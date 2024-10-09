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На Солнце произошла сильная вспышка - РИА Новости, 09.10.2024
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Наука
 
10:31 09.10.2024 (обновлено: 15:13 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/solntse-1977116658.html
На Солнце произошла сильная вспышка
На Солнце произошла сильная вспышка - РИА Новости, 09.10.2024
На Солнце произошла сильная вспышка
Сильная, хотя и не рекордная вспышка произошла на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T10:31
2024-10-09T15:13
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Сильная, хотя и не рекордная вспышка произошла на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "За ночь поступили сообщения о новой вспышке X уровня на Солнце. Излучение начало расти в 4:25 по Москве; максимум был достигнут в 4:58. Абсолютный балл был не очень высокий (X1.8), но есть ряд важных моментов", — говорится в сообщении. По словам ученых, наземные приборы зарегистрировали связанный со вспышкой крупный выброс плазмы. Причем на этот раз его конфигурация независимо от того, что покажут модели, по сути, исключает возможность промахнуться мимо Земли. "Плазма выброшена точно по линии Солнце — Земля, а главное — геометрические размеры выброса превышают возможные погрешности расчетов. Вещество придет где-то на стыке пятницы (11 октября) и субботы (12 октября). Позже будут результаты моделирования", — добавили в лаборатории. Вторым примечательным моментом в ИКИ назвали место вспышки. Взрыв произошел в огромном пятне на севере Солнца (область № 3848), которое появилось около десяти дней назад. Эта область, как рассказали ученые, "жила все это время тихой, спокойной жизнью", из-за чего могло сложиться впечатление, что она просто пройдет по диску Солнца без последствий. Однако центр все же проснулся именно в тот момент, когда был нацелен на Землю. "Оставшаяся часть недели выглядит исключительно запутанной как с точки зрения обстановки на Солнце, так и с точки зрения геомагнитной активности", — отметили ученые.Третьего октября на Солнце произошла особенно мощная вспышка уровня X9.1. Взрывы такого уровня не наблюдались с сентября 2017 года. После этого на Земле прошла магнитная буря.
https://ria.ru/20241009/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20240902/solntse-1970055049.html
https://ria.ru/20241003/buri-1976222602.html
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Наука, Земля, Москва, Российская академия наук, Космос - РИА Наука
На Солнце произошла сильная вспышка

ИКИ РАН: на Солнце произошла сильная вспышка, выброс плазмы направлен к Земле

© AP PhotoВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo
Вспышка на Солнце. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Сильная, хотя и не рекордная вспышка произошла на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"За ночь поступили сообщения о новой вспышке X уровня на Солнце. Излучение начало расти в 4:25 по Москве; максимум был достигнут в 4:58. Абсолютный балл был не очень высокий (X1.8), но есть ряд важных моментов", — говорится в сообщении.
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Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X.

По словам ученых, наземные приборы зарегистрировали связанный со вспышкой крупный выброс плазмы. Причем на этот раз его конфигурация независимо от того, что покажут модели, по сути, исключает возможность промахнуться мимо Земли.
"Плазма выброшена точно по линии Солнце — Земля, а главное — геометрические размеры выброса превышают возможные погрешности расчетов. Вещество придет где-то на стыке пятницы (11 октября) и субботы (12 октября). Позже будут результаты моделирования", — добавили в лаборатории.
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Вторым примечательным моментом в ИКИ назвали место вспышки. Взрыв произошел в огромном пятне на севере Солнца (область № 3848), которое появилось около десяти дней назад. Эта область, как рассказали ученые, "жила все это время тихой, спокойной жизнью", из-за чего могло сложиться впечатление, что она просто пройдет по диску Солнца без последствий. Однако центр все же проснулся именно в тот момент, когда был нацелен на Землю.
«
"Оставшаяся часть недели выглядит исключительно запутанной как с точки зрения обстановки на Солнце, так и с точки зрения геомагнитной активности", — отметили ученые.
Третьего октября на Солнце произошла особенно мощная вспышка уровня X9.1. Взрывы такого уровня не наблюдались с сентября 2017 года. После этого на Земле прошла магнитная буря.
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