https://ria.ru/20241009/rossiya-1977033420.html

Тайные переговоры и вежливый отказ: России нужен мир, а не война

Тайные переговоры и вежливый отказ: России нужен мир, а не война - РИА Новости, 09.10.2024

Тайные переговоры и вежливый отказ: России нужен мир, а не война

В соцсетях так усердно разгоняют тему каких-то "секретных переговоров" о перемирии между Россией и Украиной, что надо, наверное, еще раз пояснить то, что и так... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T08:00

2024-10-09T08:00

2024-10-09T08:00

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вооруженные силы украины

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В соцсетях так усердно разгоняют тему каких-то "секретных переговоров" о перемирии между Россией и Украиной, что надо, наверное, еще раз пояснить то, что и так очевидно: эти вбросы делаются Западом специально, чтобы расколоть российское общество и стравить нас друг с другом на теме договорняка.На самом деле тайные переговоры ведет со своими хозяевами киевский режим. Обсуждается на них, по сути, как Киеву сдаться так, чтобы это выглядело более или менее прилично. Как продать населению, уверенному, что ВСУ вот-вот возьмут Москву, отказ от минимум 20 процентов территории. Что пообещать взамен. Натурально, если Зеленский озвучит ход этих переговоров, его порвут на части свои же, так что высокие договаривающиеся стороны вынуждены прятаться по углам.Очень неприлично в этой ситуации выглядят и американские хозяева. Сначала они втянули Киев в бессмысленную войну. А потом, когда он потерял сотни тысяч квадратных километров и людей, откровенно слились. Все это слишком напоминает позорище в Афганистане, вот и начинаются "тайны мадридского двора".А у нас в отношениях с Западом все вполне открыто. Там с захватывающей дух наглостью озвучили идею очередного гениального договорняка: боевые действия останавливаются по ЛБС, Россия забирает себе все освобожденные территории. Запад их российскими не признает, а оставшийся обрубок Украины принимает в НАТО.За образец выдается послевоенная Германия: тогда американцы не признали ГДР и приняли в НАТО ФРГ при условии, что ядерный зонтик дяди Сэма прикрывает только Западную Германию. Так было обойдено условие альянса не принимать в свои ряды страны с нерешенными территориальными проблемами.Ответ российской стороны на эту идею прозвучал тоже совершенно открыто — скрывать нам нечего. Замминистра иностранных дел Александр Грушко только что отметил в своем большом интервью: "Натовцы перестали скрывать, что готовятся к потенциальному вооруженному столкновению с Россией". Одобрены региональные планы обороны, сформулированы конкретные задачи для всех военных командований блока. Идет постоянная отработка возможных вариантов боевых действий против России. Обкатываются логистические маршруты переброски войск и вооружений через Атлантику на "восточный фланг". Там же размещаются склады с вооружениями, развертываются контингенты иностранных сил. В сценарии крупнейших с момента окончания холодной войны маневров Steadfast Defender, проходивших с 22 января по 31 мая, впервые в качестве противника фигурировало не фиктивное государство, а Россия.Наши дипломаты придерживаются традиционного этикета, но если объяснять по-простому, чтобы было понятно для наших западных контрагентов, то НАТО готовится с нами воевать, а значит, о включении в каком-либо качестве хоть какого-то куска Украины в альянс не может быть и речи. Вежливый отказ Западу — так выглядит высказывание замминистра.У России есть свое видение будущего не только Украины, но и Североатлантического альянса. Грушко упомянул предложение Москвы о возврате НАТО к границам 1991-го: "Проект договора о гарантиях безопасности, переданный Брюсселю в декабре 2021 года, был отвергнут НАТО. Полагаю, что думающие люди на Западе сегодня об этом сильно жалеют".Дипломат еще раз напомнил о правильном положении, которое бы следовало принять альянсу: "Остановись НАТО на границе Одер — Нейсе, как было обещано советскому руководству, единственной зоной соприкосновения России и блока была бы граница в районе Киркенеса (Норвегия) протяженностью чуть больше ста километров".Как видим, позиции сторон — Запада и России — обозначены совершенно конкретно и без экивоков. "Тайны мадридского двора" искать незачем. Альянс хочет расширяться на восток, включив в себя все, что останется от Украины. Москва предлагает альянсу убраться к себе домой.Дело в том, что России нужен реальный прочный мир, а не передышка перед очередным витком эскалации. Мы прекрасно видим, что американцы не планируют бросать Украину. Киеву хотят навязать перемирие, чтобы подкачать деньгами экономику, почистить ошалевшие от воровства элиты, запустить военные заводы, натренировать армию. Поедут домой украинцы — появится новый мобрезерв. Пройдет боевое слаживание с частями НАТО. И, выждав момент, эта реваншистская свора опять бросится на Россию.Москва ратует за прямо противоположный подход, он был не раз озвучен российским президентом. Территория бывшей УССР должна быть внеблоковой, нейтральной и по максимуму демилитаризованной. Натовцев там не должно быть ни в каком виде — ни тушкой, ни чучелком. Именно это даст России гарантию безопасности и заодно обезопасит Европу от втягивания в третью мировую войну.Но Вашингтон просто бредит идеей полномасштабной войны на территории Европы. Это как же удобно будет — гасить своих конкурентов и одновременно заваливать их своим оружием и кредитами, втягивая в непомерные долги. Потом в качестве возврата долгов захватить все самые аппетитные европейские активы. И главное, самим воевать не надо. Европа все сделает — и разденется, и отдастся по принципу "Верунчик, сама-сама-сама!".Именно поэтому все западные "мирные планы", написанные под диктовку из Белого дома, выглядят как подготовка к новой войне. Что ж, пока на той стороне не готовы к взаимодействию, Россия будет доносить свое видение до экс-партнеров военными средствами.Втягивание остатков бывшей УССР в НАТО смертельно опасно для всех стран — членов альянса. Александр Грушко высказался об этом так: "Евро-атлантическая интеграция Украины не только разрушит остатки архитектуры евробезопасности, но и похоронит под ее обломками сам альянс"."Похоронит под обломками" — это сказано без всяких дипломатических околичностей, чтобы было понятно даже самым неумным гражданам. У них пока еще есть шанс все осознать и отползти.

https://ria.ru/20241008/sammit--1977017611.html

https://ria.ru/20241008/slukhi-1976982894.html

https://ria.ru/20241008/nato-1976874250.html

https://ria.ru/20241007/lavrov-1976745815.html

https://ria.ru/20241007/zapad-1976675399.html

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аналитика, россия, украина, москва, нато, александр грушко, вооруженные силы украины