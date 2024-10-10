https://ria.ru/20241010/briks-1977399515.html
Лидеры стран СНГ подтвердили участие в саммите БРИКС, заявил Ушаков
Лидеры стран СНГ подтвердили участие в саммите БРИКС, заявил Ушаков - РИА Новости, 10.10.2024
Лидеры стран СНГ подтвердили участие в саммите БРИКС, заявил Ушаков
Лидеры стран СНГ приглашены на саммит БРИКС в Казани, все они подтвердили свое участие, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:04
2024-10-10T15:04
2024-10-10T15:07
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Лидеры стран СНГ приглашены на саммит БРИКС в Казани, все они подтвердили свое участие, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Мы, естественно, пригласили участвовать в саммите лидеров наших ближайших соседей, лидеров стран СНГ, и все они подтвердили свое участие", - сказал Ушаков на брифинге. "Также пригласили те государства, которые в настоящее время председательствуют во влиятельных региональных интеграционных объединениях – в Африке, Латинской Америка, на Ближнем Востоке и Юго-Восточной Азии", - добавил он.
https://ria.ru/20241010/zapad-1977399007.html
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казань, россия, африка, юрий ушаков, снг, брикс, саммит брикс
Казань, Россия, Африка, Юрий Ушаков, СНГ, БРИКС, Саммит БРИКС
Лидеры стран СНГ подтвердили участие в саммите БРИКС, заявил Ушаков
Ушаков: лидеры стран СНГ приглашены на саммит БРИКС и подтвердили участие