https://ria.ru/20241009/sosiski-1974971201.html
Врач связала употребление сосисок с возникновением рака
Врач связала употребление сосисок с возникновением рака - РИА Новости, 09.10.2024
Врач связала употребление сосисок с возникновением рака
Ежедневное употребление сосисок, как и обработанного мяса в целом, повышает риск развития колоректального рака, деменции, а также увеличивает вероятность... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T10:24
2024-10-09T10:24
2024-10-09T10:24
московская область (подмосковье)
воз
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758102246_0:0:3093:1741_1920x0_80_0_0_231efcf78027fc7ddd91650a70632742.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ежедневное употребление сосисок, как и обработанного мяса в целом, повышает риск развития колоректального рака, деменции, а также увеличивает вероятность появления ишемической болезни сердца, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "В 2015 году ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) отнесла обработанное мясо к канцерогенам первой группы. В нее входят продукты, связь которых с раком убедительно подтверждена. Эксперты ВОЗ уточнили, что решение было принято на основе эпидемиологических исследований о том, что употребление обработанного мяса может быть связано с колоректальным раком. Анализ показал, что ежедневное потребление около 50 граммов обработанного мяса — это одна средняя сосиска - связано с повышением риска развития колоректального рака на 18%", - сказала Сухорукова. По словам гастроэнтеролога, ежедневное употребление сосисок может быть связано и с другими злокачественными новообразованиями. Например, риск рака молочной железы растет на 6%, а рака легких - на 12%. Кроме того, каждые 50 граммов съеденного за день обработанного мяса повышают риск ишемической болезни сердца на 18%. Этот эффект объясняется тем, что в обработанном мясе содержится много соли и насыщенных жиров. Их избыток приводит к повышению артериального давления, способствует развитию атеросклероза артерий сердца, а это фактор риска развития ишемической болезни сердца. Также каждые дополнительные 25 граммов обработанного мяса в день могут увеличить вероятность деменции более чем на 40%. А обычное мясо обладает обратным эффектом. "Определить, какое количество колбасы и сосисок безопасно, а какое - нет, довольно сложно. В любом случае назвать эти продукты полезными нельзя, в том числе потому, что в них обычно много соли и жира. То есть по возможности их точно стоит заменить другими источниками белка", - резюмировала Сухорукова.
https://ria.ru/20240926/ovoschi-1974736242.html
https://ria.ru/20240924/produkt-1974340546.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758102246_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_d614192458d49d7ee3ced23d3c4760a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), воз, общество
Московская область (Подмосковье), ВОЗ, Общество
Врач связала употребление сосисок с возникновением рака
Врач Сухорукова: частое употребление сосисок может вызвать колоректальный рак
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ежедневное употребление сосисок, как и обработанного мяса в целом, повышает риск развития колоректального рака, деменции, а также увеличивает вероятность появления ишемической болезни сердца, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
"В 2015 году ВОЗ
(Всемирная организация здравоохранения) отнесла обработанное мясо к канцерогенам первой группы. В нее входят продукты, связь которых с раком убедительно подтверждена. Эксперты ВОЗ уточнили, что решение было принято на основе эпидемиологических исследований о том, что употребление обработанного мяса может быть связано с колоректальным раком. Анализ показал, что ежедневное потребление около 50 граммов обработанного мяса — это одна средняя сосиска - связано с повышением риска развития колоректального рака на 18%", - сказала Сухорукова.
По словам гастроэнтеролога, ежедневное употребление сосисок может быть связано и с другими злокачественными новообразованиями. Например, риск рака молочной железы растет на 6%, а рака легких - на 12%.
Кроме того, каждые 50 граммов съеденного за день обработанного мяса повышают риск ишемической болезни сердца на 18%. Этот эффект объясняется тем, что в обработанном мясе содержится много соли и насыщенных жиров. Их избыток приводит к повышению артериального давления, способствует развитию атеросклероза артерий сердца, а это фактор риска развития ишемической болезни сердца. Также каждые дополнительные 25 граммов обработанного мяса в день могут увеличить вероятность деменции более чем на 40%. А обычное мясо обладает обратным эффектом.
"Определить, какое количество колбасы и сосисок безопасно, а какое - нет, довольно сложно. В любом случае назвать эти продукты полезными нельзя, в том числе потому, что в них обычно много соли и жира. То есть по возможности их точно стоит заменить другими источниками белка", - резюмировала Сухорукова.