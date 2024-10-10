https://ria.ru/20241010/briks-1977401300.html
Путин выступит на деловом форуме БРИКС, заявил Ушаков
Путин выступит на деловом форуме БРИКС, заявил Ушаков - РИА Новости, 10.10.2024
Путин выступит на деловом форуме БРИКС, заявил Ушаков
Президент России Владимир Путин планирует выступить на деловом форуме БРИКС, лидеры ряда стран направят видеообращения к участникам мероприятия, заявил помощник РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:06
2024-10-10T15:06
2024-10-10T15:06
россия
москва
юрий ушаков
владимир путин
брикс
экономика
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует выступить на деловом форуме БРИКС, лидеры ряда стран направят видеообращения к участникам мероприятия, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Ушаков на брифинге сообщил, что деловой форум БРИКС пройдет 18 октября в Москве. "На этом деловом форуме предполагается выступление нашего президента, а также мы заслушаем видеообращения глав государств из ряда стран", - сказал помощник президента.
https://ria.ru/20240902/ushakov-1970031497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, юрий ушаков, владимир путин, брикс, экономика
Россия, Москва, Юрий Ушаков, Владимир Путин, БРИКС, Экономика
Путин выступит на деловом форуме БРИКС, заявил Ушаков
Ушаков: на деловом форуме БРИКС заслушают видеообращения лидеров некоторых стран