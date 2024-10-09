https://ria.ru/20241009/nomera-1977119809.html

Совфед одобрил закон о лишении прав за скрытие госномеров

Совфед одобрил закон о лишении прав за скрытие госномеров - РИА Новости, 09.10.2024

Совфед одобрил закон о лишении прав за скрытие госномеров

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за намеренное сокрытие автомобильных номеров. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T10:40

2024-10-09T10:40

2024-10-09T11:35

общество

авто

ирина рукавишникова

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за намеренное сокрытие автомобильных номеров.Так, за использование устройств, не позволяющих считать номер либо видоизменяющих его, предусмотрено лишение прав на срок от года до полутора с конфискацией самого прибора.Такое же наказание грозит за повторное нарушение. В беседе с РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова пояснила, что принятые нормы помогут в предупреждении ДТП. Сейчас за езду с грязными или нечитаемыми номерами водителю грозит предупреждение или штраф в 500 рублей. За езду без них, их сокрытие или намеренное изменение водителя могут лишить прав на срок от одного до трех месяцев или оштрафовать на пять тысяч рублей. Наказание за установку подложных номеров сейчас составляет 2,5 тысячи рублей, а за езду с такими номерами — лишение прав на срок от шести месяцев до года.

https://ria.ru/20240703/osago-1957037618.html

https://ria.ru/20240602/voditeli-1949780131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

общество, авто, ирина рукавишникова , совет федерации рф, россия