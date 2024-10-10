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Участники саммита БРИКС в Казани смогут обсудить расширение организации - РИА Новости, 10.10.2024
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15:11 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/briks-1977403612.html
Участники саммита БРИКС в Казани смогут обсудить расширение организации
Участники саммита БРИКС в Казани смогут обсудить расширение организации - РИА Новости, 10.10.2024
Участники саммита БРИКС в Казани смогут обсудить расширение организации
Участники саммита БРИКС в Казани смогут обсудить вопросы расширения состава организации, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:11
2024-10-10T15:11
казань
россия
юрий ушаков
брикс
саммит брикс
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Участники саммита БРИКС в Казани смогут обсудить вопросы расширения состава организации, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. На брифинге в четверг он отметил, что на вопрос возможной новой волны расширения БРИКС есть разные точки зрения. "Я думаю, что это непростой вопрос, им, конечно, лидеры займутся сами в ходе казанского саммита", - сказал Ушаков.
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казань, россия, юрий ушаков, брикс, саммит брикс
Казань, Россия, Юрий Ушаков, БРИКС, Саммит БРИКС
Участники саммита БРИКС в Казани смогут обсудить расширение организации

Ушаков: участники саммита БРИКС в Казани обсудят вопросы расширения организации

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Форум БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Участники саммита БРИКС в Казани смогут обсудить вопросы расширения состава организации, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
На брифинге в четверг он отметил, что на вопрос возможной новой волны расширения БРИКС есть разные точки зрения.
"Я думаю, что это непростой вопрос, им, конечно, лидеры займутся сами в ходе казанского саммита", - сказал Ушаков.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в Москве по проведению саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Ушаков заявил о влиянии БРИКС на глобальную повестку
Вчера, 15:09
 
КазаньРоссияЮрий УшаковБРИКССаммит БРИКС
 
 
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