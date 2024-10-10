https://ria.ru/20241010/briks-1977403612.html

Участники саммита БРИКС в Казани смогут обсудить расширение организации

Участники саммита БРИКС в Казани смогут обсудить расширение организации - РИА Новости, 10.10.2024

Участники саммита БРИКС в Казани смогут обсудить расширение организации

Участники саммита БРИКС в Казани смогут обсудить вопросы расширения состава организации, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:11

2024-10-10T15:11

2024-10-10T15:11

казань

россия

юрий ушаков

брикс

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Участники саммита БРИКС в Казани смогут обсудить вопросы расширения состава организации, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. На брифинге в четверг он отметил, что на вопрос возможной новой волны расширения БРИКС есть разные точки зрения. "Я думаю, что это непростой вопрос, им, конечно, лидеры займутся сами в ходе казанского саммита", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20241010/briks-1977403143.html

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казань, россия, юрий ушаков, брикс, саммит брикс