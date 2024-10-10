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Ушаков заявил о влиянии БРИКС на глобальную повестку - РИА Новости, 10.10.2024
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15:09 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/briks-1977403143.html
Ушаков заявил о влиянии БРИКС на глобальную повестку
Ушаков заявил о влиянии БРИКС на глобальную повестку - РИА Новости, 10.10.2024
Ушаков заявил о влиянии БРИКС на глобальную повестку
Влияние БРИКС на глобальную повестку дня постоянно растет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с прессой. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:09
2024-10-10T15:09
россия
юрий ушаков
брикс
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Влияние БРИКС на глобальную повестку дня постоянно растет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с прессой. "Влияние этого объединения на глобальную повестку дня постоянно разрастается", - сказал Ушаков. Он также добавил, что БРИКС является структурой, "с которой просто нельзя не считаться".
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россия, юрий ушаков, брикс
Россия, Юрий Ушаков, БРИКС
Ушаков заявил о влиянии БРИКС на глобальную повестку

Ушаков: влияние БРИКС на глобальную повестку дня постоянно растет

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в Москве по проведению саммита БРИКС в Казани
Помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в Москве по проведению саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в Москве по проведению саммита БРИКС в Казани
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Влияние БРИКС на глобальную повестку дня постоянно растет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с прессой.
"Влияние этого объединения на глобальную повестку дня постоянно разрастается", - сказал Ушаков.
Он также добавил, что БРИКС является структурой, "с которой просто нельзя не считаться".
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Ушаков оценил шансы расширения БРИКС на саммите в Казани
4 сентября, 23:17
 
РоссияЮрий УшаковБРИКС
 
 
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