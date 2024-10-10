P. Diddy обвинил власти США в утечке информации по его делу, сообщили СМИ
ABC News: рэпер Diddy обвинил власти США в утечке информации по его делу
© AP Photo / Willy SanjuanАмериканский рэпер и продюсер Шон Комбс
© AP Photo / Willy Sanjuan
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Скандальный американский рэп-исполнитель Шон Комбс, более известный под псевдонимом Diddy, обвинил власти США в утечке информации о его судебном деле, по которому он обвиняется в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции, сообщает телеканал ABC News.
"Шон Diddy Комбс обвиняет правительство (США - ред.) в утечке информации о его обвинительном заключении", - говорится в сообщении.
Как сообщает телеканал, в иске, поданном в суд в среду, рэпер обвинил федеральных агентов и прокуроров в незаконной утечке информации по его судебным разбирательствам. По данным телеканала, адвокаты Diddy заявили, что утечки информации по его делу привели к "разрушительной, крайне предвзятой досудебной огласке", которая может лишить рэпера права на справедливое судебное разбирательство.
Против рэпера неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил музыканту обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции, на данный момент Diddy заключен под стражу.
Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
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