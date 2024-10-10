https://ria.ru/20241010/briks-1977398771.html

Ушаков назвал участие в БРИКС приоритетом для России

Ушаков назвал участие в БРИКС приоритетом для России - РИА Новости, 10.10.2024

Ушаков назвал участие в БРИКС приоритетом для России

Участие в БРИКС является одним из важнейших внешнеполитических приоритетов России, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с прессой. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:03

2024-10-10T15:03

2024-10-10T15:03

россия

юрий ушаков

брикс

экономика

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Участие в БРИКС является одним из важнейших внешнеполитических приоритетов России, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с прессой. "Что касается нашей стороны, то участие в БРИКС — это, конечно, один из важнейших наших внешнеполитических приоритетов", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20241010/briks-1977320058.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, юрий ушаков, брикс, экономика