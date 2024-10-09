https://ria.ru/20241009/redka-1602440459.html

Редька: природный антиоксидант против простуды и холестерина

Редька: польза, вред и свойства для здоровья организма человека

Редька: природный антиоксидант против простуды и холестерина

Редька - вкусный овощ, обладающий лечебными свойствами. Все о пользе и вреде редьки для организма женщин и мужчин, где применяется и как ее правильно есть,... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T09:32

2024-10-09T09:32

2024-10-09T09:33

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Редька - вкусный овощ, обладающий лечебными свойствами. Все о пользе и вреде редьки для организма женщин и мужчин, где применяется и как ее правильно есть, рецепты ее приготовления, а также как правильно выбрать и сколько хранить редьку - в материале РИА Новости.История и видыРедька - это однолетнее или многолетнее растение семейства капустные. Наиболее распространенный вид - редька посевная, предположительно впервые появилась в Азии, где употреблялась в пищу с древних времен. Также ее изображение есть на развалинах Карнакского храма и на пирамиде Хеопса в Египте. Оттуда корнеплод попал в Древнюю Грецию, где ее подносили к алтарю в дни чествования бога Аполлона. В Россию редька была привезена из Азии и являлась частью некоторых популярных блюд - тюри и мазюни. Она бывает маргеланская, черная, дикая, посевная и т.д.Состав и калорийностьВ состав редьки входят витамины A, В1, B2, B5, B6, C, Е, PP, бета-каротин, микро- и макроэлементы - калий (357 мг на 100 г), кальций (35 мг), магний (22 мг), натрий (13 мг), фосфор (26 мг), железо (1,2 мг). Калорийность продукта составляет 36 ккал на 100 грамм.Пищевая ценность:Полезные свойстваРедька обладает антибактериальными свойствами, за счет чего особенно полезна в период инфекционных заболеваний. Она насыщает организм человека витаминами и минералами, укрепляет иммунитет.“Овощ часто используется для помощи желудку и при кишечных расстройствах, проблемах с желчными протоками, камнями, а также при потере аппетита, при бронхите, простуде, кашле и лихорадке. Замечено позитивное влияние на высокий холестерин”, - рассказала РИА Новости нутрициолог Вероника Хованская.Вред и противопоказанияРедьку нельзя есть при заболеваниях и воспалениях желудочно-кишечного тракта, подагре, проблемах с почками и печенью, тем, кто недавно перенес инфаркт. “Хоть и наблюдается положительный эффект при желчных камнях, редьку нужно есть умеренно - в больших количествах она может спровоцировать неприятные симптомы. Также при диабете корнеплод помогает снизить уровень сахара в крови, но следует относится к этому с осторожностью, ведь большое количество редьки может привести к гипогликемии. Если в ближайших планах имеется операция, то стоит за пару недель перестать есть редьку, дайкон - из-за влияния на уровень сахара”.Польза и вред редьки для организма женщиныСчитается, что редька помогает нормализовать гормональный фон, снижает болевые ощущения при менструации, также нивелирует перепады настроения во время климакса. Корнеплод улучшает внешний вид кожных покровов, замедляя их старение. Его можно использовать в качестве маски для жирной кожи и волос. Редька хорошо подходит для диетического питания. Однако ее нельзя употреблять при колитах, болезнях ЖКТ, панкреатите, к тому же овощ может вызывать изжогу. При беременностиПри беременности корнеплод не рекомендуется. В составе редьки есть эфирные масла, которые могут повысить тонус матки и привести к выкидышу. Также овощ способствует метеоризму и вздутию живота, усиленной тошноте. На поздних сроках продукт может спровоцировать преждевременные роды. Польза и вред редьки для здоровья мужчинПолезные свойства редьки для мужского организма заключаются в повышении уровня тестостерона, стимуляции сексуальной активности, снятии воспалений простаты. Также корнеплод помогает от запоров, обладает мочегонным действием. Он может навредить при индивидуальной непереносимости, колитах, гастрите, заболеваниях почек, сердечных патологиях, изжоге, метеоризме. Польза и вред сортов редькиРедька восполняет недостаток калия, натрия, магния, кальция и железа, служит мощным антиоксидантом, благодаря высокому уровню витамина С незаменима во время инфекционных заболеваний, помогает от кашля, бронхита. Имеет низкую калорийность, но при этом дает чувство сытости за счет высокого содержания клетчатки. Черная редькаЧерная редька обладает противовоспалительным действием, в ее составе есть фитонциды, которые считаются натуральными антибиотиками. В народной медицине сок черной редьки используют для лечения бронхитов, кашля, простудных заболеваний. Также корнеплод помогает снизить уровень “плохого” холестерина, укрепить стенки сосудов и предотвратить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, очистить от токсинов. От редьки стоит отказаться тем, у кого повышена кислотность желудка, имеется панкреатит в острой стадии или непереносимость веществ в составе корнеплода. Зеленая редька (маргеланская)В зеленой редьке, которая иначе называется маргеланской, много витамина А. Он улучшает здоровье глаз и является мощным антиоксидантом, борющимся против окислительного стресса. Корнеплод полезен для нервной системы, повышает регенерацию тканей организма, положительно влияет на внешний вид кожи и волос. Также обладает тонизирующим действием, уменьшает давление, стимулирует иммунитет. Маргеланская редька вредна для тех, кто страдает язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, воспалением кишечника, заболеваниями почек и печени, гастритом с повышенной кислотностью.