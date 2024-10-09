https://ria.ru/20241009/psb-1977098869.html

ПСБ опроверг слухи о просрочках по кредитным лимитам у жителей Молдавии

ПСБ опроверг слухи о просрочках по кредитным лимитам у жителей Молдавии - РИА Новости, 09.10.2024

ПСБ опроверг слухи о просрочках по кредитным лимитам у жителей Молдавии

ПСБ опроверг информацию о якобы начале просрочек по кредитным лимитам у жителей Молдавии - как отметили в банке, эти сообщения ложны и являются провокацией,... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T09:58

2024-10-09T09:58

2024-10-09T10:01

молдавия

гагаузия

петр фрадков

евгения гуцул

дмитрий константинов

экономика

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ПСБ опроверг информацию о якобы начале просрочек по кредитным лимитам у жителей Молдавии - как отметили в банке, эти сообщения ложны и являются провокацией, жители Гагаузии и других молдавских регионов, получающие соцвыплаты на карты ПСБ, не имеют кредитных обязательств перед банком, заявила кредитная организация в Telegram-канале. "В последние дни против жителей Республики Молдова ведется информационная атака с распространением ложной информации о начале просрочек по кредитным лимитам банка ПСБ. Эта информация абсолютно не соответствует действительности и является провокацией, нацеленной на дестабилизацию настроений среди граждан", - говорится в заявлении ПСБ. Банк подчеркнул, что жители Гагаузии и других местных регионов, получающие социальные выплаты на карты ПСБ, не имеют кредитных обязательств перед банком. "ПСБ как надежный партнер продолжит обслуживать карты населения, обеспечивая людей, живущих в регионах, необходимой финансовой поддержкой", - говорится в сообщении. Глава ПСБ Пётр Фрадков, глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов 9 апреля подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. Пресс-служба банка 22 апреля сообщила об открытии первых счетов для гуманитарных выплат бюджетникам и пенсионерам Гагаузской автономии Молдавии.

https://ria.ru/20241008/promsvjazbank-1976910952.html

https://ria.ru/20240927/psb-1975123040.html

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гагаузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

молдавия, гагаузия, петр фрадков, евгения гуцул, дмитрий константинов, экономика