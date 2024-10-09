https://ria.ru/20241009/ukraina-1977243085.html

Стало известно, какой "подарок" ВСУ сделали для России в Донбассе

Стало известно, какой "подарок" ВСУ сделали для России в Донбассе - РИА Новости, 09.10.2024

Стало известно, какой "подарок" ВСУ сделали для России в Донбассе

Неправильное построение фортификационных укреплений ВСУ упростило продвижение ВС России в Донбассе, пишет Seznam zprávy. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T16:31

2024-10-09T16:31

2024-10-09T17:17

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

запорожская область

сергей шойгу

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976713810_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_f67949fc4af659c59fa41878916ff835.jpg

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Неправильное построение фортификационных укреплений ВСУ упростило продвижение ВС России в Донбассе, пишет Seznam zprávy."Некоторые окопы (ВСУ. — Прим. ред.) даже вели прямо с российских позиций в украинский тыл и по сути только упрощали продвижение российских войск", — говорится в публикации.Отмечается, что ошибки при создании укреплений привели к тому, что они не помогали украинской армии эффективно обороняться, а наоборот играли на руку ВС России. Некоторые окопы даже пришлось перекапывать из-за того, что изначально их разместили неправильно, поясняется в статье."Неопытность и буквальная беспомощность в этом вопросе привели к тому, что, хотя на Покровском направлении и появлялись новые бункеры и окопы, многие из них просто не выполняли своих функций", — резюмируется в материале.Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241009/donbass-1977227616.html

https://ria.ru/20241009/ssha-1977226741.html

россия

донбасс

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донбасс, запорожская область, сергей шойгу, вооруженные силы украины