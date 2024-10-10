Рейтинг@Mail.ru
Ушаков назвал участие в БРИКС приоритетом для России - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/briks-1977398771.html
Ушаков назвал участие в БРИКС приоритетом для России
Ушаков назвал участие в БРИКС приоритетом для России - РИА Новости, 10.10.2024
Ушаков назвал участие в БРИКС приоритетом для России
Участие в БРИКС является одним из важнейших внешнеполитических приоритетов России, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с прессой. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:03
2024-10-10T15:03
россия
юрий ушаков
брикс
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970495648_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_0df0db449ef1bad9223b3fb3172089a9.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Участие в БРИКС является одним из важнейших внешнеполитических приоритетов России, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с прессой. "Что касается нашей стороны, то участие в БРИКС — это, конечно, один из важнейших наших внешнеполитических приоритетов", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20241010/briks-1977320058.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970495648_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c18cb1abd0de26c4e8cb9d7e881b6784.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, юрий ушаков, брикс, экономика
Россия, Юрий Ушаков, БРИКС, Экономика
Ушаков назвал участие в БРИКС приоритетом для России

Ушаков назвал участие в БРИКС одним из важнейших приоритетов России

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран - участниц БРИКС
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Флаги стран - участниц БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Участие в БРИКС является одним из важнейших внешнеполитических приоритетов России, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с прессой.
"Что касается нашей стороны, то участие в БРИКС — это, конечно, один из важнейших наших внешнеполитических приоритетов", - сказал Ушаков.
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
В Аргентине заявили о потере престижа из-за отказа от БРИКС
Вчера, 06:15
 
РоссияЮрий УшаковБРИКСЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала