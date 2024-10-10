https://ria.ru/20241010/amerika-1977288543.html
Очередной педофильский скандал взорвал Америку
Очередной педофильский скандал взорвал Америку - РИА Новости, 10.10.2024
Очередной педофильский скандал взорвал Америку
Наше поколение знает этого рэпера как Паффа Дэдди, сейчас он чаще выступает как Пи Дидди, а на самом деле его зовут Шон Комбс. Имя это на слуху — чернокожего... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T08:00
2024-10-10T08:00
2024-10-10T08:04
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Наше поколение знает этого рэпера как Паффа Дэдди, сейчас он чаще выступает как Пи Дидди, а на самом деле его зовут Шон Комбс. Имя это на слуху — чернокожего Пухлого Папика только что посадили в нью-йоркскую предвариловку, предъявив обвинения по таким тяжелым статьям, как изнасилования, в том числе групповые, избиения, угрозы, рэкет, шантаж, торговля людьми, сексуальная эксплуатация.На данный момент на Комбса подали в суд около 120 человек — и женщины, и мужчины. Самой младшей жертве на момент "общения" с рэпером было девять лет. Наиболее известную жертву серийного педофила знает весь мир — это Джастин Бибер. С 15 лет он проводил много времени в доме у Комбса, причем рэпер на камеру обещал ему "вместе делать безумные вещи, о которых нельзя рассказывать", а потом подарить за это спорткар.Другой вундеркинд, вынужденный сожительствовать с Комбсом, — известный певец R&B Ашер. С 14 лет он целый год прожил в доме продюсера, в котором творилось черт знает что.Официально это называлось "белые вечеринки" — туда полагалось приходить в белой одежде. На самом деле это были "голые вечеринки" — едва войдя, посетители раздевались. Подведомственных певиц и артисток Комбс накачивал наркотой и пускал по кругу, заставляя удовлетворять гостей и приглашенных "секс-работников". Кто не хотел, тех он избивал и угрожал вышвырнуть "вон из профессии" или просто убить. Все происходящее снималось на видео и потом становилось материалом для шантажа.Угрозы убийства звучали весомо, потому что вокруг Комбса было очень много странных смертей. Его подозревают в том, что он убил или заказал многих конкурентов — из самых известных называют Бигги Смолза, Тупака Шакура и даже Майкла Джексона.Казалось бы, к чему нам все эти извивы американского шоу-бизнеса? Но это большой политический скандал. Пи Дидди был не просто рядовым мерзавцем-сутенером. О нет, он был миллиардером, суперзвездой, столпом шоубиза и иконой стиля. Его на руках носили демократические политики и воспевали либеральные журналисты. На его "голые вечеринки", где растлевали детей, рвались суперзвезды Голливуда, сегодня их адвокаты сбиваются с ног, разыскивая свидетелей по делу Комбса и выплачивая им гонорары за молчание.Вся история близко напоминает печально известное дело Эпштейна, в доме которого кормился, развлекался и насиловал несовершеннолетних весь бомонд Демпартии. Сегодня охранник Комбса утверждает, что у Папика есть видеокомпромат на многих известных политиков США.Адвокат Комбса (кстати, именно она защищала Гислейн Максвелл, получившую срок за растление несовершеннолетних в компании с Эпштейном) уже потребовала, чтобы в камеру ее подопечного установили видеозаписывающее устройство. А то, не ровен час, выйдет как с Эпштейном: обладатель компромата на самые влиятельные семьи Британии и США умудрился покончить с собой прямо в тюремной камере. Американцы по этому поводу говорят: его "отхилларили".Суперзвезды, покрывавшие педофила и участвовавшие в его оргиях, тоже не просто артисты. Это политически сознательные инфлюенсеры, которые норовят высказаться по любому поводу. Лео Ди Каприо и Опра Уинфри, все Кардашьяны и Наоми Кэмпбелл, Эштон Кутчер и Сара Джессика Паркер — перечислять можно бесконечно. Понятно теперь, почему они так дисциплинированно говорят одно и то же — попробуй пойди против линии партии, если на тебя полно компромата.Интересно: когда американская общественность робко задается вопросом, отчего это американские "элиты" насилуют детей, причем так массово и организованно, что это выглядит как ритуал, в Вашингтоне просто смеются. Ах эти конспирологи! Какие они глупенькие! Дайте им шапочки из фольги.В результате позорные и страшные преступления не то что годами — десятилетиями — спускаются на тормозах. Все все знают и никто ничего не говорит. Джеффри Эпштейн орудовал десятилетиями, и Пи Дидди тоже орудовал десятилетиями, а все такие: "Да вы что? Да не может быть!"Ритуальные изнасилования несовершеннолетних, заговор молчания вокруг этих чудовищных преступлений, откровенная безнаказанность суперзвезд и супербогачей — все это действительно выглядит как какой-то извращенный ритуал инициации для принятия в элиту. Точно так же подобные процессы организуются в Великобритании: дело серийного педофила Джимми Сэвила — суперзвезды британского телевидения, вхожего в высшие круги британского общества, — тоже выглядит лишь вершиной айсберга.Отдельно доставляет, когда люди, измазанные в грязи по самое не могу, начинают читать нотации целым странам, "бабачить и тыкать". Эштон Кутчер — интимный друг Пи Дидди, ветеран всех "голых вечеринок" — вылезает внезапно с осуждением Москвы и поддерживает санкции против России. Опра Уинфри, лучшая подруга Пи Дидди, не вылезавшая из его оргий, на все лады расхваливает Зеленского и обвиняет Россию в "похищении" детей с Украины.Невольно напрашивается вопрос: а откуда вообще у этих извращенцев такой интерес к детям с Украины? Они что делать-то с ними собирались?
