https://ria.ru/20241010/briks-1977404422.html
Россия считает логичным рассмотреть заявки на участие в БРИКС стран СНГ
Россия считает логичным рассмотреть заявки на участие в БРИКС стран СНГ - РИА Новости, 10.10.2024
Россия считает логичным рассмотреть заявки на участие в БРИКС стран СНГ
Россия считает логичным рассмотреть заявки на участие в БРИКС заинтересованных стран СНГ, сказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:13
2024-10-10T15:13
2024-10-10T15:13
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия считает логичным рассмотреть заявки на участие в БРИКС заинтересованных стран СНГ, сказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. "У нас есть свои приоритеты, свои соображения на счет того, кого можно было бы приглашать к этой категории государство-партнер. В первую очередь, мы считаем, что вполне логично, чтобы рассмотреть заявки стран СНГ, тех стран СНГ, которые заинтересованы в сотрудничестве с БРИКС", - сказал Ушаков на вопрос, какой позиции придерживается России по поводу расширения БРИКС. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к группе - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы, было принято решение взять паузу в приеме новых членов. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сейчас в БРИКС разрабатывают критерии новой категории стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани в октябре.
https://ria.ru/20241010/briks-1977403612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бразилия, индия, юрий ушаков, сергей лавров, брикс, снг, саммит брикс, в мире
Россия, Бразилия, Индия, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, БРИКС, СНГ, Саммит БРИКС, В мире
Россия считает логичным рассмотреть заявки на участие в БРИКС стран СНГ
Ушаков: Россия считает логичным рассмотреть заявки стран СНГ на участие в БРИКС
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия считает логичным рассмотреть заявки на участие в БРИКС заинтересованных стран СНГ, сказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
"У нас есть свои приоритеты, свои соображения на счет того, кого можно было бы приглашать к этой категории государство-партнер. В первую очередь, мы считаем, что вполне логично, чтобы рассмотреть заявки стран СНГ, тех стран СНГ, которые заинтересованы в сотрудничестве с БРИКС", - сказал Ушаков на вопрос, какой позиции придерживается России по поводу расширения БРИКС.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к группе - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы, было принято решение взять паузу в приеме новых членов.
По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сейчас в БРИКС разрабатывают критерии новой категории стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани в октябре.