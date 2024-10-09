https://ria.ru/20241009/zakon-1977117152.html
Совфед одобрил закон о продлении срока пребывания на службе главы СК
Совфед одобрил закон о продлении срока пребывания на службе главы СК - РИА Новости, 09.10.2024
Совфед одобрил закон о продлении срока пребывания на службе главы СК
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о возможности продления срока пребывания на службе главы Следственного комитета (СК) после достижения им... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T10:33
2024-10-09T10:33
2024-10-09T10:33
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о возможности продления срока пребывания на службе главы Следственного комитета (СК) после достижения им возраста 70 лет. Документ был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом Российской Федерации, говорится в тексте закона.
https://ria.ru/20240802/sovfed-1963623508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, совет федерации рф, следственный комитет россии (ск рф)
Политика, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Совфед одобрил закон о продлении срока пребывания на службе главы СК
Совфед одобрил закон о возможности продления срока пребывания на службе главы СК