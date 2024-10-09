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Совфед одобрил закон о лишении прав за скрытие госномеров - РИА Новости, 09.10.2024
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10:40 09.10.2024 (обновлено: 11:35 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/nomera-1977119809.html
Совфед одобрил закон о лишении прав за скрытие госномеров
Совфед одобрил закон о лишении прав за скрытие госномеров - РИА Новости, 09.10.2024
Совфед одобрил закон о лишении прав за скрытие госномеров
Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за намеренное сокрытие автомобильных номеров. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T10:40
2024-10-09T11:35
общество
авто
ирина рукавишникова
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за намеренное сокрытие автомобильных номеров.Так, за использование устройств, не позволяющих считать номер либо видоизменяющих его, предусмотрено лишение прав на срок от года до полутора с конфискацией самого прибора.Такое же наказание грозит за повторное нарушение. В беседе с РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова пояснила, что принятые нормы помогут в предупреждении ДТП. Сейчас за езду с грязными или нечитаемыми номерами водителю грозит предупреждение или штраф в 500 рублей. За езду без них, их сокрытие или намеренное изменение водителя могут лишить прав на срок от одного до трех месяцев или оштрафовать на пять тысяч рублей. Наказание за установку подложных номеров сейчас составляет 2,5 тысячи рублей, а за езду с такими номерами — лишение прав на срок от шести месяцев до года.
https://ria.ru/20240703/osago-1957037618.html
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общество, авто, ирина рукавишникова , совет федерации рф, россия
Общество, Авто, Ирина Рукавишникова , Совет Федерации РФ, Россия
Совфед одобрил закон о лишении прав за скрытие госномеров

СФ одобрил закон о лишении прав за использование устройств, скрывающих госномера

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за намеренное сокрытие автомобильных номеров.
Так, за использование устройств, не позволяющих считать номер либо видоизменяющих его, предусмотрено лишение прав на срок от года до полутора с конфискацией самого прибора.
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Такое же наказание грозит за повторное нарушение.
В беседе с РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова пояснила, что принятые нормы помогут в предупреждении ДТП.
Сейчас за езду с грязными или нечитаемыми номерами водителю грозит предупреждение или штраф в 500 рублей. За езду без них, их сокрытие или намеренное изменение водителя могут лишить прав на срок от одного до трех месяцев или оштрафовать на пять тысяч рублей. Наказание за установку подложных номеров сейчас составляет 2,5 тысячи рублей, а за езду с такими номерами — лишение прав на срок от шести месяцев до года.
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