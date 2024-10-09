https://ria.ru/20241009/sochi-1977150955.html

В Сочи пропала обладательница самых больших губ

В Сочи пропала обладательница самых больших губ - РИА Новости, 09.10.2024

В Сочи пропала обладательница самых больших губ

Кристина Рэй, обладательница самых больших губ из Книги рекордов Гиннесса, пропала в Сочи в конце сентября, следует из сообщения поисково-спасательного отряда... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T12:09

2024-10-09T12:09

2024-10-09T13:00

сочи

краснодарский край

санкт-петербург

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КРАСНОДАР, 9 окт — РИА Новости. Кристина Рэй, обладательница самых больших губ из Книги рекордов Гиннесса, пропала в Сочи в конце сентября, следует из сообщения поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" в социальных сетях. "Рэй (Кожевникова) Кристина Михайловна, 35 лет (1989 год рождения), Сочи, Краснодарский край. С 28 сентября 2024 года ее местонахождение неизвестно", — говорится в публикации. Рэй была одета в белую майку, зеленые шорты и красные кроссовки. Рост девушки 182 сантиметра, она среднего телосложения. Волосы каштановые, глаза зеленые, уточняют поисковики. Британские СМИ в 2011 году писали, что 22-летняя Кристина Рэй из Петербурга, потратившая четыре тысячи фунтов на сотню косметологических инъекций, вошла в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых больших губ.

https://ria.ru/20240912/poisk-1972384715.html

сочи

краснодарский край

санкт-петербург

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сочи, краснодарский край, санкт-петербург