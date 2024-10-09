https://ria.ru/20241009/svo-1977272684.html

ВС России поразили дивизион Patriot в Днепропетровской области

ВС России поразили дивизион Patriot в Днепропетровской области - РИА Новости, 09.10.2024

ВС России поразили дивизион Patriot в Днепропетровской области

Оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" уничтожил зенитно-ракетный комплекс Patriot и живую силу ВСУ в Днепропетровской области, говорится в заявлении... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T18:50

2024-10-09T18:50

2024-10-09T19:23

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" уничтожил зенитно-ракетный комплекс Patriot и живую силу ВСУ в Днепропетровской области, говорится в заявлении Министерства обороны России."Расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесены ракетные удары по позиции дивизиона ЗРК Patriot в районе населенного пункта Пашена Балка в Днепропетровской области. В результате уничтожена многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина боевого управления AN/MSQ-104, пусковая установка ЗРК Patriot и личный состав зенитно-ракетного дивизиона ВСУ", — сообщили в ведомстве.Отмечается, что еще одна установка ЗРК Patriot получила повреждения после атаки.В ответ на удары украинских военных по гражданским объектам российские войска регулярно прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не атакует жилые дома и социальные учреждения.

https://ria.ru/20241008/meditsina-1976795668.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Удар "Искандером" по дивизиону Patriot в Днепропетровской области Расчет "Искандера-М" уничтожил комплекс Patriot и живую силу ВСУ в Днепропетровской области, еще одна пусковая установка Patriot повреждена, сообщили в Минобороны. 2024-10-09T18:50 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, днепропетровская область, россия, патриот, безопасность, дмитрий песков, украина