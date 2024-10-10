https://ria.ru/20241010/briks-1977403143.html
Ушаков заявил о влиянии БРИКС на глобальную повестку
Ушаков заявил о влиянии БРИКС на глобальную повестку - РИА Новости, 10.10.2024
Ушаков заявил о влиянии БРИКС на глобальную повестку
Влияние БРИКС на глобальную повестку дня постоянно растет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с прессой. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:09
2024-10-10T15:09
2024-10-10T15:09
россия
юрий ушаков
брикс
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Влияние БРИКС на глобальную повестку дня постоянно растет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с прессой. "Влияние этого объединения на глобальную повестку дня постоянно разрастается", - сказал Ушаков. Он также добавил, что БРИКС является структурой, "с которой просто нельзя не считаться".
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россия, юрий ушаков, брикс
Россия, Юрий Ушаков, БРИКС
Ушаков заявил о влиянии БРИКС на глобальную повестку
Ушаков: влияние БРИКС на глобальную повестку дня постоянно растет