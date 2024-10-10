https://ria.ru/20241010/briks-1977398771.html
Ушаков назвал участие в БРИКС приоритетом для России
Ушаков назвал участие в БРИКС приоритетом для России - РИА Новости, 10.10.2024
Ушаков назвал участие в БРИКС приоритетом для России
Участие в БРИКС является одним из важнейших внешнеполитических приоритетов России, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с прессой. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:03
2024-10-10T15:03
2024-10-10T15:03
россия
юрий ушаков
брикс
экономика
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Участие в БРИКС является одним из важнейших внешнеполитических приоритетов России, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с прессой. "Что касается нашей стороны, то участие в БРИКС — это, конечно, один из важнейших наших внешнеполитических приоритетов", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20241010/briks-1977320058.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юрий ушаков, брикс, экономика
Россия, Юрий Ушаков, БРИКС, Экономика
Ушаков назвал участие в БРИКС приоритетом для России
Ушаков назвал участие в БРИКС одним из важнейших приоритетов России