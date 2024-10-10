https://ria.ru/20241010/briks-1977404770.html

БРИКС занимается строительством справедливого мироустройства, заявил Ушаков

БРИКС занимается строительством справедливого мироустройства, заявил Ушаков - РИА Новости, 10.10.2024

БРИКС занимается строительством справедливого мироустройства, заявил Ушаков

БРИКС занимается строительством более справедливого и демократического мироустройства, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:14

2024-10-10T15:14

2024-10-10T15:14

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. БРИКС занимается строительством более справедливого и демократического мироустройства, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "То, чем занимается БРИКС - это возведение постепенно, по кирпичику, моста к более демократическому и справедливому мироустройству", - сказал Ушаков на брифинге. Помощник президента также отметил роль БРИКС в объединении Глобального Юга и Востока на принципах взаимного уважения. Председательство России в БРИКС в 2024 году проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20240926/rossija-1974885741.html

https://ria.ru/20231128/putin-1912427138.html

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восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, восток, казань, юрий ушаков, брикс