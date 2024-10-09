https://ria.ru/20241009/reyting-1977297943.html

Первое место рейтинга Минэкономразвития по помощи СО НКО заняла Ленобласть

Первое место рейтинга Минэкономразвития по помощи СО НКО заняла Ленобласть - РИА Новости, 09.10.2024

Первое место рейтинга Минэкономразвития по помощи СО НКО заняла Ленобласть

Первое место рейтинга Минэкономразвития по поддержке СО НКО заняла Ленобласть по итогам реализации механизмов поддержки за 2023 год, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T21:34

2024-10-09T21:34

2024-10-09T21:34

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

президентский фонд культурных инициатив

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Первое место рейтинга Минэкономразвития по поддержке СО НКО заняла Ленобласть по итогам реализации механизмов поддержки за 2023 год, сообщает пресс-служба правительства региона. "Минэкономразвития представило рейтинг субъектов РФ по итогам реализации механизмов поддержки СО НКО и социального предпринимательства за 2023 год. Ленобласть - на 1-м месте рейтинга", - сообщает пресс-служба. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, регион в течение четырех лет выстраивал систему поддержки социальных проектов: от объединения всех грантовых конкурсов - до разработки первой в России региональной стратегии развития некоммерческого сектора. "Лидерство в рейтинге Минэка - результат этой работы. Но не менее важный результат - "на земле". Он - в уверенности людей, что власть обязательно поддержит инициативы людей по развитию своей малой родины", - подчеркнул Дрозденко. Председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен отметила, что область первой в стране разработала региональную стратегию развития НКО, организовала муниципальный этап конкурса грантов губернатора, активизировала работу экспертов, ресурсных консультационных центров, вовлекла бизнес в грантовую поддержку НКО. По ее словам, в задачах на 2025 год - открытие регионального центра Президентского фонда культурных инициатив, развитие взаимодействия с бизнесом и социальными предпринимателями, повышение финансовой устойчивости СО НКО. В пресс-службе правительства региона добавили, что за четыре года количество социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области выросло на 22,8% с 1075 до 1320. Региональная грантовая поддержка увеличилась почти в четыре раза до 240,6 миллиона, количество поддержанных проектов НКО — в 3,5 раза с 51 до 181. Инфраструктурная поддержка СО НКО в Ленинградской области, помимо грантов, включает субсидии НКО ветеранов и инвалидов, образовательную поддержку, программу акселерации, проведение Гражданского форума, проект "Наставничество", регулярные стратегические сессии и консультации, имущественную и информационную поддержку.

https://ria.ru/20241004/predprinimatelstvo-1976381241.html

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ленинградская область

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александр дрозденко, ленинградская область, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), президентский фонд культурных инициатив