Белая редькаБлагодаря ценным биологически активным компонентам в составе белая редька повышает иммунитет, укрепляет организм, уничтожает вредные бактерии и вирусы, оказывает мочегонное и желчегонное действие, очищает от токсинов, усиливает обмен веществ, стимулирует работу мозга. Специалисты не рекомендует есть белую редьку людям с проблемами сердца, почечной недостаточностью, болезнями желудочно-кишечного тракта, беременным женщинам, тем, у кого есть индивидуальная непереносимость. Редька дайконВ составе дайкона присутствуют калий, фосфор, кальций, натрий, медь, железо, цинк, марганец, хлор, сера, витамины группы B, много аскорбиновой кислоты. За счет этого продукт может восполнить дефицит витаминно-минерального комплекса в организме. Также он повышает сопротивляемость вирусным болезням, выводит лишнюю жидкость, очищает от токсинов, снижает уровень “плохого” холестерина, хорошо вписывается в диетический рацион. Корнеплод нельзя есть тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ, гастритом, язвой, подагрой, нарушением обмена веществ. При переедании может возникнуть метеоризм и боли в животе.Красная редькаКрасная редька содержит витамины А, В, С, Н, калий, кальций, натрий, железо, фосфор, медь, магний. Корнеплод стимулирует пищеварение, помогает от запоров, простудных заболеваний, повышает аппетит, выводит из организма шлаки и токсины. Обладает мочегонным и желчегонным действием, укрепляет иммунитет, препятствует развитию атеросклероза, выводит накопившийся холестерин. Как и другие виды редьки, красную нельзя есть при болезнях ЖКТ, печени и почек, воспалениях кишечника, людям с гастритом с повышенной кислотностью, беременным и кормящим женщинам.Сок редькиСок редьки обладает теми же полезными веществами, что и корнеплод. Его можно использовать наружно, в качестве компрессов, примочек. Он имеет выраженные ранозаживляющие, противовоспалительные и бактерицидные свойства, помогает при лечении экзем. Также отличается мочегонным и желчегонным действием, эффективен при бронхитах, трахеитах, болезнях легких, в народной медицине используется в качестве средства против вирусных заболеваний. Противопоказания к применению: болезни и воспаления ЖКТ, подагра, язва, проблемы с печенью и почками. Применение в медицинеВ современной медицине редьку применяют при лечебном питании больных гипоацидным гастритом, сердечными заболеваниями. Сок назначают при болезнях легких, для растворения камней в желчном пузыре. В народной медицине ее используют против ревматизма, радикулита.Какие болезни лечитСчитается, что редька помогает от коклюша, рака, кашля, гастрита, болезни желчного пузыря, запора, диспепсии, артрита, желчнокаменной болезни, положительно влияет на пищеварительную систему. Также обладает выраженными антиоксидантными свойствами, улучшает симптомы депрессии. Корнеплод могут назначать при ангинах, простудах, стоматитах, наружно при некоторых повреждениях кожи. Экстракт редьки - терапевтическое средство при воспалении тонкого и толстого кишечника.Редька с медомРедька с медом помогает при терапии сухого и мокрого кашля, гриппа, бронхита, трахеита, воспаления легких. Такая смесь благотворно влияет на работу щитовидной железы, очищает сосуды, снижает уровень холестерина, уменьшает отечность, стимулирует аппетит, уничтожает вредную микрофлору. Редьку с медом нельзя есть при болезнях сердца, ЖКТ, подагре, колите, сахарном диабете и т.д. Редька при диабетеРедьку можно употреблять людям с диабетом первого и второго типа, потому что она имеет низкий гликемический индекс — 12 единиц. Корнеплод налаживает обмен веществ, способствует медленному поступлению глюкозы в кровь, помогает ее очистить, выводит токсины, холестериновые бляшки, повышает гемоглобин, нормализует артериальное давление. Перед употреблением следует проконсультироваться с врачом.Редька в кулинарииРедьку чаще всего используют для приготовления салатов, заправляя их лимонным соком, оливковым маслом или сметаной - так блюдо будет наиболее полезным. Также ее добавляют в закуски, окрошку, горячие мясные блюда. Для придания более яркого вкуса редьку лучше смешивать со специями - перцем, зирой, сушеными травами и т.д.Рецепты приготовленияПростой витаминный салат из редьки с лукомИнгредиенты:Способ приготовления:Нарезать небольшими кусочками редьку, а лук - полукольцами, перемешанные овощи следует посолить, добавить лимонный сок и масло.Салат из редьки с яблокамиИнгредиенты:Способ приготовления:Редьку нужно очистить и натереть на терку, яблоки без кожуры порезать на кубики, затем перемешать, добавляя сметану, соль или сахар по вкусу. Как правильно есть редькуРедьку можно есть сырой, но нужно ее чистить. Лучше всего добавить корнеплод в салаты, чтобы увеличить уровень полезных витаминов и минералов, поступающих в организм. Не следует употреблять более 200 грамм продукта в день.Как правильно выбратьЛучше покупать среднюю по размеру редьку, ее кожура должна быть без механических повреждений, трещин, неровностей, плесени. Качественный корнеплод - гладкий, ароматный, сочный, упругий, а не вялый - это свидетельствует о его залежалости. Как и сколько хранитьРедьку лучше всего хранить в погребе, если его нет, то подойдет застекленный балкон. Идеальная температура - 1-3 градуса. Чтобы продукт дольше сохранился, следует поместить его в деревянные ящики или полиэтиленовые мешки. Также можно держать корнеплоды в холодильнике в отсеке для овощей и фруктов.

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продукты, растения, кулинария, овощи, витамины, здоровый образ жизни (зож)