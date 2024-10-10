https://ria.ru/20241010/briks-1977404422.html

Россия считает логичным рассмотреть заявки на участие в БРИКС стран СНГ

Россия считает логичным рассмотреть заявки на участие в БРИКС стран СНГ - РИА Новости, 10.10.2024

Россия считает логичным рассмотреть заявки на участие в БРИКС стран СНГ

Россия считает логичным рассмотреть заявки на участие в БРИКС заинтересованных стран СНГ, сказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:13

2024-10-10T15:13

2024-10-10T15:13

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия считает логичным рассмотреть заявки на участие в БРИКС заинтересованных стран СНГ, сказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. "У нас есть свои приоритеты, свои соображения на счет того, кого можно было бы приглашать к этой категории государство-партнер. В первую очередь, мы считаем, что вполне логично, чтобы рассмотреть заявки стран СНГ, тех стран СНГ, которые заинтересованы в сотрудничестве с БРИКС", - сказал Ушаков на вопрос, какой позиции придерживается России по поводу расширения БРИКС. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к группе - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы, было принято решение взять паузу в приеме новых членов. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сейчас в БРИКС разрабатывают критерии новой категории стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани в октябре.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, бразилия, индия, юрий ушаков, сергей лавров, брикс, снг, саммит брикс, в мире