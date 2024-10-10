Жену экс-главы района в Дагестане отправили под домашний арест
Суд отправил жену экс-главы Сергокалинского района Дагестана под домашний арест
© РИА НовостиДом отправленного в отставку главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи сыновья и племянник участвовали в теракте на территории республики Дагестан
© РИА Новости
Дом отправленного в отставку главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи сыновья и племянник участвовали в теракте на территории республики Дагестан
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 10 окт - РИА Новости. Суд отправил жену экс-главы Сергокалинского района Дагестана, чей сын был ликвидирован в ходе теракта, под домашний арест по делу о растрате, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
"Подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", – сказал собеседник агентства.
В среду жена экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова была задержана по делу о растрате.
По версии следствия, в 2014 году подозреваемая фиктивно трудоустроила свою родственницу на должность делопроизводителя подведомственного детского сада. Этим она "допустила хищение бюджетных денежных средств путем растраты в общей сумме более 121 тысячи рублей".
Супруг подозреваемой также находится под следствием по обвинению в мошенничестве в крупном размере (3 ст. 159 УК РФ) и отмывании денег, полученных преступным путем, организованной группой (п. "а" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). В начале октября ему продлили арест до 5 декабря.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. Один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын Магомеда Омарова Осман.
Экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест
4 октября, 16:04