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Очередной педофильский скандал взорвал Америку - РИА Новости, 10.10.2024
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08:00 10.10.2024 (обновлено: 08:04 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/amerika-1977288543.html
Очередной педофильский скандал взорвал Америку
Очередной педофильский скандал взорвал Америку - РИА Новости, 10.10.2024
Очередной педофильский скандал взорвал Америку
Наше поколение знает этого рэпера как Паффа Дэдди, сейчас он чаще выступает как Пи Дидди, а на самом деле его зовут Шон Комбс. Имя это на слуху — чернокожего... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T08:00
2024-10-10T08:04
аналитика
сша
россия
украина
джеффри эпштейн
опра уинфри
эштон катчер
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Наше поколение знает этого рэпера как Паффа Дэдди, сейчас он чаще выступает как Пи Дидди, а на самом деле его зовут Шон Комбс. Имя это на слуху — чернокожего Пухлого Папика только что посадили в нью-йоркскую предвариловку, предъявив обвинения по таким тяжелым статьям, как изнасилования, в том числе групповые, избиения, угрозы, рэкет, шантаж, торговля людьми, сексуальная эксплуатация.На данный момент на Комбса подали в суд около 120 человек — и женщины, и мужчины. Самой младшей жертве на момент "общения" с рэпером было девять лет. Наиболее известную жертву серийного педофила знает весь мир — это Джастин Бибер. С 15 лет он проводил много времени в доме у Комбса, причем рэпер на камеру обещал ему "вместе делать безумные вещи, о которых нельзя рассказывать", а потом подарить за это спорткар.Другой вундеркинд, вынужденный сожительствовать с Комбсом, — известный певец R&amp;B Ашер. С 14 лет он целый год прожил в доме продюсера, в котором творилось черт знает что.Официально это называлось "белые вечеринки" — туда полагалось приходить в белой одежде. На самом деле это были "голые вечеринки" — едва войдя, посетители раздевались. Подведомственных певиц и артисток Комбс накачивал наркотой и пускал по кругу, заставляя удовлетворять гостей и приглашенных "секс-работников". Кто не хотел, тех он избивал и угрожал вышвырнуть "вон из профессии" или просто убить. Все происходящее снималось на видео и потом становилось материалом для шантажа.Угрозы убийства звучали весомо, потому что вокруг Комбса было очень много странных смертей. Его подозревают в том, что он убил или заказал многих конкурентов — из самых известных называют Бигги Смолза, Тупака Шакура и даже Майкла Джексона.Казалось бы, к чему нам все эти извивы американского шоу-бизнеса? Но это большой политический скандал. Пи Дидди был не просто рядовым мерзавцем-сутенером. О нет, он был миллиардером, суперзвездой, столпом шоубиза и иконой стиля. Его на руках носили демократические политики и воспевали либеральные журналисты. На его "голые вечеринки", где растлевали детей, рвались суперзвезды Голливуда, сегодня их адвокаты сбиваются с ног, разыскивая свидетелей по делу Комбса и выплачивая им гонорары за молчание.Вся история близко напоминает печально известное дело Эпштейна, в доме которого кормился, развлекался и насиловал несовершеннолетних весь бомонд Демпартии. Сегодня охранник Комбса утверждает, что у Папика есть видеокомпромат на многих известных политиков США.Адвокат Комбса (кстати, именно она защищала Гислейн Максвелл, получившую срок за растление несовершеннолетних в компании с Эпштейном) уже потребовала, чтобы в камеру ее подопечного установили видеозаписывающее устройство. А то, не ровен час, выйдет как с Эпштейном: обладатель компромата на самые влиятельные семьи Британии и США умудрился покончить с собой прямо в тюремной камере. Американцы по этому поводу говорят: его "отхилларили".Суперзвезды, покрывавшие педофила и участвовавшие в его оргиях, тоже не просто артисты. Это политически сознательные инфлюенсеры, которые норовят высказаться по любому поводу. Лео Ди Каприо и Опра Уинфри, все Кардашьяны и Наоми Кэмпбелл, Эштон Кутчер и Сара Джессика Паркер — перечислять можно бесконечно. Понятно теперь, почему они так дисциплинированно говорят одно и то же — попробуй пойди против линии партии, если на тебя полно компромата.