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ВС России поразили дивизион Patriot в Днепропетровской области - РИА Новости, 09.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:50 09.10.2024 (обновлено: 19:23 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/svo-1977272684.html
ВС России поразили дивизион Patriot в Днепропетровской области
ВС России поразили дивизион Patriot в Днепропетровской области - РИА Новости, 09.10.2024
ВС России поразили дивизион Patriot в Днепропетровской области
Оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" уничтожил зенитно-ракетный комплекс Patriot и живую силу ВСУ в Днепропетровской области, говорится в заявлении... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T18:50
2024-10-09T19:23
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
днепропетровская область
россия
патриот
безопасность
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" уничтожил зенитно-ракетный комплекс Patriot и живую силу ВСУ в Днепропетровской области, говорится в заявлении Министерства обороны России."Расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесены ракетные удары по позиции дивизиона ЗРК Patriot в районе населенного пункта Пашена Балка в Днепропетровской области. В результате уничтожена многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина боевого управления AN/MSQ-104, пусковая установка ЗРК Patriot и личный состав зенитно-ракетного дивизиона ВСУ", — сообщили в ведомстве.Отмечается, что еще одна установка ЗРК Patriot получила повреждения после атаки.В ответ на удары украинских военных по гражданским объектам российские войска регулярно прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не атакует жилые дома и социальные учреждения.
https://ria.ru/20241008/meditsina-1976795668.html
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Удар "Искандером" по дивизиону Patriot в Днепропетровской области
Расчет "Искандера-М" уничтожил комплекс Patriot и живую силу ВСУ в Днепропетровской области, еще одна пусковая установка Patriot повреждена, сообщили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, днепропетровская область, россия, патриот, безопасность, дмитрий песков, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область, Россия, Патриот, Безопасность, Дмитрий Песков, Украина
ВС России поразили дивизион Patriot в Днепропетровской области

МО РФ: "Искандер-М" уничтожил ЗРК Patriot и живую силу ВСУ у Пашеной Балки

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" уничтожил зенитно-ракетный комплекс Patriot и живую силу ВСУ в Днепропетровской области, говорится в заявлении Министерства обороны России.
"Расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесены ракетные удары по позиции дивизиона ЗРК Patriot в районе населенного пункта Пашена Балка в Днепропетровской области. В результате уничтожена многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина боевого управления AN/MSQ-104, пусковая установка ЗРК Patriot и личный состав зенитно-ракетного дивизиона ВСУ", — сообщили в ведомстве.
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Отмечается, что еще одна установка ЗРК Patriot получила повреждения после атаки.
В ответ на удары украинских военных по гражданским объектам российские войска регулярно прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не атакует жилые дома и социальные учреждения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДнепропетровская областьРоссияПатриотБезопасностьДмитрий ПесковУкраина
 
 
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