https://ria.ru/20241010/briks-1977403143.html

Ушаков заявил о влиянии БРИКС на глобальную повестку

Ушаков заявил о влиянии БРИКС на глобальную повестку - РИА Новости, 10.10.2024

Ушаков заявил о влиянии БРИКС на глобальную повестку

Влияние БРИКС на глобальную повестку дня постоянно растет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с прессой. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:09

2024-10-10T15:09

2024-10-10T15:09

россия

юрий ушаков

брикс

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Влияние БРИКС на глобальную повестку дня постоянно растет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с прессой. "Влияние этого объединения на глобальную повестку дня постоянно разрастается", - сказал Ушаков. Он также добавил, что БРИКС является структурой, "с которой просто нельзя не считаться".

https://ria.ru/20240904/briks-1970654078.html

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россия, юрий ушаков, брикс