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Суд оштрафовал жителя Петербурга за поддержку теракта Брейвика - РИА Новости, 09.10.2024
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18:37 09.10.2024 (обновлено: 18:57 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/sud-1977268133.html
Суд оштрафовал жителя Петербурга за поддержку теракта Брейвика
Суд оштрафовал жителя Петербурга за поддержку теракта Брейвика - РИА Новости, 09.10.2024
Суд оштрафовал жителя Петербурга за поддержку теракта Брейвика
Первый Западный окружной военный суд оштрафовал петербуржца, который разместил в соцсети "ВКонтакте" комментарий с поддержкой теракта, совершенного Андерсом... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T18:37
2024-10-09T18:57
происшествия
технологии
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россия
осло
андерс брейвик
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Первый Западный окружной военный суд оштрафовал петербуржца, который разместил в соцсети "ВКонтакте" комментарий с поддержкой теракта, совершенного Андерсом Брейвиком в 2011 году, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. "Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Игоря Никандрова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.2 (оправдание терроризма) УК РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", на срок 2 года", - сообщает пресс-служба. Военный суд установил, что 31 октября 2022 года около 22 часов в социальной сети "ВКонтакте" разместил комментарий, "содержащий лингвистические и психологические признаки оправдания идеологии террористического акта, совершенного 22 июля 2011 года в Осло (Норвегия) Андерсом Брейвиком, придерживаясь идейных взглядов последнего". По данным пресс-службы судов Петербурга, Никандров свою вину признал полностью и показал, что не является приверженцем терроризма, подобный случай был единичным, и он глубоко сожалеет и раскаивается в содеянном. Добавляется, что с учетом нахождения обвиняемого под стражей и домашним арестом штраф снижен до 180 тысяч рублей.
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происшествия, технологии, санкт-петербург, россия, осло, андерс брейвик
Происшествия, Технологии, Санкт-Петербург, Россия, Осло, Андерс Брейвик
Суд оштрафовал жителя Петербурга за поддержку теракта Брейвика

Суд оштрафовал жителя Петербурга, поддержавшего теракт Брейвика

© AP Photo / Aftenposten/ Jon-Are Berg-JacobsenОбвиняемый в организации двойного теракта в Норвегии Андерс Брейвик покидает здание суда в Осло. 25 июля 2011
Обвиняемый в организации двойного теракта в Норвегии Андерс Брейвик покидает здание суда в Осло. 25 июля 2011 - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Aftenposten/ Jon-Are Berg-Jacobsen
Обвиняемый в организации двойного теракта в Норвегии Андерс Брейвик покидает здание суда в Осло. 25 июля 2011. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Первый Западный окружной военный суд оштрафовал петербуржца, который разместил в соцсети "ВКонтакте" комментарий с поддержкой теракта, совершенного Андерсом Брейвиком в 2011 году, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
"Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Игоря Никандрова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.2 (оправдание терроризма) УК РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", на срок 2 года", - сообщает пресс-служба.
Военный суд установил, что 31 октября 2022 года около 22 часов в социальной сети "ВКонтакте" разместил комментарий, "содержащий лингвистические и психологические признаки оправдания идеологии террористического акта, совершенного 22 июля 2011 года в Осло (Норвегия) Андерсом Брейвиком, придерживаясь идейных взглядов последнего".
По данным пресс-службы судов Петербурга, Никандров свою вину признал полностью и показал, что не является приверженцем терроризма, подобный случай был единичным, и он глубоко сожалеет и раскаивается в содеянном.
Добавляется, что с учетом нахождения обвиняемого под стражей и домашним арестом штраф снижен до 180 тысяч рублей.
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