Интересно: когда американская общественность робко задается вопросом, отчего это американские "элиты" насилуют детей, причем так массово и организованно, что это выглядит как ритуал, в Вашингтоне просто смеются. Ах эти конспирологи! Какие они глупенькие! Дайте им шапочки из фольги.В результате позорные и страшные преступления не то что годами — десятилетиями — спускаются на тормозах. Все все знают и никто ничего не говорит. Джеффри Эпштейн орудовал десятилетиями, и Пи Дидди тоже орудовал десятилетиями, а все такие: "Да вы что? Да не может быть!"Ритуальные изнасилования несовершеннолетних, заговор молчания вокруг этих чудовищных преступлений, откровенная безнаказанность суперзвезд и супербогачей — все это действительно выглядит как какой-то извращенный ритуал инициации для принятия в элиту. Точно так же подобные процессы организуются в Великобритании: дело серийного педофила Джимми Сэвила — суперзвезды британского телевидения, вхожего в высшие круги британского общества, — тоже выглядит лишь вершиной айсберга.Отдельно доставляет, когда люди, измазанные в грязи по самое не могу, начинают читать нотации целым странам, "бабачить и тыкать". Эштон Кутчер — интимный друг Пи Дидди, ветеран всех "голых вечеринок" — вылезает внезапно с осуждением Москвы и поддерживает санкции против России. Опра Уинфри, лучшая подруга Пи Дидди, не вылезавшая из его оргий, на все лады расхваливает Зеленского и обвиняет Россию в "похищении" детей с Украины.Невольно напрашивается вопрос: а откуда вообще у этих извращенцев такой интерес к детям с Украины? Они что делать-то с ними собирались?
https://ria.ru/20241009/diddy-1977228568.html
https://ria.ru/20241009/zakharova-1977179853.html
https://ria.ru/20241009/zapad-1977114799.html
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Виктория Никифорова
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Виктория Никифорова
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аналитика, сша, россия, украина, джеффри эпштейн, опра уинфри, эштон катчер
Аналитика, США, Россия, Украина, Джеффри Эпштейн, Опра Уинфри, Эштон Катчер

Очередной педофильский скандал взорвал Америку

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
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Наше поколение знает этого рэпера как Паффа Дэдди, сейчас он чаще выступает как Пи Дидди, а на самом деле его зовут Шон Комбс. Имя это на слуху — чернокожего Пухлого Папика только что посадили в нью-йоркскую предвариловку, предъявив обвинения по таким тяжелым статьям, как изнасилования, в том числе групповые, избиения, угрозы, рэкет, шантаж, торговля людьми, сексуальная эксплуатация.
На данный момент на Комбса подали в суд около 120 человек — и женщины, и мужчины. Самой младшей жертве на момент "общения" с рэпером было девять лет. Наиболее известную жертву серийного педофила знает весь мир — это Джастин Бибер. С 15 лет он проводил много времени в доме у Комбса, причем рэпер на камеру обещал ему "вместе делать безумные вещи, о которых нельзя рассказывать", а потом подарить за это спорткар.
Американский рэп-исполнитель Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
P. Diddy подал апелляцию из-за отказа в освобождении под залог, пишут СМИ
Вчера, 15:41
Другой вундеркинд, вынужденный сожительствовать с Комбсом, — известный певец R&B Ашер. С 14 лет он целый год прожил в доме продюсера, в котором творилось черт знает что.
Официально это называлось "белые вечеринки" — туда полагалось приходить в белой одежде. На самом деле это были "голые вечеринки" — едва войдя, посетители раздевались. Подведомственных певиц и артисток Комбс накачивал наркотой и пускал по кругу, заставляя удовлетворять гостей и приглашенных "секс-работников". Кто не хотел, тех он избивал и угрожал вышвырнуть "вон из профессии" или просто убить. Все происходящее снималось на видео и потом становилось материалом для шантажа.
