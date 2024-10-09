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"Территория потеряна": офицер ВСУ рассказал, что произошло на передовой - РИА Новости, 09.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:14 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/vsu-1977295985.html
"Территория потеряна": офицер ВСУ рассказал, что произошло на передовой
"Территория потеряна": офицер ВСУ рассказал, что произошло на передовой - РИА Новости, 09.10.2024
"Территория потеряна": офицер ВСУ рассказал, что произошло на передовой
Угледарское направление боевых действий на Украине превратилось в Красноармейское, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в интервью экс-депутату Рады... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T21:14
2024-10-09T21:14
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днр
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
красноармейск
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Угледарское направление боевых действий на Украине превратилось в Красноармейское, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе."Глядя на карту боевых действий с точки зрения комбата, я могу сказать, что Угледарское направление уже можем называть откровенно Покровским (Красноармейским. — Прим. ред.), потому что Угледар можно забыть. Эта территория потеряна", — отметил он.По словам офицера, освобождение Угледара позволяет российским военным направить на Красноармейск большое количество личного состава и техники с юга.Лапин также добавил, что у ВСУ недостаточно подразделений, чтобы помешать противостоящей силе.Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
https://ria.ru/20241009/vsu-1977243402.html
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безопасность, россия, днр, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, ДНР, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Красноармейск
"Территория потеряна": офицер ВСУ рассказал, что произошло на передовой

Майор ВСУ Лапин: Угледарское направление боевых действий стало Красноармейским

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Угледарское направление боевых действий на Украине превратилось в Красноармейское, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе.
"Глядя на карту боевых действий с точки зрения комбата, я могу сказать, что Угледарское направление уже можем называть откровенно Покровским (Красноармейским. — Прим. ред.), потому что Угледар можно забыть. Эта территория потеряна", — отметил он.
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По словам офицера, освобождение Угледара позволяет российским военным направить на Красноармейск большое количество личного состава и техники с юга.
Лапин также добавил, что у ВСУ недостаточно подразделений, чтобы помешать противостоящей силе.
Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу ДонецкМариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
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