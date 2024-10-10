https://ria.ru/20241010/briks-1977401300.html

Путин выступит на деловом форуме БРИКС, заявил Ушаков

Путин выступит на деловом форуме БРИКС, заявил Ушаков - РИА Новости, 10.10.2024

Путин выступит на деловом форуме БРИКС, заявил Ушаков

Президент России Владимир Путин планирует выступить на деловом форуме БРИКС, лидеры ряда стран направят видеообращения к участникам мероприятия, заявил помощник РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:06

2024-10-10T15:06

2024-10-10T15:06

россия

москва

юрий ушаков

владимир путин

брикс

экономика

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует выступить на деловом форуме БРИКС, лидеры ряда стран направят видеообращения к участникам мероприятия, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Ушаков на брифинге сообщил, что деловой форум БРИКС пройдет 18 октября в Москве. "На этом деловом форуме предполагается выступление нашего президента, а также мы заслушаем видеообращения глав государств из ряда стран", - сказал помощник президента.

https://ria.ru/20240902/ushakov-1970031497.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, юрий ушаков, владимир путин, брикс, экономика