечения лучших гарантий погашения кредита. Это решение требует получения единогласной поддержки в Совете ЕС.
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Западные СМИ сообщали о разногласиях между странами ЕС и США по вопросу гарантий этого кредита. В частности, Вашингтон якобы настаивает на том, чтобы ЕС сделал заморозку этих средств бессрочной, гарантировав таким образом их использование для погашения кредита Киеву. Однако среди стран ЕС, где хранится большая часть замороженных российских средств, нет единого мнения по этому вопросу. В частности, Венгрия не поддерживает пролонгацию сроков заморозки активов с полугода до трех лет.
В июле 2024 года еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что Европейская комиссия в срочном порядке готовит предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных активов России, но под гарантии резерва бюджета Евросоюза. Он заявил о желании ЕК подготовить такое предложение в кратчайшие сроки, поскольку предлагаемый комиссией механизм базируется на гарантиях резерва бюджета ЕС, который, по его словам, можно использовать только до конца текущего года.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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РоссияКиевУкраинаСергей ЛавровУрсула фон дер ЛяйенПаоло ДжентилониЕвросоюзЕврокомиссияЕвропарламентСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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