https://ria.ru/20241009/stoltenberg-1977280908.html

Столтенберг рассказал о самых сложных переговорах на посту генсека НАТО

Столтенберг рассказал о самых сложных переговорах на посту генсека НАТО - РИА Новости, 09.10.2024

Столтенберг рассказал о самых сложных переговорах на посту генсека НАТО

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что самыми сложными обсуждениями на посту были для него безуспешные попытки заставить союзников поставлять Украине... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T19:26

2024-10-09T19:26

2024-10-09T19:26

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йенс столтенберг

марк рютте

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что самыми сложными обсуждениями на посту были для него безуспешные попытки заставить союзников поставлять Украине больше оружия до 2022 года. На вопрос журналиста издания Politico о том, какие переговоры во время нахождения на посту генерального секретаря альянса для него самыми сложными, Столтенберг заявил, что они пришлись на период с 2014 года до 2022 года. "Если бы мы поставили часть того оружия, которое мы стали поставлять после 2022 года, мы бы предотвратили войну", - заявил Столтенберг. На прошлой неделе Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передал полномочия генерального секретаря организации Марку Рютте. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241008/nato-1977058116.html

украина

россия

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в мире, украина, россия, брюссель, йенс столтенберг, марк рютте, сергей лавров, нато