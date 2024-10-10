https://ria.ru/20241010/briks-1977406278.html

Деловой форум БРИКС пройдет в Москве 18 октября

Деловой форум БРИКС пройдет в Москве 18 октября - РИА Новости, 10.10.2024

Деловой форум БРИКС пройдет в Москве 18 октября

Деловой форум БРИКС состоится в Москве 18 октября, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:22

2024-10-10T15:22

2024-10-10T15:22

россия

москва

юрий ушаков

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953354504_0:0:3364:1892_1920x0_80_0_0_f762e5fb0e1e787e607f4f6e2e7f3883.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Деловой форум БРИКС состоится в Москве 18 октября, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Буквально через неделю, 18 октября, состоится Деловой форум БРИКС", - рассказал Ушаков журналистам. Он отметил, что это очень масштабное мероприятие, в котором принимают участие представители бизнеса, деловых кругов и официальные представители стран объединения. "Этот Деловой форум является составной частью саммита БРИКС. Мы его проводим 18 октября в Москве", - добавил помощник президента РФ.

https://ria.ru/20241008/ukraina-1976949226.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, юрий ушаков, брикс