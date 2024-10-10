Рейтинг@Mail.ru
Россия считает логичным рассмотреть заявки на участие в БРИКС стран СНГ - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/briks-1977404422.html
Россия считает логичным рассмотреть заявки на участие в БРИКС стран СНГ
Россия считает логичным рассмотреть заявки на участие в БРИКС стран СНГ - РИА Новости, 10.10.2024
Россия считает логичным рассмотреть заявки на участие в БРИКС стран СНГ
Россия считает логичным рассмотреть заявки на участие в БРИКС заинтересованных стран СНГ, сказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:13
2024-10-10T15:13
россия
бразилия
индия
юрий ушаков
сергей лавров
брикс
снг
саммит брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977403773_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4919696908e80fa743921e57626d19c7.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия считает логичным рассмотреть заявки на участие в БРИКС заинтересованных стран СНГ, сказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. "У нас есть свои приоритеты, свои соображения на счет того, кого можно было бы приглашать к этой категории государство-партнер. В первую очередь, мы считаем, что вполне логично, чтобы рассмотреть заявки стран СНГ, тех стран СНГ, которые заинтересованы в сотрудничестве с БРИКС", - сказал Ушаков на вопрос, какой позиции придерживается России по поводу расширения БРИКС. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к группе - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы, было принято решение взять паузу в приеме новых членов. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сейчас в БРИКС разрабатывают критерии новой категории стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани в октябре.
https://ria.ru/20241010/briks-1977403612.html
https://ria.ru/20241010/briks-1977404256.html
россия
бразилия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977403773_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_0fb9a87da38f9c6c51e31f03fba99d14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, бразилия, индия, юрий ушаков, сергей лавров, брикс, снг, саммит брикс, в мире
Россия, Бразилия, Индия, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, БРИКС, СНГ, Саммит БРИКС, В мире
Россия считает логичным рассмотреть заявки на участие в БРИКС стран СНГ

Ушаков: Россия считает логичным рассмотреть заявки стран СНГ на участие в БРИКС

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в Москве по проведению саммита БРИКС в Казани
Помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в Москве по проведению саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в Москве по проведению саммита БРИКС в Казани
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия считает логичным рассмотреть заявки на участие в БРИКС заинтересованных стран СНГ, сказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
"У нас есть свои приоритеты, свои соображения на счет того, кого можно было бы приглашать к этой категории государство-партнер. В первую очередь, мы считаем, что вполне логично, чтобы рассмотреть заявки стран СНГ, тех стран СНГ, которые заинтересованы в сотрудничестве с БРИКС", - сказал Ушаков на вопрос, какой позиции придерживается России по поводу расширения БРИКС.
Форум БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Участники саммита БРИКС в Казани смогут обсудить расширение организации
Вчера, 15:11
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к группе - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы, было принято решение взять паузу в приеме новых членов.
По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сейчас в БРИКС разрабатывают критерии новой категории стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани в октябре.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
План мероприятий БРИКС исполнен на 80%, заявил Ушаков
Вчера, 15:12
 
РоссияБразилияИндияЮрий УшаковСергей ЛавровБРИКССНГСаммит БРИКСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала