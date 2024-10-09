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Совфед одобрил закон о продлении срока пребывания на службе главы СК - РИА Новости, 09.10.2024
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10:33 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/zakon-1977117152.html
Совфед одобрил закон о продлении срока пребывания на службе главы СК
Совфед одобрил закон о продлении срока пребывания на службе главы СК - РИА Новости, 09.10.2024
Совфед одобрил закон о продлении срока пребывания на службе главы СК
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о возможности продления срока пребывания на службе главы Следственного комитета (СК) после достижения им... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T10:33
2024-10-09T10:33
политика
россия
владимир путин
совет федерации рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о возможности продления срока пребывания на службе главы Следственного комитета (СК) после достижения им возраста 70 лет. Документ был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом Российской Федерации, говорится в тексте закона.
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политика, россия, владимир путин, совет федерации рф, следственный комитет россии (ск рф)
Политика, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Совфед одобрил закон о продлении срока пребывания на службе главы СК

Совфед одобрил закон о возможности продления срока пребывания на службе главы СК

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о возможности продления срока пребывания на службе главы Следственного комитета (СК) после достижения им возраста 70 лет.
Документ был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.
Срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом Российской Федерации, говорится в тексте закона.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинСовет Федерации РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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