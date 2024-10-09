https://ria.ru/20241009/solntse-1977116658.html

На Солнце произошла сильная вспышка

На Солнце произошла сильная вспышка - РИА Новости, 09.10.2024

На Солнце произошла сильная вспышка

Сильная, хотя и не рекордная вспышка произошла на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T10:31

2024-10-09T10:31

2024-10-09T15:13

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Сильная, хотя и не рекордная вспышка произошла на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "За ночь поступили сообщения о новой вспышке X уровня на Солнце. Излучение начало расти в 4:25 по Москве; максимум был достигнут в 4:58. Абсолютный балл был не очень высокий (X1.8), но есть ряд важных моментов", — говорится в сообщении. По словам ученых, наземные приборы зарегистрировали связанный со вспышкой крупный выброс плазмы. Причем на этот раз его конфигурация независимо от того, что покажут модели, по сути, исключает возможность промахнуться мимо Земли. "Плазма выброшена точно по линии Солнце — Земля, а главное — геометрические размеры выброса превышают возможные погрешности расчетов. Вещество придет где-то на стыке пятницы (11 октября) и субботы (12 октября). Позже будут результаты моделирования", — добавили в лаборатории. Вторым примечательным моментом в ИКИ назвали место вспышки. Взрыв произошел в огромном пятне на севере Солнца (область № 3848), которое появилось около десяти дней назад. Эта область, как рассказали ученые, "жила все это время тихой, спокойной жизнью", из-за чего могло сложиться впечатление, что она просто пройдет по диску Солнца без последствий. Однако центр все же проснулся именно в тот момент, когда был нацелен на Землю. "Оставшаяся часть недели выглядит исключительно запутанной как с точки зрения обстановки на Солнце, так и с точки зрения геомагнитной активности", — отметили ученые.Третьего октября на Солнце произошла особенно мощная вспышка уровня X9.1. Взрывы такого уровня не наблюдались с сентября 2017 года. После этого на Земле прошла магнитная буря.

https://ria.ru/20241009/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20240902/solntse-1970055049.html

https://ria.ru/20241003/buri-1976222602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

земля, москва, российская академия наук, космос - риа наука