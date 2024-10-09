https://ria.ru/20241009/vrach-1977206646.html

Гормональная терапия может замедлить старение у женщин, рассказал эксперт

Гормональная терапия может замедлить старение у женщин, рассказал эксперт - РИА Новости, 09.10.2024

Гормональная терапия может замедлить старение у женщин, рассказал эксперт

Процесс старения у женщин отличается от мужчин, существенно замедлить его и продлить жизнь способна вовремя проведенная менопаузальная гормональная терапия,... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T14:37

2024-10-09T14:37

2024-10-09T14:38

общество

россия

новосибирск

ольга ткачева

российская академия наук

здоровье - общество

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НОВОСИБИРСК, 9 окт – РИА Новости. Процесс старения у женщин отличается от мужчин, существенно замедлить его и продлить жизнь способна вовремя проведенная менопаузальная гормональная терапия, сообщила главный внештатный специалист гериатр Минздрава России, директор РГНКЦ Пироговского университета, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева. "Мы видим рост проблем у женщин в период менопаузы… Это большой отрезок в жизни женщины, когда интенсифицируется процесс старения… Поэтому мы начали говорить о терапевтическом окне, когда мы можем в этот процесс вмешаться… Теперь мы говорим, что нам надо поймать этот период времени и успеть в этот период что-то сделать. Сегодня мы говорим о менопаузальной гормональной терапии, говорим о том, что она становится все более приемлемой, распространенной и популярной…", - сказала она на межрегиональном конгрессе геронтологов и гериатров в Новосибирске. По словам эксперта, к настоящему времени научно доказано, что использование менопаузальной гормональной терапии в возрасте моложе 60 лет и/или первые 10 лет после менопаузы благоприятно действует на соединительную ткань, состояние кожи, суставов, межпозвоночных дисков, уменьшает депрессию, расстройство сна, сексуальную дисфункцию, профилактирует переломы и так далее. "Вы скажете, что это за лекарство, которое спасает от всего? Но это не обычное лекарство. Это имитация гормонального фона, который характерен для более молодого возраста и это замещение потери гормонов, которое происходит у женщин очень резко в период менопаузы…", - сказала Ткачева. Она привела данные, согласно которым ранняя менопауза у женщин до 50 лет приводит к тому, что риск инфаркта становится выше в два раза, как и риск развития гипертонии, а хирургическая менопауза увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в 4,5 раза. В то же время, у женщин, которые получают менопаузальную гормональную терапию, общая смертность снижается на 30%-40%. "Это колоссальный эффект. Но в том случае, хочу то подчеркнуть, если мы попали в терапевтическое окно. Менопаузальная гормональная терапия увеличивает инсулиночувствительность, а значит профилактирует диабет, улучшает качество сна и снижает рис развития когнитивных нарушений, в том числе и болезни Альцгеймера. Выводы исследований говорят нам о том, что концепция окна терапевтических возможностей позволяет нам сделать очень многое для женщины…", - сказала она. Ткачева добавила, что такую стратегию замедления процесса старения у женщин уже поддержало Российское кардиологическое общество и Российская ассоциация геронтологов и гериатров.

https://ria.ru/20240307/menopauza-1931548718.html

https://ria.ru/20240909/zakonoproekt-1971498020.html

https://ria.ru/20241002/zozh-1975912853.html

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общество, россия, новосибирск, ольга ткачева, российская академия наук, здоровье - общество