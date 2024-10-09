Захарова призвала США заняться судьбой детей, пострадавших от рэпера Diddy
Захарова: США стоит заняться судьбой детей, которые стали жертвами рэпера Diddy
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Выступающему морализатором на международном уровне Вашингтону стоило бы задуматься над судьбой детей, которые стали жертвами по делу американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, а не волноваться за судьбы украинских детей, поддерживая решения Международного уголовного суда (МУС, юрисдикцию которого не признают страны, в том числе РФ, в которых проживает больше половины населения Земли), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Они (Штаты - ред.) на международных площадках выступают в качестве первых морализаторов. Они читают лекции всем… Они последние годы занялись как подорванные темой не просто Украины, а украинских детей, якобы проявляя о них заботу", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
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"У меня вопрос: если так волнует США и весь их госаппарат судьба украинских детей, может быть, на каком-то этапе им стоит задуматься о том, что происходит с их собственными детьми, конкретными детьми, причем известными детьми… Может, тот же самый МУС против самих себя подаст иск?", - подчеркнула Захарова.
Она отметила, что Штаты заняты чем угодно, но не заботой о детях, которые были жертвами десятилетиями в их же стране.
Против рэпера неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил музыканту обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции, на данный момент Diddyзаключен под стражу.
Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова ранее ответила на безосновательные обвинения украинской стороны в том, что она якобы незаконно вывезла 17 детей из Донбасса, и заявила, что дети на реабилитации, а эти обвинения ей непонятны. Львова-Белова позже оценила выданный ордер на "арест" в контексте ситуации на Украине и заявила, что готова работать дальше. По ее словам, "здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям". Российский уполномоченный по правам ребенка ведет работу по воссоединению детей из Донбасса и Украины с семьями. В рамках процесса по воссоединению детей передают законным представителям, находящимся как в России, так и на Украине.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.