https://ria.ru/20241009/mazur-1977091780.html

Мазур рассказал о сотрудничестве с "Газпромом"

Мазур рассказал о сотрудничестве с "Газпромом" - РИА Новости, 09.10.2024

Мазур рассказал о сотрудничестве с "Газпромом"

Производственно-технологическое сотрудничество Томской области с "Газпромом" выходит на новый уровень: заключаются прямые контракты, реализуются социальные... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T08:37

2024-10-09T08:37

2024-10-09T08:37

томская область

экономика

жкх

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владимир мазур

виталий маркелов

газпром

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ТОМСК, 9 окт – РИА Новости. Производственно-технологическое сотрудничество Томской области с "Газпромом" выходит на новый уровень: заключаются прямые контракты, реализуются социальные проекты, сообщил губернатор сибирского региона Владимир Мазур. Делегация Томской области во главе с губернатором принимает участие в проходящем с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге XIII Петербургском международном газовом форуме. "Производственно-технологическое сотрудничество Томской области с "Газпромом" выходит на новый уровень. Мы продолжаем работу по "дорожным картам", где прописаны томские предприятия, виды продукции, сроки и объёмы поставок на объекты газовиков. В то же время томичи уже заключают и прямые контракты с компанией", - написал Мазур в своём Telegram-канале. По словам главы региона, в качестве примеров компаний, имеющих прямые контракты с "Газпромом" пока можно назвать Томский электромеханический завод (ТЭМЗ) и "Микран", однако власти вместе с бизнесом работают над тем, чтобы таких предприятий и новых контрактов становилось больше. На полях форума Владимир Мазур провёл встречу с заместителем председателя правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым, на которой помимо деловых и производственных программ обсудил социальные вопросы. В частности, достигнута договорённость о подготовке актуальных предложений для совместной их реализации с компанией в Томской области. "Важнейшее направление сотрудничества Томской области с "Газпромом" – социальное. В прошлом году газовики построили в 15 городах и районах региона современные спортивные площадки и школьные стадионы. Обсудили с руководством компании новые планы, будем их прорабатывать в интересах жителей нашей области", - написал Мазур.

https://ria.ru/20240627/tomsk-1955778603.html

https://ria.ru/20240607/importozameschenie-1951435350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, жкх, томская область, санкт-петербург, владимир мазур, виталий маркелов, газпром, микран