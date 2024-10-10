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Деловой форум БРИКС пройдет в Москве 18 октября - РИА Новости, 10.10.2024
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15:22 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/briks-1977406278.html
Деловой форум БРИКС пройдет в Москве 18 октября
Деловой форум БРИКС пройдет в Москве 18 октября - РИА Новости, 10.10.2024
Деловой форум БРИКС пройдет в Москве 18 октября
Деловой форум БРИКС состоится в Москве 18 октября, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:22
2024-10-10T15:22
россия
москва
юрий ушаков
брикс
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Деловой форум БРИКС состоится в Москве 18 октября, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Буквально через неделю, 18 октября, состоится Деловой форум БРИКС", - рассказал Ушаков журналистам. Он отметил, что это очень масштабное мероприятие, в котором принимают участие представители бизнеса, деловых кругов и официальные представители стран объединения. "Этот Деловой форум является составной частью саммита БРИКС. Мы его проводим 18 октября в Москве", - добавил помощник президента РФ.
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россия, москва, юрий ушаков, брикс
Россия, Москва, Юрий Ушаков, БРИКС
Деловой форум БРИКС пройдет в Москве 18 октября

Ушаков: составная часть саммита БРИКС, Деловой форум пройдет в Москве 18 октября

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Саммит БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Деловой форум БРИКС состоится в Москве 18 октября, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Буквально через неделю, 18 октября, состоится Деловой форум БРИКС", - рассказал Ушаков журналистам.
Он отметил, что это очень масштабное мероприятие, в котором принимают участие представители бизнеса, деловых кругов и официальные представители стран объединения.
"Этот Деловой форум является составной частью саммита БРИКС. Мы его проводим 18 октября в Москве", - добавил помощник президента РФ.
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