https://ria.ru/20241009/diddy-1977228568.html
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https://ria.ru/20241009/zapad-1977286866.html
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Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
аналитика, сша, россия, украина, джеффри эпштейн, опра уинфри, эштон катчер
Аналитика, США, Россия, Украина, Джеффри Эпштейн, Опра Уинфри, Эштон Катчер
Наше поколение знает этого рэпера как Паффа Дэдди, сейчас он чаще выступает как Пи Дидди, а на самом деле его зовут Шон Комбс. Имя это на слуху — чернокожего Пухлого Папика только что посадили в нью-йоркскую предвариловку, предъявив обвинения по таким тяжелым статьям, как изнасилования, в том числе групповые, избиения, угрозы, рэкет, шантаж, торговля людьми, сексуальная эксплуатация.
На данный момент на Комбса подали в суд около 120 человек — и женщины, и мужчины. Самой младшей жертве на момент "общения" с рэпером было девять лет. Наиболее известную жертву серийного педофила знает весь мир — это Джастин Бибер
. С 15 лет он проводил много времени в доме у Комбса, причем рэпер на камеру обещал ему "вместе делать безумные вещи, о которых нельзя рассказывать", а потом подарить за это спорткар.
Другой вундеркинд, вынужденный сожительствовать с Комбсом, — известный певец R&B Ашер. С 14 лет он целый год прожил в доме продюсера, в котором творилось черт знает что.
Официально это называлось "белые вечеринки" — туда полагалось приходить в белой одежде. На самом деле это были "голые вечеринки" — едва войдя, посетители раздевались. Подведомственных певиц и артисток Комбс накачивал наркотой и пускал по кругу, заставляя удовлетворять гостей и приглашенных "секс-работников". Кто не хотел, тех он избивал и угрожал вышвырнуть "вон из профессии" или просто убить. Все происходящее снималось на видео и потом становилось материалом для шантажа.
Угрозы убийства звучали весомо, потому что вокруг Комбса было очень много странных смертей. Его подозревают в том, что он убил или заказал многих конкурентов — из самых известных называют Бигги Смолза, Тупака Шакура и даже Майкла Джексона
.
Казалось бы, к чему нам все эти извивы американского шоу-бизнеса? Но это большой политический скандал. Пи Дидди был не просто рядовым мерзавцем-сутенером. О нет, он был миллиардером, суперзвездой, столпом шоубиза и иконой стиля. Его на руках носили демократические политики и воспевали либеральные журналисты. На его "голые вечеринки", где растлевали детей, рвались суперзвезды Голливуда
, сегодня их адвокаты сбиваются с ног, разыскивая свидетелей по делу Комбса и выплачивая им гонорары за молчание.
Вся история близко напоминает печально известное дело Эпштейна
, в доме которого кормился, развлекался и насиловал несовершеннолетних весь бомонд Демпартии. Сегодня охранник Комбса утверждает, что у Папика есть видеокомпромат на многих известных политиков США
.
Адвокат Комбса (кстати, именно она защищала Гислейн Максвелл, получившую срок за растление несовершеннолетних в компании с Эпштейном) уже потребовала, чтобы в камеру ее подопечного установили видеозаписывающее устройство. А то, не ровен час, выйдет как с Эпштейном: обладатель компромата на самые влиятельные семьи Британии и США умудрился покончить с собой прямо в тюремной камере. Американцы по этому поводу говорят: его "отхилларили".
Суперзвезды, покрывавшие педофила и участвовавшие в его оргиях, тоже не просто артисты. Это политически сознательные инфлюенсеры, которые норовят высказаться по любому поводу. Лео Ди Каприо и Опра Уинфри
, все Кардашьяны и Наоми Кэмпбелл
, Эштон Кутчер
и Сара Джессика Паркер
— перечислять можно бесконечно. Понятно теперь, почему они так дисциплинированно говорят одно и то же — попробуй пойди против линии партии, если на тебя полно компромата.
Интересно: когда американская общественность робко задается вопросом, отчего это американские "элиты" насилуют детей, причем так массово и организованно, что это выглядит как ритуал, в Вашингтоне просто смеются. Ах эти конспирологи! Какие они глупенькие! Дайте им шапочки из фольги.
В результате позорные и страшные преступления не то что годами — десятилетиями — спускаются на тормозах. Все все знают и никто ничего не говорит. Джеффри Эпштейн орудовал десятилетиями, и Пи Дидди тоже орудовал десятилетиями, а все такие: "Да вы что? Да не может быть!"
Ритуальные изнасилования несовершеннолетних, заговор молчания вокруг этих чудовищных преступлений, откровенная безнаказанность суперзвезд и супербогачей — все это действительно выглядит как какой-то извращенный ритуал инициации для принятия в элиту. Точно так же подобные процессы организуются в Великобритании
: дело серийного педофила Джимми Сэвила — суперзвезды британского телевидения, вхожего в высшие круги британского общества, — тоже выглядит лишь вершиной айсберга.
Отдельно доставляет, когда люди, измазанные в грязи по самое не могу, начинают читать нотации целым странам, "бабачить и тыкать". Эштон Кутчер — интимный друг Пи Дидди, ветеран всех "голых вечеринок" — вылезает внезапно с осуждением Москвы
и поддерживает санкции против России
. Опра Уинфри, лучшая подруга Пи Дидди, не вылезавшая из его оргий, на все лады расхваливает Зеленского и обвиняет Россию в "похищении" детей с Украины
.
Невольно напрашивается вопрос: а откуда вообще у этих извращенцев такой интерес к детям с Украины? Они что делать-то с ними собирались?