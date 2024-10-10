Рейтинг@Mail.ru
БРИКС занимается строительством справедливого мироустройства, заявил Ушаков - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/briks-1977404770.html
БРИКС занимается строительством справедливого мироустройства, заявил Ушаков
БРИКС занимается строительством справедливого мироустройства, заявил Ушаков - РИА Новости, 10.10.2024
БРИКС занимается строительством справедливого мироустройства, заявил Ушаков
БРИКС занимается строительством более справедливого и демократического мироустройства, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:14
2024-10-10T15:14
в мире
россия
восток
казань
юрий ушаков
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977399725_0:269:3071:1996_1920x0_80_0_0_d93df47fd8db26fc180229a269ccff7c.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. БРИКС занимается строительством более справедливого и демократического мироустройства, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "То, чем занимается БРИКС - это возведение постепенно, по кирпичику, моста к более демократическому и справедливому мироустройству", - сказал Ушаков на брифинге. Помощник президента также отметил роль БРИКС в объединении Глобального Юга и Востока на принципах взаимного уважения. Председательство России в БРИКС в 2024 году проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20240926/rossija-1974885741.html
https://ria.ru/20231128/putin-1912427138.html
россия
восток
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977399725_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4a9e028b5f4b0c8e9d1bfecced8a1ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, восток, казань, юрий ушаков, брикс
В мире, Россия, Восток, Казань, Юрий Ушаков, БРИКС
БРИКС занимается строительством справедливого мироустройства, заявил Ушаков

Ушаков: БРИКС строит мост к более справедливому мироустройству

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в Москве по проведению саммита БРИКС в Казани
Помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в Москве по проведению саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. БРИКС занимается строительством более справедливого и демократического мироустройства, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"То, чем занимается БРИКС - это возведение постепенно, по кирпичику, моста к более демократическому и справедливому мироустройству", - сказал Ушаков на брифинге.
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Авксентьева рассказала о проекте справедливого мироустройства
26 сентября, 16:23
Помощник президента также отметил роль БРИКС в объединении Глобального Юга и Востока на принципах взаимного уважения.
Председательство России в БРИКС в 2024 году проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Путин: Россия находится в авангарде создания справедливого мироустройства
28 ноября 2023, 16:44
 
В миреРоссияВостокКазаньЮрий УшаковБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала