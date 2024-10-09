Столтенберг рассказал о самых сложных переговорах на посту генсека НАТО
Столтенберг назвал переговоры о поставках оружия Украине самыми сложными
© AP Photo / Matthias SchraderБывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Matthias Schrader
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что самыми сложными обсуждениями на посту были для него безуспешные попытки заставить союзников поставлять Украине больше оружия до 2022 года.
На вопрос журналиста издания Politico о том, какие переговоры во время нахождения на посту генерального секретаря альянса для него самыми сложными, Столтенберг заявил, что они пришлись на период с 2014 года до 2022 года.
"Если бы мы поставили часть того оружия, которое мы стали поставлять после 2022 года, мы бы предотвратили войну", - заявил Столтенберг.
На прошлой неделе Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передал полномочия генерального секретаря организации Марку Рютте.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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