БРИКС занимается строительством справедливого мироустройства, заявил Ушаков
Ушаков: БРИКС строит мост к более справедливому мироустройству
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в Москве по проведению саммита БРИКС в Казани
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. БРИКС занимается строительством более справедливого и демократического мироустройства, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"То, чем занимается БРИКС - это возведение постепенно, по кирпичику, моста к более демократическому и справедливому мироустройству", - сказал Ушаков на брифинге.
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Помощник президента также отметил роль БРИКС в объединении Глобального Юга и Востока на принципах взаимного уважения.
Председательство России в БРИКС в 2024 году проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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