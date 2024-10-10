https://ria.ru/20241010/dagestan-1977476046.html

Жену экс-главы района в Дагестане отправили под домашний арест

Жену экс-главы района в Дагестане отправили под домашний арест - РИА Новости, 10.10.2024

Жену экс-главы района в Дагестане отправили под домашний арест

Суд отправил жену экс-главы Сергокалинского района Дагестана, чей сын был ликвидирован в ходе теракта, под домашний арест по делу о растрате, сообщил РИА... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T20:03

2024-10-10T20:03

2024-10-10T20:03

происшествия

сергокалинский район

россия

дербент

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МАХАЧКАЛА, 10 окт - РИА Новости. Суд отправил жену экс-главы Сергокалинского района Дагестана, чей сын был ликвидирован в ходе теракта, под домашний арест по делу о растрате, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. "Подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", – сказал собеседник агентства. В среду жена экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова была задержана по делу о растрате. По версии следствия, в 2014 году подозреваемая фиктивно трудоустроила свою родственницу на должность делопроизводителя подведомственного детского сада. Этим она "допустила хищение бюджетных денежных средств путем растраты в общей сумме более 121 тысячи рублей". Супруг подозреваемой также находится под следствием по обвинению в мошенничестве в крупном размере (3 ст. 159 УК РФ) и отмывании денег, полученных преступным путем, организованной группой (п. "а" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). В начале октября ему продлили арест до 5 декабря. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. Один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын Магомеда Омарова Осман.

https://ria.ru/20240708/synovja-1958181642.html

https://ria.ru/20241004/arest-1976400234.html

сергокалинский район

россия

дербент

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происшествия, сергокалинский район, россия, дербент, вооруженные нападения в дербенте и махачкале