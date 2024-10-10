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На Алтае заключили под стражу иностранца за финансирование терроризма
На Алтае заключили под стражу иностранца за финансирование терроризма - РИА Новости, 10.10.2024
На Алтае заключили под стражу иностранца за финансирование терроризма
Молодого жителя Таджикистана заключили под стражу в Алтайском крае за финансирование терроризма, сообщили журналистам в СУСК по региону. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T06:50
2024-10-10T06:50
2024-10-10T06:50
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БАРНАУЛ, 10 окт - РИА Новости. Молодого жителя Таджикистана заключили под стражу в Алтайском крае за финансирование терроризма, сообщили журналистам в СУСК по региону. "Предъявлено обвинение 19-летнему жителю Республики Таджикистан в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)…На территории Алтайского края обвиняемый посредством приложения популярного мессенджера вступил в контакт со своим соотечественником, поддерживающим противоправную деятельность международной террористической организации. После непродолжительного общения молодой человек принял решение финансировать деятельность международной террористической организации и осуществил перевод безналичных денежных средств в сумме 10 тысяч рублей на ее нужды", - говорится в сообщении. Отмечается, что преступление выявлено оперативными сотрудниками управления ФСБ по Алтайскому краю. "По ходатайству следователя СК в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечают в СУСК.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, алтайский край, таджикистан, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Алтайский край, Таджикистан, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
На Алтае заключили под стражу иностранца за финансирование терроризма
СК: на Алтае заключили под стражу жителя Таджикистана за помощь террористам
БАРНАУЛ, 10 окт - РИА Новости. Молодого жителя Таджикистана заключили под стражу в Алтайском крае за финансирование терроризма, сообщили журналистам в СУСК по региону.
"Предъявлено обвинение 19-летнему жителю Республики Таджикистан в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)…На территории Алтайского края обвиняемый посредством приложения популярного мессенджера вступил в контакт со своим соотечественником, поддерживающим противоправную деятельность международной террористической организации. После непродолжительного общения молодой человек принял решение финансировать деятельность международной террористической организации и осуществил перевод безналичных денежных средств в сумме 10 тысяч рублей на ее нужды", - говорится в сообщении.
Отмечается, что преступление выявлено оперативными сотрудниками управления ФСБ по Алтайскому краю.
"По ходатайству следователя СК в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечают в СУСК.