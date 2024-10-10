https://ria.ru/20241010/durov-1977436702.html
Болгар поздравила Дурова с днем рождения кадрами с тюрьмой на острове ИФ
Болгар поздравила Дурова с днем рождения кадрами с тюрьмой на острове ИФ - РИА Новости, 10.10.2024
Болгар поздравила Дурова с днем рождения кадрами с тюрьмой на острове ИФ
Мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар поздравила основателя Telegram с днем рождения и опубликовала видео с замком Иф, который находится неподалеку от... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:45
2024-10-10T16:45
2024-10-10T17:24
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задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар поздравила основателя Telegram с днем рождения и опубликовала видео с замком Иф, который находится неподалеку от французского Марселя. Павлу Дурову 10 октября исполняется 40 лет. "Никто не должен оставаться без подарков на день рождения. Когда мы не можем доставить их лично, остается полагаться на почтальонов Вселенной", - подписала она видео, опубликованное в ее аккаунте в соцсети Instagram.*В замке Иф в период с XVI по XIX век содержались особо опасные преступники. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории России
https://ria.ru/20241010/durov-1968735141.html
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франция, марсель, россия, павел дуров, ирина болгар, telegram, задержание павла дурова во франции
Франция, Марсель, Россия, Павел Дуров, Ирина Болгар, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Болгар поздравила Дурова с днем рождения кадрами с тюрьмой на острове ИФ
Болгар поздравила Дурова с днем рождения, опубликовав видео с замком Иф
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар поздравила основателя Telegram с днем рождения и опубликовала видео с замком Иф, который находится неподалеку от французского Марселя.
Павлу Дурову 10 октября исполняется 40 лет.
"Никто не должен оставаться без подарков на день рождения. Когда мы не можем доставить их лично, остается полагаться на почтальонов Вселенной", - подписала она видео, опубликованное в ее аккаунте в соцсети Instagram.*
В замке Иф в период с XVI по XIX век содержались особо опасные преступники.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа
Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции
подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории России