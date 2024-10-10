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Эвакуировать погибших в Непале российских альпинистов не удалось - РИА Новости, 10.10.2024
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10:54 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/alpinisty-1977347154.html
Эвакуировать погибших в Непале российских альпинистов не удалось
Эвакуировать погибших в Непале российских альпинистов не удалось - РИА Новости, 10.10.2024
Эвакуировать погибших в Непале российских альпинистов не удалось
Очередная попытка эвакуировать тела альпинистов, погибших в Непале на горе Дхаулагири, не удалась из-за особенностей местности, будет обсуждаться альтернативный РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T10:54
2024-10-10T10:54
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МУРМАНСК, 10 окт – РИА Новости. Очередная попытка эвакуировать тела альпинистов, погибших в Непале на горе Дхаулагири, не удалась из-за особенностей местности, будет обсуждаться альтернативный план, сообщается в Telegram-канале Mountain.ru, который информирует о ходе операции. Сообщается, что утром в четверг была предпринята еще одна попытка эвакуации. "К сожалению, снять тела не получилось. (Скальная) полка, на которой они лежат, слишком крутая для посадки. Высадить людей там не получится", - приводятся в сообщении слова альпиниста Дениса Алексеенко. Отмечается, что будет обсуждаться альтернативный план. "Работа с лонг-лайном либо высадка сильно ниже и провеска маршрута. Это уже совсем сложная, опасная и долгая операция", - отмечается в сообщении. Во вторник спасатели сообщили, что пять российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири, найдены погибшими. По информации федерации альпинизма Ленинградской области, альпинисты были опытными спортсменами, у каждого было более двухсот восхождений, в том числе на высоту более 7 тысяч метров. Для эвакуации тел погибших был объявлен сбор средств. По информации федерации, в среду утром из-за нерешенных организационных вопросов вертолет не смог вылететь, чтобы забрать тела альпинистов. При этом средств по страховке хватает только на то, чтобы спустить их со склона на высоте 6,8 тысячи метров в базовый лагерь на высоте 4,65 тысячи метров. Еще около 100 тысяч долларов нужно, чтобы доставить тела погибших в Катманду и потом в Москву. По словам организатора экспедиции, управляющего директора компании I AM Trekking &amp; Expedition Пембы Джангбы Шерпы, связь с группой в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около шести утра 6 октября. Альпинисты из Санкт-Петербурга, Архангельской области и Пензы во вторник объявили сбор средств для эвакуации тел погибших. В спортивно-туристском клубе путешественников "Пенза" ранее отметили, что член клуба Чистиков около года назад стал первым жителем Пензы, покорившим вершину, высота которой превышает 8 тысяч метров. Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") - седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров (Дхаулагири I, II, III, IV, V). Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.
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непал, пенза, ленинградская область, в мире
Непал, Пенза, Ленинградская область, В мире
Эвакуировать погибших в Непале российских альпинистов не удалось

Эвакуировать погибших на горе Дхаулагири российских альпинистов не удалось

© Seven summit treksСхема маршрута восхождении российских альпинистов на гору Дхаулагири в Непале
Схема маршрута восхождении российских альпинистов на гору Дхаулагири в Непале - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Seven summit treks
Схема маршрута восхождении российских альпинистов на гору Дхаулагири в Непале
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МУРМАНСК, 10 окт – РИА Новости. Очередная попытка эвакуировать тела альпинистов, погибших в Непале на горе Дхаулагири, не удалась из-за особенностей местности, будет обсуждаться альтернативный план, сообщается в Telegram-канале Mountain.ru, который информирует о ходе операции.
Сообщается, что утром в четверг была предпринята еще одна попытка эвакуации.
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"К сожалению, снять тела не получилось. (Скальная) полка, на которой они лежат, слишком крутая для посадки. Высадить людей там не получится", - приводятся в сообщении слова альпиниста Дениса Алексеенко.
Отмечается, что будет обсуждаться альтернативный план. "Работа с лонг-лайном либо высадка сильно ниже и провеска маршрута. Это уже совсем сложная, опасная и долгая операция", - отмечается в сообщении.
Во вторник спасатели сообщили, что пять российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири, найдены погибшими. По информации федерации альпинизма Ленинградской области, альпинисты были опытными спортсменами, у каждого было более двухсот восхождений, в том числе на высоту более 7 тысяч метров. Для эвакуации тел погибших был объявлен сбор средств.
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По информации федерации, в среду утром из-за нерешенных организационных вопросов вертолет не смог вылететь, чтобы забрать тела альпинистов. При этом средств по страховке хватает только на то, чтобы спустить их со склона на высоте 6,8 тысячи метров в базовый лагерь на высоте 4,65 тысячи метров. Еще около 100 тысяч долларов нужно, чтобы доставить тела погибших в Катманду и потом в Москву.
По словам организатора экспедиции, управляющего директора компании I AM Trekking & Expedition Пембы Джангбы Шерпы, связь с группой в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около шести утра 6 октября. Альпинисты из Санкт-Петербурга, Архангельской области и Пензы во вторник объявили сбор средств для эвакуации тел погибших. В спортивно-туристском клубе путешественников "Пенза" ранее отметили, что член клуба Чистиков около года назад стал первым жителем Пензы, покорившим вершину, высота которой превышает 8 тысяч метров.
Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") - седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров (Дхаулагири I, II, III, IV, V). Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.
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