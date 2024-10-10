https://ria.ru/20241010/alpinisty-1977347154.html

Эвакуировать погибших в Непале российских альпинистов не удалось

Эвакуировать погибших в Непале российских альпинистов не удалось - РИА Новости, 10.10.2024

Эвакуировать погибших в Непале российских альпинистов не удалось

Очередная попытка эвакуировать тела альпинистов, погибших в Непале на горе Дхаулагири, не удалась из-за особенностей местности, будет обсуждаться альтернативный РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T10:54

2024-10-10T10:54

2024-10-10T10:54

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МУРМАНСК, 10 окт – РИА Новости. Очередная попытка эвакуировать тела альпинистов, погибших в Непале на горе Дхаулагири, не удалась из-за особенностей местности, будет обсуждаться альтернативный план, сообщается в Telegram-канале Mountain.ru, который информирует о ходе операции. Сообщается, что утром в четверг была предпринята еще одна попытка эвакуации. "К сожалению, снять тела не получилось. (Скальная) полка, на которой они лежат, слишком крутая для посадки. Высадить людей там не получится", - приводятся в сообщении слова альпиниста Дениса Алексеенко. Отмечается, что будет обсуждаться альтернативный план. "Работа с лонг-лайном либо высадка сильно ниже и провеска маршрута. Это уже совсем сложная, опасная и долгая операция", - отмечается в сообщении. Во вторник спасатели сообщили, что пять российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири, найдены погибшими. По информации федерации альпинизма Ленинградской области, альпинисты были опытными спортсменами, у каждого было более двухсот восхождений, в том числе на высоту более 7 тысяч метров. Для эвакуации тел погибших был объявлен сбор средств. По информации федерации, в среду утром из-за нерешенных организационных вопросов вертолет не смог вылететь, чтобы забрать тела альпинистов. При этом средств по страховке хватает только на то, чтобы спустить их со склона на высоте 6,8 тысячи метров в базовый лагерь на высоте 4,65 тысячи метров. Еще около 100 тысяч долларов нужно, чтобы доставить тела погибших в Катманду и потом в Москву. По словам организатора экспедиции, управляющего директора компании I AM Trekking & Expedition Пембы Джангбы Шерпы, связь с группой в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около шести утра 6 октября. Альпинисты из Санкт-Петербурга, Архангельской области и Пензы во вторник объявили сбор средств для эвакуации тел погибших. В спортивно-туристском клубе путешественников "Пенза" ранее отметили, что член клуба Чистиков около года назад стал первым жителем Пензы, покорившим вершину, высота которой превышает 8 тысяч метров. Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") - седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров (Дхаулагири I, II, III, IV, V). Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.

https://ria.ru/20241008/alpinist-1977073313.html

https://ria.ru/20241008/alpinist-1976968353.html

https://ria.ru/20241008/alpinisty-1977024602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

непал, пенза, ленинградская область, в мире