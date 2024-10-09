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Захарова призвала США заняться судьбой детей, пострадавших от рэпера Diddy - РИА Новости, 09.10.2024
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10:02 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/zaharova-1977100053.html
Захарова призвала США заняться судьбой детей, пострадавших от рэпера Diddy
Захарова призвала США заняться судьбой детей, пострадавших от рэпера Diddy - РИА Новости, 09.10.2024
Захарова призвала США заняться судьбой детей, пострадавших от рэпера Diddy
Выступающему морализатором на международном уровне Вашингтону стоило бы задуматься над судьбой детей, которые стали жертвами по делу американского... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T10:02
2024-10-09T10:02
в мире
россия
украина
сша
мария захарова
мария львова-белова
международный уголовный суд
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Выступающему морализатором на международном уровне Вашингтону стоило бы задуматься над судьбой детей, которые стали жертвами по делу американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, а не волноваться за судьбы украинских детей, поддерживая решения Международного уголовного суда (МУС, юрисдикцию которого не признают страны, в том числе РФ, в которых проживает больше половины населения Земли), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Они (Штаты - ред.) на международных площадках выступают в качестве первых морализаторов. Они читают лекции всем… Они последние годы занялись как подорванные темой не просто Украины, а украинских детей, якобы проявляя о них заботу", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Она добавила, что Вашингтон приветствует решения МУС, юрисдикцию которого не признает РФ, по расследованию якобы "преступлений" России в отношении этих детей. "У меня вопрос: если так волнует США и весь их госаппарат судьба украинских детей, может быть, на каком-то этапе им стоит задуматься о том, что происходит с их собственными детьми, конкретными детьми, причем известными детьми… Может, тот же самый МУС против самих себя подаст иск?", - подчеркнула Захарова. Она отметила, что Штаты заняты чем угодно, но не заботой о детях, которые были жертвами десятилетиями в их же стране. Против рэпера неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил музыканту обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции, на данный момент Diddyзаключен под стражу. Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z. В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова ранее ответила на безосновательные обвинения украинской стороны в том, что она якобы незаконно вывезла 17 детей из Донбасса, и заявила, что дети на реабилитации, а эти обвинения ей непонятны. Львова-Белова позже оценила выданный ордер на "арест" в контексте ситуации на Украине и заявила, что готова работать дальше. По ее словам, "здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям". Российский уполномоченный по правам ребенка ведет работу по воссоединению детей из Донбасса и Украины с семьями. В рамках процесса по воссоединению детей передают законным представителям, находящимся как в России, так и на Украине. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
https://ria.ru/20241001/kombs-1975833336.html
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в мире, россия, украина, сша, мария захарова, мария львова-белова, международный уголовный суд, forbes
В мире, Россия, Украина, США, Мария Захарова, Мария Львова-Белова, Международный уголовный суд, Forbes
Захарова призвала США заняться судьбой детей, пострадавших от рэпера Diddy

Захарова: США стоит заняться судьбой детей, которые стали жертвами рэпера Diddy

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Выступающему морализатором на международном уровне Вашингтону стоило бы задуматься над судьбой детей, которые стали жертвами по делу американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, а не волноваться за судьбы украинских детей, поддерживая решения Международного уголовного суда (МУС, юрисдикцию которого не признают страны, в том числе РФ, в которых проживает больше половины населения Земли), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Они (Штаты - ред.) на международных площадках выступают в качестве первых морализаторов. Они читают лекции всем… Они последние годы занялись как подорванные темой не просто Украины, а украинских детей, якобы проявляя о них заботу", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
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Она добавила, что Вашингтон приветствует решения МУС, юрисдикцию которого не признает РФ, по расследованию якобы "преступлений" России в отношении этих детей.
"У меня вопрос: если так волнует США и весь их госаппарат судьба украинских детей, может быть, на каком-то этапе им стоит задуматься о том, что происходит с их собственными детьми, конкретными детьми, причем известными детьми… Может, тот же самый МУС против самих себя подаст иск?", - подчеркнула Захарова.
Она отметила, что Штаты заняты чем угодно, но не заботой о детях, которые были жертвами десятилетиями в их же стране.
Против рэпера неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил музыканту обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции, на данный момент Diddyзаключен под стражу.
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Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова ранее ответила на безосновательные обвинения украинской стороны в том, что она якобы незаконно вывезла 17 детей из Донбасса, и заявила, что дети на реабилитации, а эти обвинения ей непонятны. Львова-Белова позже оценила выданный ордер на "арест" в контексте ситуации на Украине и заявила, что готова работать дальше. По ее словам, "здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям". Российский уполномоченный по правам ребенка ведет работу по воссоединению детей из Донбасса и Украины с семьями. В рамках процесса по воссоединению детей передают законным представителям, находящимся как в России, так и на Украине.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
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В Херсонской области двое детей пострадали от ракетного удара ВСУ
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