Угрозы убийства звучали весомо, потому что вокруг Комбса было очень много странных смертей. Его подозревают в том, что он убил или заказал многих конкурентов — из самых известных называют Бигги Смолза, Тупака Шакура и даже Майкла Джексона.
Казалось бы, к чему нам все эти извивы американского шоу-бизнеса? Но это большой политический скандал. Пи Дидди был не просто рядовым мерзавцем-сутенером. О нет, он был миллиардером, суперзвездой, столпом шоубиза и иконой стиля. Его на руках носили демократические политики и воспевали либеральные журналисты. На его "голые вечеринки", где растлевали детей, рвались суперзвезды Голливуда, сегодня их адвокаты сбиваются с ног, разыскивая свидетелей по делу Комбса и выплачивая им гонорары за молчание.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Захарова связала скандал с рэпером P. Diddy с продвижением темы Украины
Вчера, 13:34
Вся история близко напоминает печально известное дело Эпштейна, в доме которого кормился, развлекался и насиловал несовершеннолетних весь бомонд Демпартии. Сегодня охранник Комбса утверждает, что у Папика есть видеокомпромат на многих известных политиков США.
Адвокат Комбса (кстати, именно она защищала Гислейн Максвелл, получившую срок за растление несовершеннолетних в компании с Эпштейном) уже потребовала, чтобы в камеру ее подопечного установили видеозаписывающее устройство. А то, не ровен час, выйдет как с Эпштейном: обладатель компромата на самые влиятельные семьи Британии и США умудрился покончить с собой прямо в тюремной камере. Американцы по этому поводу говорят: его "отхилларили".
Суперзвезды, покрывавшие педофила и участвовавшие в его оргиях, тоже не просто артисты. Это политически сознательные инфлюенсеры, которые норовят высказаться по любому поводу. Лео Ди Каприо и Опра Уинфри, все Кардашьяны и Наоми Кэмпбелл, Эштон Кутчер и Сара Джессика Паркер — перечислять можно бесконечно. Понятно теперь, почему они так дисциплинированно говорят одно и то же — попробуй пойди против линии партии, если на тебя полно компромата.
Интересно: когда американская общественность робко задается вопросом, отчего это американские "элиты" насилуют детей, причем так массово и организованно, что это выглядит как ритуал, в Вашингтоне просто смеются. Ах эти конспирологи! Какие они глупенькие! Дайте им шапочки из фольги.
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Запад замалчивал происходящее на мероприятиях P. Diddy, заявили в МИД
Вчера, 10:26
В результате позорные и страшные преступления не то что годами — десятилетиями — спускаются на тормозах. Все все знают и никто ничего не говорит. Джеффри Эпштейн орудовал десятилетиями, и Пи Дидди тоже орудовал десятилетиями, а все такие: "Да вы что? Да не может быть!"
Ритуальные изнасилования несовершеннолетних, заговор молчания вокруг этих чудовищных преступлений, откровенная безнаказанность суперзвезд и супербогачей — все это действительно выглядит как какой-то извращенный ритуал инициации для принятия в элиту. Точно так же подобные процессы организуются в Великобритании: дело серийного педофила Джимми Сэвила — суперзвезды британского телевидения, вхожего в высшие круги британского общества, — тоже выглядит лишь вершиной айсберга.
Отдельно доставляет, когда люди, измазанные в грязи по самое не могу, начинают читать нотации целым странам, "бабачить и тыкать". Эштон Кутчер — интимный друг Пи Дидди, ветеран всех "голых вечеринок" — вылезает внезапно с осуждением Москвы и поддерживает санкции против России. Опра Уинфри, лучшая подруга Пи Дидди, не вылезавшая из его оргий, на все лады расхваливает Зеленского и обвиняет Россию в "похищении" детей с Украины.
Невольно напрашивается вопрос: а откуда вообще у этих извращенцев такой интерес к детям с Украины? Они что делать-то с ними собирались?
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Запад дает Украине "лицензию" на уничтожение своего народа, заявили в ООН
Вчера, 20:00
 
АналитикаСШАРоссияУкраинаДжеффри ЭпштейнОпра УинфриЭштон Катчер
 
 
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