https://ria.ru/20241009/putin--1977292645.html
Путин дал старт серийному производству автомобиля Lada Aura
Путин дал старт серийному производству автомобиля Lada Aura - РИА Новости, 09.10.2024
Путин дал старт серийному производству автомобиля Lada Aura
Президент Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие в запуске серийной конвейерной сборки автомобиля Lada Aura на заводе "АвтоВАЗ" в Самарской области. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T20:45
2024-10-09T20:45
2024-10-09T22:17
самарская область
россия
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экономика
владимир путин
автоваз
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ростех
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие в запуске серийной конвейерной сборки автомобиля Lada Aura на заводе "АвтоВАЗ" в Самарской области.Он поздравил и поблагодарил коллектив предприятия за работу и профессионализм.В июле глава государства лично протестировал эту модель. Он проехался за рулем автомобиля по участку трассы М-11 Москва — Петербург. Сегодня Путин поделился воспоминаниями об этой поездке."Без всякого преувеличения, говорю абсолютно искренне: она мне понравилась. Хорошо управляется, обзор хороший, двигатель мощный достаточно, все по-современному. <...> Заднюю передачу включил — там экран с задним обзором, все очень удобно", — отметил президент.Сейчас предсерийные Lada Aura уже используют в Минфине, "Ростехе" и правительстве Самарской области.Модель Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, который выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем объемом 1,8 литра и мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач.
https://ria.ru/20240920/lada-1973810560.html
https://ria.ru/20240716/lada-1960060840.html
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Запуск серийного производства автомобиля Lada Aura
Президент Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие в запуске серийной конвейерной сборки автомобиля Lada Aura на заводе "АвтоВАЗ" в Самарской области. Он поздравил и поблагодарил коллектив предприятия за работу и профессионализм.
2024-10-09T20:45
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Владимир Путин за рулем Lada Aura
Владимир Путин за рулем Lada Aura
2024-10-09T20:45
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самарская область, россия, москва, экономика, владимир путин, автоваз, министерство финансов рф (минфин россии), ростех, санкт-петербург
Самарская область, Россия, Москва, Экономика, Владимир Путин, АвтоВАЗ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Ростех, Санкт-Петербург
Путин дал старт серийному производству автомобиля Lada Aura
Путин дал старт серийному производству автомобиля Lada Aura в Самарской области