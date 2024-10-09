https://ria.ru/20241009/putin-1977296532.html
Путин вспомнил свою поездку на Lada Aura
Путин вспомнил свою поездку на Lada Aura - РИА Новости, 09.10.2024
Путин вспомнил свою поездку на Lada Aura
Президент России Владимир Путин во время запуска новых промышленных проектов в субъектах РФ вспомнил свою поездку на Lada Aura этим летом и вновь похвалил... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T21:21
2024-10-09T21:21
2024-10-09T21:21
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время запуска новых промышленных проектов в субъектах РФ вспомнил свою поездку на Lada Aura этим летом и вновь похвалил автомобиль. "Действительно, на машинке я вот прокатился не так давно, летом. И она, без всякого преувеличения, говорю абсолютно искренне, она мне понравилась. Хорошо управляется, обзор хороший, двигатель мощный достаточно, все по-современному, все-все-все. Реально, заднюю передачу включил, там, значит, экран с задним обзором, все очень удобно", - сказал Путин. Путин лично протестировал Lada Aura в июле. Глава государства проехался за рулем автомобиля по участку трассы М-11 Москва - Петербург, после чего назвал машину "хорошей, комфортной и управляемой". Модель Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач.
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экономика, авто, россия, москва, санкт-петербург, владимир путин
Экономика, Авто, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Владимир Путин
Путин вспомнил свою поездку на Lada Aura
Путин во время запуска новых промышленных проектов вновь похвалил Lada Aura
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время запуска новых промышленных проектов в субъектах РФ вспомнил свою поездку на Lada Aura этим летом и вновь похвалил автомобиль.
"Действительно, на машинке я вот прокатился не так давно, летом. И она, без всякого преувеличения, говорю абсолютно искренне, она мне понравилась. Хорошо управляется, обзор хороший, двигатель мощный достаточно, все по-современному, все-все-все. Реально, заднюю передачу включил, там, значит, экран с задним обзором, все очень удобно", - сказал Путин.
Путин лично протестировал Lada Aura в июле. Глава государства проехался за рулем автомобиля по участку трассы М-11 Москва
- Петербург
, после чего назвал машину "хорошей, комфортной и управляемой".
Модель Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач.