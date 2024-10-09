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СМИ: Зеленский может сменить подход к завершению конфликта на Украине - РИА Новости, 09.10.2024
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00:35 09.10.2024 (обновлено: 00:36 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/zelenskij-1977075232.html
СМИ: Зеленский может сменить подход к завершению конфликта на Украине
СМИ: Зеленский может сменить подход к завершению конфликта на Украине - РИА Новости, 09.10.2024
СМИ: Зеленский может сменить подход к завершению конфликта на Украине
Союзники Киева считают, что позиция Владимира Зеленского относительно условий завершения конфликта на Украине может смягчиться, передаёт агентство Блумберг со... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T00:35
2024-10-09T00:36
в мире
украина
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Союзники Киева считают, что позиция Владимира Зеленского относительно условий завершения конфликта на Украине может смягчиться, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники, близкие к НАТО. "Союзники Украины замечают, что... Владимир Зеленский, предположительно, готовится занять более гибкий подход, изучая способы завершения... (конфликта - ред.) с Россией", - говорится в сообщении. Как заявили агентству неназванные украинские чиновники, они готовы признать необходимость "развязки" конфликта в связи с приближением зимы и ослабеванием поддержки Запада. По данным агентства, союзники Украины усилили свое давление на Киев, требуя подготовить более конкретный план завершения конфликта. Как пишет Блумберг, "тупик на поле боя", ограниченные бюджеты Запада и итоги выборов президента США в ноябре "оказывают влияние на союзников", побуждая их более внимательно рассмотреть возможность урегулирования конфликта путём переговоров. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241007/zelenskiy-1976857208.html
https://ria.ru/20241008/sammit--1977017611.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский
СМИ: Зеленский может сменить подход к завершению конфликта на Украине

Bloomberg: союзники считают, что Зеленский может смягчить подход к переговорам

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Союзники Киева считают, что позиция Владимира Зеленского относительно условий завершения конфликта на Украине может смягчиться, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники, близкие к НАТО.
"Союзники Украины замечают, что... Владимир Зеленский, предположительно, готовится занять более гибкий подход, изучая способы завершения... (конфликта - ред.) с Россией", - говорится в сообщении.
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Как заявили агентству неназванные украинские чиновники, они готовы признать необходимость "развязки" конфликта в связи с приближением зимы и ослабеванием поддержки Запада. По данным агентства, союзники Украины усилили свое давление на Киев, требуя подготовить более конкретный план завершения конфликта. Как пишет Блумберг, "тупик на поле боя", ограниченные бюджеты Запада и итоги выборов президента США в ноябре "оказывают влияние на союзников", побуждая их более внимательно рассмотреть возможность урегулирования конфликта путём переговоров.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
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