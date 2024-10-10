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Болгар поздравила Дурова с днем рождения кадрами с тюрьмой на острове ИФ - РИА Новости, 10.10.2024
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16:45 10.10.2024 (обновлено: 17:24 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/durov-1977436702.html
Болгар поздравила Дурова с днем рождения кадрами с тюрьмой на острове ИФ
Болгар поздравила Дурова с днем рождения кадрами с тюрьмой на острове ИФ - РИА Новости, 10.10.2024
Болгар поздравила Дурова с днем рождения кадрами с тюрьмой на острове ИФ
Мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар поздравила основателя Telegram с днем рождения и опубликовала видео с замком Иф, который находится неподалеку от... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:45
2024-10-10T17:24
франция
марсель
россия
павел дуров
ирина болгар
telegram
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар поздравила основателя Telegram с днем рождения и опубликовала видео с замком Иф, который находится неподалеку от французского Марселя. Павлу Дурову 10 октября исполняется 40 лет. "Никто не должен оставаться без подарков на день рождения. Когда мы не можем доставить их лично, остается полагаться на почтальонов Вселенной", - подписала она видео, опубликованное в ее аккаунте в соцсети Instagram.*В замке Иф в период с XVI по XIX век содержались особо опасные преступники. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории России
https://ria.ru/20241010/durov-1968735141.html
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франция, марсель, россия, павел дуров, ирина болгар, telegram, задержание павла дурова во франции
Франция, Марсель, Россия, Павел Дуров, Ирина Болгар, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Болгар поздравила Дурова с днем рождения кадрами с тюрьмой на острове ИФ

Болгар поздравила Дурова с днем рождения, опубликовав видео с замком Иф

© Фото : Павел Дуров/ВКонтактеПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : Павел Дуров/ВКонтакте
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар поздравила основателя Telegram с днем рождения и опубликовала видео с замком Иф, который находится неподалеку от французского Марселя.
Павлу Дурову 10 октября исполняется 40 лет.
© @missbolgarПубликация Ирины Болгар в соцсети
Публикация Ирины Болгар в соцсети - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© @missbolgar
Публикация Ирины Болгар в соцсети
"Никто не должен оставаться без подарков на день рождения. Когда мы не можем доставить их лично, остается полагаться на почтальонов Вселенной", - подписала она видео, опубликованное в ее аккаунте в соцсети Instagram.*
В замке Иф в период с XVI по XIX век содержались особо опасные преступники.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории России
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 16:48
 
ФранцияМарсельРоссияПавел ДуровИрина БолгарTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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