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РИА Новости

Диетолог рассказала, в каких случаях не стоит есть картошку и морковь

08:59 12.11.2019 (обновлено: 14:22 12.11.2019)
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© Depositphotos / belchonockОтварной картофель
Отварной картофель
© Depositphotos / belchonock
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Обычно полезные для организма корнеплоды в некоторых случаях все же могут нанести ему вред, рассказала "Вечерней Москве" врач-диетолог Елена Соломатина.
Так, людям с болезнями желудочно-кишечного тракта нужно осторожно относиться к сырым и особенно острым корнеплодам. Большое количество клетчатки усиливает несварение и может вызвать серьезный дискомфорт. Особенно нежелательный продукт — обычная редька, при этом горькая редька, редис и дайкон никакой опасности не несут.
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Картофель и морковь — крахмалистые продукты, в термически обработанном виде у них повышается гликемический индекс — на это следует обратить внимание тем, кто страдает сахарным диабетом, напомнила диетолог.
Соломатина отметила, что это касается даже запеченного и отварного картофеля, притом что продукт в принципе полезен: снижает артериальное давление, уменьшает отеки и улучшает работу сердца. Морковь же желательно слегка пассеровать: в таком виде лучше усвоится бета-каротин.
Врач подчеркнула, что рацион стоит составлять, учитывая свои заболевания. Например, клетчатка, содержащаяся в сырых корнеплодах, поможет очистить организм от токсинов, эндотоксинов и холестерина. Особенно полезны такие продукты тем, у кого диагностирован атеросклероз или рак кишечника.
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Елена СоломатинаЗдоровьеОбщество
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