Диетолог рассказала, в каких случаях не стоит есть картошку и морковь

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Обычно полезные для организма корнеплоды в некоторых случаях все же могут нанести ему вред, рассказала Обычно полезные для организма корнеплоды в некоторых случаях все же могут нанести ему вред, рассказала "Вечерней Москве" врач-диетолог Елена Соломатина

Так, людям с болезнями желудочно-кишечного тракта нужно осторожно относиться к сырым и особенно острым корнеплодам. Большое количество клетчатки усиливает несварение и может вызвать серьезный дискомфорт. Особенно нежелательный продукт — обычная редька, при этом горькая редька, редис и дайкон никакой опасности не несут.

Картофель и морковь — крахмалистые продукты, в термически обработанном виде у них повышается гликемический индекс — на это следует обратить внимание тем, кто страдает сахарным диабетом, напомнила диетолог.

бета-каротин . Соломатина отметила, что это касается даже запеченного и отварного картофеля, притом что продукт в принципе полезен: снижает артериальное давление, уменьшает отеки и улучшает работу сердца. Морковь же желательно слегка пассеровать: в таком виде лучше усвоится