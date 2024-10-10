https://ria.ru/20241010/briks-1977404256.html

План мероприятий БРИКС исполнен на 80%, заявил Ушаков

План мероприятий БРИКС исполнен на 80%, заявил Ушаков - РИА Новости, 10.10.2024

План мероприятий БРИКС исполнен на 80%, заявил Ушаков

План мероприятий БРИКС, подготовленный Россией в рамках своего председательства в объединении в 2024 году, исполнен на 80%, заявил помощник президента России... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:12

2024-10-10T15:12

2024-10-10T15:12

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казань

юрий ушаков

брикс

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. План мероприятий БРИКС, подготовленный Россией в рамках своего председательства в объединении в 2024 году, исполнен на 80%, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Ушаков отметил, что Москва разработала план на председательство в БРИКС, в рамках которого запланировано провести порядка 250 встреч, форумов и других мероприятий. "В настоящее время к середине октября план реализован на 80%. Проведено порядка 200 мероприятий, в том числе свыше 20 на министерском уровне", - сказал Ушаков на брифинге. Помощник президента добавил, что мероприятия БРИКС в текущем году проходили в 13 городах России. Председательство России в БРИКС в 2024 году проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Основным мероприятием в рамках председательства станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

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в мире, россия, москва, казань, юрий ушаков, брикс