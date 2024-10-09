https://ria.ru/20241009/zakon-1977117152.html

Совфед одобрил закон о продлении срока пребывания на службе главы СК

Совфед одобрил закон о продлении срока пребывания на службе главы СК - РИА Новости, 09.10.2024

Совфед одобрил закон о продлении срока пребывания на службе главы СК

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о возможности продления срока пребывания на службе главы Следственного комитета (СК) после достижения им... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T10:33

2024-10-09T10:33

2024-10-09T10:33

политика

россия

владимир путин

совет федерации рф

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о возможности продления срока пребывания на службе главы Следственного комитета (СК) после достижения им возраста 70 лет. Документ был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом Российской Федерации, говорится в тексте закона.

https://ria.ru/20240802/sovfed-1963623508.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, совет федерации рф, следственный комитет россии (ск рф)