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В Польше раскрыли самоубийственную тактику ВСУ на передовой - РИА Новости, 09.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:02 09.10.2024 (обновлено: 18:50 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/vsu-1977264742.html
В Польше раскрыли самоубийственную тактику ВСУ на передовой
В Польше раскрыли самоубийственную тактику ВСУ на передовой - РИА Новости, 09.10.2024
В Польше раскрыли самоубийственную тактику ВСУ на передовой
Украинские войска придерживаются опасной тактики, при которой они пытаются не отступать ни на шаг, пишет Myśl Polska. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T18:02
2024-10-09T18:50
специальная военная операция на украине
в мире
польша
киев
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Украинские войска придерживаются опасной тактики, при которой они пытаются не отступать ни на шаг, пишет Myśl Polska."Самоубийственная украинская стратегия, которую можно охарактеризовать лозунгом "ни шагу назад", начала приносить свои плоды. Российской армии сопутствует успех", — говорится в материале.Отмечается, что при этом ВСУ отступают практически на всех участках линии фронта. Большая часть украинских бригад оказалась разбита или существенно обескровлена, поясняет автор статьи. Кроме того, Киев истощил свои резервы."Моральный дух украинской армии находится на низком уровне, процветает дезертирство и отсутствие веры в успех", — резюмируется в публикации.Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241009/ukraina-1977243085.html
https://ria.ru/20241009/donbass-1977227616.html
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в мире, польша, киев, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Киев, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
В Польше раскрыли самоубийственную тактику ВСУ на передовой

Myśl Polska: ВСУ придерживаются самоубийственной тактики "ни шагу назад"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Украинские войска придерживаются опасной тактики, при которой они пытаются не отступать ни на шаг, пишет Myśl Polska.
"Самоубийственная украинская стратегия, которую можно охарактеризовать лозунгом "ни шагу назад", начала приносить свои плоды. Российской армии сопутствует успех", — говорится в материале.
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Отмечается, что при этом ВСУ отступают практически на всех участках линии фронта. Большая часть украинских бригад оказалась разбита или существенно обескровлена, поясняет автор статьи. Кроме того, Киев истощил свои резервы.
"Моральный дух украинской армии находится на низком уровне, процветает дезертирство и отсутствие веры в успех", — резюмируется в публикации.
Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу ДонецкМариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаКиевРоссияСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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