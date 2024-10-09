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Врач предупредил о росте числа преждевременных родов - РИА Новости, 09.10.2024
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12:28 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/vrach-1977154070.html
Врач предупредил о росте числа преждевременных родов
Врач предупредил о росте числа преждевременных родов - РИА Новости, 09.10.2024
Врач предупредил о росте числа преждевременных родов
Количество преждевременных родов будет расти, это связано с откладыванием беременностей на поздний возраст, заявил главный внештатный специалист по... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T12:28
2024-10-09T12:28
общество
москва
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Количество преждевременных родов будет расти, это связано с откладыванием беременностей на поздний возраст, заявил главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью департамента здравоохранения Москвы Олег Латышкевич. В среду специалист принял участие в XIX ежегодном Всероссийском конгрессе специалистов перинатальной медицины "Современная перинатология: организация, технологии, качество", который прошел в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Латышкевич выступил на круглом столе "Ведение осложненной беременности и родов в интересах ребенка с точки зрения акушера и неонатолога". "Количество преждевременных родов не уменьшится точно, а, скорое всего, будет расти. Связано это в первую очередь с тем, что наши пациенты все позже и позже отодвигают вопрос деторождения на более поздний возраст. И понятно, что чем старше пациентка, тем больше вероятность того, что что-то пойдет не так", - сказал Латышкевич в ходе круглого стола. Он добавил, что всевозможные заболевания, которые в течение жизни приобретают пациентки, увеличивают число осложнений при беременности и родах. "Очень важно не откладывать процесс деторождения или беременность… рожать нужно вовремя, и чем раньше произойдут первые роды, тем меньше будет проблем связанными с недоношенными детьми в нашей стране", - отметил Латышкевич. Академик РАН, президент Ассоциации специалистов в области перинатальной медицины, оказания помощи беременной женщине и плоду, новорожденному и ребенку в возрасте до трех лет Николай Володин добавил, что сейчас первая беременность случается в среднем в 31 год.
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общество, москва, российская академия наук, здоровье - общество
Общество, Москва, Российская академия наук, Здоровье - Общество
Врач предупредил о росте числа преждевременных родов

Врач предупредил о росте числа преждевременных родов из-за поздних беременностей

© iStock.com / SbytovaMNБеременная девушка на приеме у врача
Беременная девушка на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© iStock.com / SbytovaMN
Беременная девушка на приеме у врача. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Количество преждевременных родов будет расти, это связано с откладыванием беременностей на поздний возраст, заявил главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью департамента здравоохранения Москвы Олег Латышкевич.
В среду специалист принял участие в XIX ежегодном Всероссийском конгрессе специалистов перинатальной медицины "Современная перинатология: организация, технологии, качество", который прошел в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Латышкевич выступил на круглом столе "Ведение осложненной беременности и родов в интересах ребенка с точки зрения акушера и неонатолога".
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"Количество преждевременных родов не уменьшится точно, а, скорое всего, будет расти. Связано это в первую очередь с тем, что наши пациенты все позже и позже отодвигают вопрос деторождения на более поздний возраст. И понятно, что чем старше пациентка, тем больше вероятность того, что что-то пойдет не так", - сказал Латышкевич в ходе круглого стола.
Он добавил, что всевозможные заболевания, которые в течение жизни приобретают пациентки, увеличивают число осложнений при беременности и родах.
"Очень важно не откладывать процесс деторождения или беременность… рожать нужно вовремя, и чем раньше произойдут первые роды, тем меньше будет проблем связанными с недоношенными детьми в нашей стране", - отметил Латышкевич.
Академик РАН, президент Ассоциации специалистов в области перинатальной медицины, оказания помощи беременной женщине и плоду, новорожденному и ребенку в возрасте до трех лет Николай Володин добавил, что сейчас первая беременность случается в среднем в 31 год.
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