https://ria.ru/20241009/nepal-1977143164.html
Страховщик погибших в Непале альпинистов организует отправку тел на родину
Страховщик погибших в Непале альпинистов организует отправку тел на родину - РИА Новости, 09.10.2024
Страховщик погибших в Непале альпинистов организует отправку тел на родину
Погибшие недавно в Непале российские альпинисты были застрахованы в компании "АльфаСтрахование", и компания организует отправку погибших на родину, заявили РИА... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T11:50
2024-10-09T11:50
2024-10-09T14:01
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Погибшие недавно в Непале российские альпинисты были застрахованы в компании "АльфаСтрахование", и компания организует отправку погибших на родину, заявили РИА Новости в страховщике. Во вторник спасатели сообщили, что пять российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири в Непале, найдены погибшими. По информации федерации альпинизма Ленинградской области, альпинисты были опытными спортсменами, каждый имел более двухсот восхождений за плечами, в том числе на высоту более 7 тысяч метров. Для эвакуации тел погибших был объявлен сбор средств. "Погибшие в Непале российские альпинисты были застрахованы в "АльфаСтраховании". Компания организует репатриацию погибших на родину. На данном этапе партнерской сервисной компанией ведется работа по организации спуска тел с высоты", - отметили в компании. "Ситуация осложняется местоположением и сложными погодными условиями. Компания делает все возможное, чтобы как можно скорее завершить процесс. "АльфаСтрахование" приносит глубокие соболезнования родственникам погибших туристов", - рассказали также в компании. Группа "АльфаСтрахование" – крупнейшая частная российская страховая группа с универсальным портфелем страховых услуг, который включает как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц. Группа объединяет АО "АльфаСтрахование", ООО "АльфаСтрахование-Жизнь", ООО "АльфаСтрахование-ОМС", ООО "Медицина АльфаСтрахование".
https://ria.ru/20241008/alpinisty-1977024602.html
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непал, ленинградская область, альфастрахование, происшествия
Непал, Ленинградская область, АльфаСтрахование, Происшествия
Страховщик погибших в Непале альпинистов организует отправку тел на родину
"АльфаСтрахование" организует отправку погибших в Непале альпинистов на родину
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Погибшие недавно в Непале российские альпинисты были застрахованы в компании "АльфаСтрахование", и компания организует отправку погибших на родину, заявили РИА Новости в страховщике.
Во вторник спасатели сообщили, что пять российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири в Непале, найдены погибшими. По информации федерации альпинизма Ленинградской области
, альпинисты были опытными спортсменами, каждый имел более двухсот восхождений за плечами, в том числе на высоту более 7 тысяч метров. Для эвакуации тел погибших был объявлен сбор средств.
"Погибшие в Непале российские альпинисты были застрахованы в "АльфаСтраховании". Компания организует репатриацию погибших на родину. На данном этапе партнерской сервисной компанией ведется работа по организации спуска тел с высоты", - отметили в компании.
"Ситуация осложняется местоположением и сложными погодными условиями. Компания делает все возможное, чтобы как можно скорее завершить процесс. "АльфаСтрахование" приносит глубокие соболезнования родственникам погибших туристов", - рассказали также в компании.
Группа "АльфаСтрахование" – крупнейшая частная российская страховая группа с универсальным портфелем страховых услуг, который включает как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц. Группа объединяет АО "АльфаСтрахование", ООО "АльфаСтрахование-Жизнь", ООО "АльфаСтрахование-ОМС", ООО "Медицина АльфаСтрахование".