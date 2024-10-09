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Полиция в Сочи ищет Кристину Рэй, попавшую в Книгу рекордов Гиннесса - РИА Новости, 09.10.2024
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13:22 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/sochi-1977176491.html
Полиция в Сочи ищет Кристину Рэй, попавшую в Книгу рекордов Гиннесса
Полиция в Сочи ищет Кристину Рэй, попавшую в Книгу рекордов Гиннесса - РИА Новости, 09.10.2024
Полиция в Сочи ищет Кристину Рэй, попавшую в Книгу рекордов Гиннесса
Полиция Сочи ведет поиски Кристины Рэй, более 10 лет назад попавшей в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых больших губ, сообщили РИА Новости в ГУМВД РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T13:22
2024-10-09T13:22
сочи
санкт-петербург
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КРАСНОДАР, 9 окт - РИА Новости. Полиция Сочи ведет поиски Кристины Рэй, более 10 лет назад попавшей в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых больших губ, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Кубани. Ранее в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт" информировали о пропаже в Сочи Кристины Рэй (Кожевниковой). С 28 сентября ее местонахождение неизвестно. "Сообщение о ее пропаже поступило в УВД по городу Сочи 3 октября. В настоящее время ведутся поисковые мероприятия", - сообщили в ведомстве. Заявление написали родственники пропавшей после того, как Кристина перестала выходить на связь. Британские СМИ в 2011 году писали, что 22-летняя Кристина Рэй из Петербурга, потратившая 4 тысячи фунтов на сотню косметологических инъекций, вошла в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых больших губ.
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сочи, санкт-петербург
Сочи, Санкт-Петербург
Полиция в Сочи ищет Кристину Рэй, попавшую в Книгу рекордов Гиннесса

Полиция Сочи ведет поиски обладательницы самых больших губ Кристины Рэй

© Фото из личного архива Кристины Рэй Кристина Рэй
Кристина Рэй - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото из личного архива Кристины Рэй
Кристина Рэй. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 9 окт - РИА Новости. Полиция Сочи ведет поиски Кристины Рэй, более 10 лет назад попавшей в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых больших губ, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Кубани.
Ранее в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт" информировали о пропаже в Сочи Кристины Рэй (Кожевниковой). С 28 сентября ее местонахождение неизвестно.
"Сообщение о ее пропаже поступило в УВД по городу Сочи 3 октября. В настоящее время ведутся поисковые мероприятия", - сообщили в ведомстве.
Заявление написали родственники пропавшей после того, как Кристина перестала выходить на связь.
Британские СМИ в 2011 году писали, что 22-летняя Кристина Рэй из Петербурга, потратившая 4 тысячи фунтов на сотню косметологических инъекций, вошла в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых больших губ.
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