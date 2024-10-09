https://ria.ru/20241009/mazur-1977091780.html
Мазур рассказал о сотрудничестве с "Газпромом"
Мазур рассказал о сотрудничестве с "Газпромом" - РИА Новости, 09.10.2024
Мазур рассказал о сотрудничестве с "Газпромом"
Производственно-технологическое сотрудничество Томской области с "Газпромом" выходит на новый уровень: заключаются прямые контракты, реализуются социальные... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T08:37
2024-10-09T08:37
2024-10-09T08:37
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газпром
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ТОМСК, 9 окт – РИА Новости. Производственно-технологическое сотрудничество Томской области с "Газпромом" выходит на новый уровень: заключаются прямые контракты, реализуются социальные проекты, сообщил губернатор сибирского региона Владимир Мазур. Делегация Томской области во главе с губернатором принимает участие в проходящем с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге XIII Петербургском международном газовом форуме. "Производственно-технологическое сотрудничество Томской области с "Газпромом" выходит на новый уровень. Мы продолжаем работу по "дорожным картам", где прописаны томские предприятия, виды продукции, сроки и объёмы поставок на объекты газовиков. В то же время томичи уже заключают и прямые контракты с компанией", - написал Мазур в своём Telegram-канале. По словам главы региона, в качестве примеров компаний, имеющих прямые контракты с "Газпромом" пока можно назвать Томский электромеханический завод (ТЭМЗ) и "Микран", однако власти вместе с бизнесом работают над тем, чтобы таких предприятий и новых контрактов становилось больше. На полях форума Владимир Мазур провёл встречу с заместителем председателя правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым, на которой помимо деловых и производственных программ обсудил социальные вопросы. В частности, достигнута договорённость о подготовке актуальных предложений для совместной их реализации с компанией в Томской области. "Важнейшее направление сотрудничества Томской области с "Газпромом" – социальное. В прошлом году газовики построили в 15 городах и районах региона современные спортивные площадки и школьные стадионы. Обсудили с руководством компании новые планы, будем их прорабатывать в интересах жителей нашей области", - написал Мазур.
https://ria.ru/20240627/tomsk-1955778603.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, жкх, томская область, санкт-петербург, владимир мазур, виталий маркелов, газпром, микран
Томская область, Экономика, ЖКХ, Томская область, Санкт-Петербург, Владимир Мазур, Виталий Маркелов, Газпром, Микран
Мазур рассказал о сотрудничестве с "Газпромом"
Томский губернатор Мазур: сотрудничество с "Газпромом" выходит на новый уровень
ТОМСК, 9 окт – РИА Новости. Производственно-технологическое сотрудничество Томской области с "Газпромом" выходит на новый уровень: заключаются прямые контракты, реализуются социальные проекты, сообщил губернатор сибирского региона Владимир Мазур.
Делегация Томской области во главе с губернатором принимает участие в проходящем с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге
XIII Петербургском международном газовом форуме.
"Производственно-технологическое сотрудничество Томской области с "Газпромом" выходит на новый уровень. Мы продолжаем работу по "дорожным картам", где прописаны томские предприятия, виды продукции, сроки и объёмы поставок на объекты газовиков. В то же время томичи уже заключают и прямые контракты с компанией", - написал Мазур в своём Telegram-канале.
По словам главы региона, в качестве примеров компаний, имеющих прямые контракты с "Газпромом" пока можно назвать Томский электромеханический завод (ТЭМЗ) и "Микран
", однако власти вместе с бизнесом работают над тем, чтобы таких предприятий и новых контрактов становилось больше.
На полях форума Владимир Мазур провёл встречу с заместителем председателя правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым
, на которой помимо деловых и производственных программ обсудил социальные вопросы. В частности, достигнута договорённость о подготовке актуальных предложений для совместной их реализации с компанией в Томской области.
"Важнейшее направление сотрудничества Томской области с "Газпромом" – социальное. В прошлом году газовики построили в 15 городах и районах региона современные спортивные площадки и школьные стадионы. Обсудили с руководством компании новые планы, будем их прорабатывать в интересах жителей нашей области", - написал Мазур.