https://ria.ru/20241009/vsu-1977295985.html

"Территория потеряна": офицер ВСУ рассказал, что произошло на передовой

"Территория потеряна": офицер ВСУ рассказал, что произошло на передовой - РИА Новости, 09.10.2024

"Территория потеряна": офицер ВСУ рассказал, что произошло на передовой

Угледарское направление боевых действий на Украине превратилось в Красноармейское, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в интервью экс-депутату Рады... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T21:14

2024-10-09T21:14

2024-10-09T21:14

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красноармейск

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Угледарское направление боевых действий на Украине превратилось в Красноармейское, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе."Глядя на карту боевых действий с точки зрения комбата, я могу сказать, что Угледарское направление уже можем называть откровенно Покровским (Красноармейским. — Прим. ред.), потому что Угледар можно забыть. Эта территория потеряна", — отметил он.По словам офицера, освобождение Угледара позволяет российским военным направить на Красноармейск большое количество личного состава и техники с юга.Лапин также добавил, что у ВСУ недостаточно подразделений, чтобы помешать противостоящей силе.Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.

https://ria.ru/20241009/vsu-1977243402.html

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безопасность, россия, днр, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, красноармейск