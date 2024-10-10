https://ria.ru/20241010/altay-1977321453.html

На Алтае заключили под стражу иностранца за финансирование терроризма

На Алтае заключили под стражу иностранца за финансирование терроризма - РИА Новости, 10.10.2024

На Алтае заключили под стражу иностранца за финансирование терроризма

Молодого жителя Таджикистана заключили под стражу в Алтайском крае за финансирование терроризма, сообщили журналистам в СУСК по региону. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T06:50

2024-10-10T06:50

2024-10-10T06:50

происшествия

алтайский край

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БАРНАУЛ, 10 окт - РИА Новости. Молодого жителя Таджикистана заключили под стражу в Алтайском крае за финансирование терроризма, сообщили журналистам в СУСК по региону. "Предъявлено обвинение 19-летнему жителю Республики Таджикистан в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)…На территории Алтайского края обвиняемый посредством приложения популярного мессенджера вступил в контакт со своим соотечественником, поддерживающим противоправную деятельность международной террористической организации. После непродолжительного общения молодой человек принял решение финансировать деятельность международной террористической организации и осуществил перевод безналичных денежных средств в сумме 10 тысяч рублей на ее нужды", - говорится в сообщении. Отмечается, что преступление выявлено оперативными сотрудниками управления ФСБ по Алтайскому краю. "По ходатайству следователя СК в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечают в СУСК.

https://ria.ru/20241007/yakutiya-1976670886.html

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происшествия, алтайский край, таджикистан, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)