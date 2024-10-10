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Путин выступит на деловом форуме БРИКС, заявил Ушаков - РИА Новости, 10.10.2024
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15:06 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/briks-1977401300.html
Путин выступит на деловом форуме БРИКС, заявил Ушаков
Путин выступит на деловом форуме БРИКС, заявил Ушаков - РИА Новости, 10.10.2024
Путин выступит на деловом форуме БРИКС, заявил Ушаков
Президент России Владимир Путин планирует выступить на деловом форуме БРИКС, лидеры ряда стран направят видеообращения к участникам мероприятия, заявил помощник РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:06
2024-10-10T15:06
россия
москва
юрий ушаков
владимир путин
брикс
экономика
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует выступить на деловом форуме БРИКС, лидеры ряда стран направят видеообращения к участникам мероприятия, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Ушаков на брифинге сообщил, что деловой форум БРИКС пройдет 18 октября в Москве. "На этом деловом форуме предполагается выступление нашего президента, а также мы заслушаем видеообращения глав государств из ряда стран", - сказал помощник президента.
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россия, москва, юрий ушаков, владимир путин, брикс, экономика
Россия, Москва, Юрий Ушаков, Владимир Путин, БРИКС, Экономика
Путин выступит на деловом форуме БРИКС, заявил Ушаков

Ушаков: на деловом форуме БРИКС заслушают видеообращения лидеров некоторых стран

© Фото : Официальный сайт БРИКС 2024Символика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : Официальный сайт БРИКС 2024
Символика БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует выступить на деловом форуме БРИКС, лидеры ряда стран направят видеообращения к участникам мероприятия, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
Ушаков на брифинге сообщил, что деловой форум БРИКС пройдет 18 октября в Москве.
"На этом деловом форуме предполагается выступление нашего президента, а также мы заслушаем видеообращения глав государств из ряда стран", - сказал помощник президента.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Ушаков оценил масштаб готовящихся мероприятий на саммите БРИКС
2 сентября, 16:25
 
РоссияМоскваЮрий УшаковВладимир ПутинБРИКСЭкономика
 
 
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