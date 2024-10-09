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Стало известно, какой "подарок" ВСУ сделали для России в Донбассе
Стало известно, какой "подарок" ВСУ сделали для России в Донбассе - РИА Новости, 09.10.2024
Стало известно, какой "подарок" ВСУ сделали для России в Донбассе
Неправильное построение фортификационных укреплений ВСУ упростило продвижение ВС России в Донбассе, пишет Seznam zprávy. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T16:31
2024-10-09T16:31
2024-10-09T17:17
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Неправильное построение фортификационных укреплений ВСУ упростило продвижение ВС России в Донбассе, пишет Seznam zprávy."Некоторые окопы (ВСУ. — Прим. ред.) даже вели прямо с российских позиций в украинский тыл и по сути только упрощали продвижение российских войск", — говорится в публикации.Отмечается, что ошибки при создании укреплений привели к тому, что они не помогали украинской армии эффективно обороняться, а наоборот играли на руку ВС России. Некоторые окопы даже пришлось перекапывать из-за того, что изначально их разместили неправильно, поясняется в статье."Неопытность и буквальная беспомощность в этом вопросе привели к тому, что, хотя на Покровском направлении и появлялись новые бункеры и окопы, многие из них просто не выполняли своих функций", — резюмируется в материале.Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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россия, донбасс, запорожская область, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Запорожская область, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Стало известно, какой "подарок" ВСУ сделали для России в Донбассе
SZ: ВСУ вырыли окопы, которые вели от российских позиций прямо в украинский тыл
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Неправильное построение фортификационных укреплений ВСУ упростило продвижение ВС России в Донбассе, пишет Seznam zprávy.
"Некоторые окопы (ВСУ. — Прим. ред.) даже вели прямо с российских позиций в украинский тыл и по сути только упрощали продвижение российских войск", — говорится в публикации.
Отмечается, что ошибки при создании укреплений привели к тому, что они не помогали украинской армии эффективно обороняться, а наоборот играли на руку ВС России. Некоторые окопы даже пришлось перекапывать из-за того, что изначально их разместили неправильно, поясняется в статье.
"Неопытность и буквальная беспомощность в этом вопросе привели к тому, что, хотя на Покровском направлении и появлялись новые бункеры и окопы, многие из них просто не выполняли своих функций", — резюмируется в материале.
Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью
и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк
— Мариуполь
и вывело из-под удара Волноваху
.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу
, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>