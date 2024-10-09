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Жена экс-главы района Дагестана задержана по делу о растрате - РИА Новости, 09.10.2024
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19:20 09.10.2024 (обновлено: 19:43 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/sk-1977280108.html
Жена экс-главы района Дагестана задержана по делу о растрате
Жена экс-главы района Дагестана задержана по делу о растрате - РИА Новости, 09.10.2024
Жена экс-главы района Дагестана задержана по делу о растрате
Жена экс-главы Серкголинского района Дагестана, чей сын был ликвидирован в ходе теракта, задержана по делу о растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T19:20
2024-10-09T19:43
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 9 окт - РИА Новости. Жена экс-главы Серкголинского района Дагестана, чей сын был ликвидирован в ходе теракта, задержана по делу о растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении заведующей МКДОУ "Детский сад Олимпийский с. Сергокала" по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)… Подозреваемая задержана", – сообщили в ведомстве.В управлении уточнили РИА Новости, что подозреваемая является женой бывшего главы района Магомеда Омарова.По версии следствия, в 2014 году подозреваемая фиктивно трудоустроила свою родственницу на должность делопроизводителя подведомственного детского сада. Этим она "допустила хищение бюджетных денежных средств путем растраты в общей сумме более 121 тысячи рублей".Супруг подозреваемой также находится под следствием по обвинению в мошенничестве в крупном размере (3 ст. 159 УК РФ) и отмывании денег, полученных преступным путем, организованной группой (п. "а" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). В начале октября ему продлили арест до 5 декабря.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. Один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын Магомеда Омарова Осман.
https://ria.ru/20240623/dagestan-1954927721.html
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происшествия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, дербент, махачкала
Происшествия, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Дербент, Махачкала
Жена экс-главы района Дагестана задержана по делу о растрате

Жена экс-главы Серкголинского района Дагестана задержана по делу о растрате

© Фото : СУ СКР по Волгоградской областиАвтомобиль СК РФ
Автомобиль СК РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : СУ СКР по Волгоградской области
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МАХАЧКАЛА, 9 окт - РИА Новости. Жена экс-главы Серкголинского района Дагестана, чей сын был ликвидирован в ходе теракта, задержана по делу о растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении заведующей МКДОУ "Детский сад Олимпийский с. Сергокала" по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)… Подозреваемая задержана", – сообщили в ведомстве.
В управлении уточнили РИА Новости, что подозреваемая является женой бывшего главы района Магомеда Омарова.
По версии следствия, в 2014 году подозреваемая фиктивно трудоустроила свою родственницу на должность делопроизводителя подведомственного детского сада. Этим она "допустила хищение бюджетных денежных средств путем растраты в общей сумме более 121 тысячи рублей".
Супруг подозреваемой также находится под следствием по обвинению в мошенничестве в крупном размере (3 ст. 159 УК РФ) и отмывании денег, полученных преступным путем, организованной группой (п. "а" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). В начале октября ему продлили арест до 5 декабря.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. Один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын Магомеда Омарова Осман.
Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Источник: главу района Дагестана задержали за участие его сыновей в теракте
23 июня, 22:34
 
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