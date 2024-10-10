https://ria.ru/20241010/analitik-1977329407.html

Аналитик призвал Турцию создать общий банк с Россией

Аналитик призвал Турцию создать общий банк с Россией - РИА Новости, 10.10.2024

Аналитик призвал Турцию создать общий банк с Россией

Турции на фоне санкционного давления США необходимо активизировать механизмы торговли с Россией через третьи страны, Анкаре обязательно нужно создать общий банк РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T09:05

2024-10-10T09:05

2024-10-10T09:08

турция

сша

россия

алексей ерхов

андрей костин (банкир)

реджеп тайип эрдоган

f-35

с-400 «триумф»

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794508137_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_99ae15cf30703ceecf1f941a6e5d0a35.jpg

АНКАРА, 10 окт – РИА Новости. Турции на фоне санкционного давления США необходимо активизировать механизмы торговли с Россией через третьи страны, Анкаре обязательно нужно создать общий банк с Москвой, считает политический аналитик Серхат Латифоглу. Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией и регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников переводимых средств, сообщил ранее РИА Новости информированный источник на местном финансовом рынке. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов. "США давят на банковский сектор, чтобы препятствовать торговле Турции и России. Это давление, вне всякого сомнения, будет продолжаться в ближайшей перспективе", - завил аналитик РИА Новости. Турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин ранее рассказал РИА Новости, что местные банки потеряли за восемь месяцев текущего года около двух миллиардов долларов экспортной выручки из-за санкционного давления США на Россию. "Необходимо усилить механизмы торговли Турции с Россией через третьи страны. Мы видим эти механизмы на мировых рынках. Что касается проблемы денежных переводов, то тут становится обязательным вопрос о создании общего турецко-российского банка. Это будет коренным решением проблемы", - сказал Латифоглу. Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявлял ранее глава ВТБ Андрей Костин. Эксперт также обратил внимание на то, что на фоне увеличения товарооборота между Анкарой и Вашингтоном, в СМИ создается впечатление о некотором "потеплении" в отношениях Турции и США. "Но не стоит забывать, что Турция все еще находится под санкциями CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") и на горизонте не видна их отмена", - сказал собеседник агентства. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. При этом, турецкий лидер отмечал, что Турция предпримет шаги по взысканию 1,45 миллиарда долларов у США, вложенных в проект по закупке F-35.

https://ria.ru/20240911/turtsiya-1971976783.html

https://ria.ru/20240924/turtsiya-1974355012.html

https://ria.ru/20240918/turtsiya-1973325288.html

турция

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, сша, россия, алексей ерхов, андрей костин (банкир), реджеп тайип эрдоган, f-35, с-400 «триумф», f-16, санкции в отношении россии, в мире