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ПСБ опроверг слухи о просрочках по кредитным лимитам у жителей Молдавии - РИА Новости, 09.10.2024
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09:58 09.10.2024 (обновлено: 10:01 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/psb-1977098869.html
ПСБ опроверг слухи о просрочках по кредитным лимитам у жителей Молдавии
ПСБ опроверг слухи о просрочках по кредитным лимитам у жителей Молдавии - РИА Новости, 09.10.2024
ПСБ опроверг слухи о просрочках по кредитным лимитам у жителей Молдавии
ПСБ опроверг информацию о якобы начале просрочек по кредитным лимитам у жителей Молдавии - как отметили в банке, эти сообщения ложны и являются провокацией,... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T09:58
2024-10-09T10:01
молдавия
гагаузия
петр фрадков
евгения гуцул
дмитрий константинов
экономика
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ПСБ опроверг информацию о якобы начале просрочек по кредитным лимитам у жителей Молдавии - как отметили в банке, эти сообщения ложны и являются провокацией, жители Гагаузии и других молдавских регионов, получающие соцвыплаты на карты ПСБ, не имеют кредитных обязательств перед банком, заявила кредитная организация в Telegram-канале. "В последние дни против жителей Республики Молдова ведется информационная атака с распространением ложной информации о начале просрочек по кредитным лимитам банка ПСБ. Эта информация абсолютно не соответствует действительности и является провокацией, нацеленной на дестабилизацию настроений среди граждан", - говорится в заявлении ПСБ. Банк подчеркнул, что жители Гагаузии и других местных регионов, получающие социальные выплаты на карты ПСБ, не имеют кредитных обязательств перед банком. "ПСБ как надежный партнер продолжит обслуживать карты населения, обеспечивая людей, живущих в регионах, необходимой финансовой поддержкой", - говорится в сообщении. Глава ПСБ Пётр Фрадков, глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов 9 апреля подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. Пресс-служба банка 22 апреля сообщила об открытии первых счетов для гуманитарных выплат бюджетникам и пенсионерам Гагаузской автономии Молдавии.
https://ria.ru/20241008/promsvjazbank-1976910952.html
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молдавия, гагаузия, петр фрадков, евгения гуцул, дмитрий константинов, экономика
Молдавия, Гагаузия, Петр Фрадков, Евгения Гуцул, Дмитрий Константинов, Экономика
ПСБ опроверг слухи о просрочках по кредитным лимитам у жителей Молдавии

ПСБ опроверг сообщения о просрочках по кредитным лимитам у жителей Молдавии

© РИА Новости / Александр Иванов | Перейти в медиабанкОтделение банка ПСБ
Отделение банка ПСБ - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Александр Иванов
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Отделение банка ПСБ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ПСБ опроверг информацию о якобы начале просрочек по кредитным лимитам у жителей Молдавии - как отметили в банке, эти сообщения ложны и являются провокацией, жители Гагаузии и других молдавских регионов, получающие соцвыплаты на карты ПСБ, не имеют кредитных обязательств перед банком, заявила кредитная организация в Telegram-канале.
"В последние дни против жителей Республики Молдова ведется информационная атака с распространением ложной информации о начале просрочек по кредитным лимитам банка ПСБ. Эта информация абсолютно не соответствует действительности и является провокацией, нацеленной на дестабилизацию настроений среди граждан", - говорится в заявлении ПСБ.
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Банк подчеркнул, что жители Гагаузии и других местных регионов, получающие социальные выплаты на карты ПСБ, не имеют кредитных обязательств перед банком.
"ПСБ как надежный партнер продолжит обслуживать карты населения, обеспечивая людей, живущих в регионах, необходимой финансовой поддержкой", - говорится в сообщении.
Глава ПСБ Пётр Фрадков, глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов 9 апреля подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. Пресс-служба банка 22 апреля сообщила об открытии первых счетов для гуманитарных выплат бюджетникам и пенсионерам Гагаузской автономии Молдавии.
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