https://ria.ru/20241009/sud-1977268133.html

Суд оштрафовал жителя Петербурга за поддержку теракта Брейвика

Суд оштрафовал жителя Петербурга за поддержку теракта Брейвика - РИА Новости, 09.10.2024

Суд оштрафовал жителя Петербурга за поддержку теракта Брейвика

Первый Западный окружной военный суд оштрафовал петербуржца, который разместил в соцсети "ВКонтакте" комментарий с поддержкой теракта, совершенного Андерсом... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T18:37

2024-10-09T18:37

2024-10-09T18:57

происшествия

технологии

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андерс брейвик

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Первый Западный окружной военный суд оштрафовал петербуржца, который разместил в соцсети "ВКонтакте" комментарий с поддержкой теракта, совершенного Андерсом Брейвиком в 2011 году, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. "Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Игоря Никандрова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.2 (оправдание терроризма) УК РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", на срок 2 года", - сообщает пресс-служба. Военный суд установил, что 31 октября 2022 года около 22 часов в социальной сети "ВКонтакте" разместил комментарий, "содержащий лингвистические и психологические признаки оправдания идеологии террористического акта, совершенного 22 июля 2011 года в Осло (Норвегия) Андерсом Брейвиком, придерживаясь идейных взглядов последнего". По данным пресс-службы судов Петербурга, Никандров свою вину признал полностью и показал, что не является приверженцем терроризма, подобный случай был единичным, и он глубоко сожалеет и раскаивается в содеянном. Добавляется, что с учетом нахождения обвиняемого под стражей и домашним арестом штраф снижен до 180 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240327/krokus-1936240937.html

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происшествия, технологии, санкт-петербург, россия, осло, андерс брейвик