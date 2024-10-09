https://ria.ru/20241009/sosiski-1974971201.html

Врач связала употребление сосисок с возникновением рака

Врач связала употребление сосисок с возникновением рака - РИА Новости, 09.10.2024

Врач связала употребление сосисок с возникновением рака

Ежедневное употребление сосисок, как и обработанного мяса в целом, повышает риск развития колоректального рака, деменции, а также увеличивает вероятность... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T10:24

2024-10-09T10:24

2024-10-09T10:24

московская область (подмосковье)

воз

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758102246_0:0:3093:1741_1920x0_80_0_0_231efcf78027fc7ddd91650a70632742.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Ежедневное употребление сосисок, как и обработанного мяса в целом, повышает риск развития колоректального рака, деменции, а также увеличивает вероятность появления ишемической болезни сердца, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "В 2015 году ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) отнесла обработанное мясо к канцерогенам первой группы. В нее входят продукты, связь которых с раком убедительно подтверждена. Эксперты ВОЗ уточнили, что решение было принято на основе эпидемиологических исследований о том, что употребление обработанного мяса может быть связано с колоректальным раком. Анализ показал, что ежедневное потребление около 50 граммов обработанного мяса — это одна средняя сосиска - связано с повышением риска развития колоректального рака на 18%", - сказала Сухорукова. По словам гастроэнтеролога, ежедневное употребление сосисок может быть связано и с другими злокачественными новообразованиями. Например, риск рака молочной железы растет на 6%, а рака легких - на 12%. Кроме того, каждые 50 граммов съеденного за день обработанного мяса повышают риск ишемической болезни сердца на 18%. Этот эффект объясняется тем, что в обработанном мясе содержится много соли и насыщенных жиров. Их избыток приводит к повышению артериального давления, способствует развитию атеросклероза артерий сердца, а это фактор риска развития ишемической болезни сердца. Также каждые дополнительные 25 граммов обработанного мяса в день могут увеличить вероятность деменции более чем на 40%. А обычное мясо обладает обратным эффектом. "Определить, какое количество колбасы и сосисок безопасно, а какое - нет, довольно сложно. В любом случае назвать эти продукты полезными нельзя, в том числе потому, что в них обычно много соли и жира. То есть по возможности их точно стоит заменить другими источниками белка", - резюмировала Сухорукова.

https://ria.ru/20240926/ovoschi-1974736242.html

https://ria.ru/20240924/produkt-1974340546.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), воз, общество