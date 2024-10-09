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В Польше раскрыли самоубийственную тактику ВСУ на передовой

В Польше раскрыли самоубийственную тактику ВСУ на передовой - РИА Новости, 09.10.2024

В Польше раскрыли самоубийственную тактику ВСУ на передовой

Украинские войска придерживаются опасной тактики, при которой они пытаются не отступать ни на шаг, пишет Myśl Polska. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T18:02

2024-10-09T18:02

2024-10-09T18:50

специальная военная операция на украине

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сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Украинские войска придерживаются опасной тактики, при которой они пытаются не отступать ни на шаг, пишет Myśl Polska."Самоубийственная украинская стратегия, которую можно охарактеризовать лозунгом "ни шагу назад", начала приносить свои плоды. Российской армии сопутствует успех", — говорится в материале.Отмечается, что при этом ВСУ отступают практически на всех участках линии фронта. Большая часть украинских бригад оказалась разбита или существенно обескровлена, поясняет автор статьи. Кроме того, Киев истощил свои резервы."Моральный дух украинской армии находится на низком уровне, процветает дезертирство и отсутствие веры в успех", — резюмируется в публикации.Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241009/ukraina-1977243085.html

https://ria.ru/20241009/donbass-1977227616.html

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в мире, польша, киев, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины