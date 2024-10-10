https://ria.ru/20241010/artilleriya-1977315988.html

Артдивизон группы "Запад" за лето уничтожил около 200 солдат ВСУ

Артдивизон группы "Запад" за лето уничтожил около 200 солдат ВСУ - РИА Новости, 10.10.2024

Артдивизон группы "Запад" за лето уничтожил около 200 солдат ВСУ

Артиллерийский дивизион Ленинградского гвардейского полка группировки "Запад" уничтожил летом около 200 боевиков ВСУ и успешно поразил несколько расчетов БПЛА... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T04:41

2024-10-10T04:41

2024-10-10T04:41

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безопасность

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ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Артиллерийский дивизион Ленинградского гвардейского полка группировки "Запад" уничтожил летом около 200 боевиков ВСУ и успешно поразил несколько расчетов БПЛА противника, сообщил РИА Новости артиллерист с позывным "Неман", рассказывая о результатах работы на купянском направлении. "По результатам летней кампании только наш дивизион уничтожил около 200, скажем так, боевиков противника. Было непросто: наработали умения, навыки. Теперь переходим на более сложный уровень", - рассказал артиллерист с позывным "Неман". За успешное выполнение боевых задач на гаубице Д-30 командир расчета с позывным "Метро" и топограф-вычислитель артиллерийского дивизиона с позывным "Неман" получили государственные награды: знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени и медаль Жукова. Оба военнослужащих - мобилизованные, начинали службу на гаубице Д-30. По решению командования расчет продолжит участвовать в боевых действиях на новом орудии - "Гиацинт-Б". "Сейчас фактически мы не увидим ни одну машину без РЭБ-установки. <...> Все действия должны быть максимально отточены в безопасных условиях. Расчет у нас работает с закрытых огневых позиций. То есть орудия заранее установлены на позициях. Расчет выбегает и за максимально короткое время должен успеть совершить выстрел. У нас выстрел надо совершать за девять секунд", - прокомментировал обучение расчета на новом орудии командир гаубичного дивизиона Ленинградского полка с позывным "Ока". За период работы на купянском направлении артиллерийский дивизион успешно поразил несколько расчетов беспилотных летательных аппаратов. С использованием "Гиацинта-Б" расчет сможет вступать в артиллерийские дуэли, поскольку орудие позволяет работать по противнику на глубину до 33 километра с активно-реактивными снарядами, до 28 - с обычными. Калибр 152 миллиметра позволяет подавить фактически любые орудия противника. Бойцы признаются, что мечтают ликвидировать с ее помощью технику НАТО. "Конечно же, хочется натовское оружие разгромить, то есть поразить. Для нас большую роль играет, когда нам говорят характер цели, - загорается такой азарт в глазах. <...> У нас был момент, когда мы поразили пулеметное гнездо. И слышали, что наша пехота вышла и сказала большое спасибо. То, что попали в пулеметное гнездо, спасло много жизней (российских военных - ред.). Это очень поднимает боевой настрой, дух", - заявил артиллерист из Санкт-Петербурга с позывным "Метро". Он также призвал своих земляков вступать в ряды Ленинградского полка для участия в СВО.

https://ria.ru/20241010/khimoruzhie-1977315813.html

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безопасность, санкт-петербург, вооруженные силы украины