https://ria.ru/20241009/litvinov-1977216514.html

ВТБ: кредитные карты - инструмент для повседневных трат и крупных покупок

ВТБ: кредитные карты - инструмент для повседневных трат и крупных покупок - РИА Новости, 09.10.2024

ВТБ: кредитные карты - инструмент для повседневных трат и крупных покупок

Рост ключевой ставки и меры Банка России по сдерживанию розничного рынка кредитования привели к удорожанию необеспеченных кредитов и сильно сократили... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T14:58

2024-10-09T14:58

2024-10-09T15:01

втб (банк)

кредитные карты

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Рост ключевой ставки и меры Банка России по сдерживанию розничного рынка кредитования привели к удорожанию необеспеченных кредитов и сильно сократили возможности населения по оформлению новых займов. На этом фоне у россиян резко возрос спрос на кредитные карты с льготным грейс-периодом. Насколько широко этот инструмент может покрыть потребности клиентов банков в заемных средствах? Остается ли потенциал у этого продукта в условиях новых правил регулятора по сохранению высокой предельной ставки кредитования (ПСК)? Об этом в интервью РИА Новости рассказал начальник управления "Кредитные карты" ВТБ Константин Литвинов.- Насколько в этом году рынок кредитных карт опережает кредиты наличными? Такая ситуация уникальна для этого года? С чем она связана?- За восемь месяцев этого года портфель кредитных карт в России увеличился на четверть, а кредитов наличными – на 7%. Это продолжающийся тренд последних лет. Изменения связаны с высокой ключевой ставкой и теми мерами регулятора по "охлаждению" рынка необеспеченного кредитования, которые активно вводятся с начала 2023 года – рост макропруденциальных надбавок и ужесточение макропруденциальных лимитов. Все это привело к тому, что кредиты стали дорогими и уже не такими доступными. Поэтому клиенты все больше стали обращать внимание на кредитные карты, в том числе оформленные ранее в условиях менее "жесткого" макропруденциального регулирования. Но новая волна мер регулятора по "охлаждению" рынка кредитных карт приведет к замедлению роста портфелей и сбалансированному развитию всего необеспеченного кредитования.- А какая доля таких карт в портфеле ВТБ? По новым выдачам кредитных карт вы отмечаете изменение в этом году?- Доля кредитных карт в портфеле ВТБ, выпущенных до 2023 года, составляет 48%. При этом спрос на новые карты также сохраняется. В августе объем выдач кредиток увеличился на 15% по сравнению с июлем и на 44% по сравнению с августом прошлого года.- В связи с действиями регулятора банки уменьшают лимиты по кредитным картам. Достаточно ли этого объема средств для компенсации кредитов наличными, на ваш взгляд? Какой средний лимит сегодня у клиентов ВТБ?- Уменьшения лимитов по выдаваемым кредитным картам мы не видим. Действия регулятора направлены на сокращение новых выдач в сегментах с высокой кредитной нагрузкой. Кредитные карты по-прежнему остаются инструментом как для повседневных трат, когда кредитный лимит можно расходовать постепенно, так и для оплаты разовых крупных покупок. При этом клиенты разумно используют условия среднесрочного беспроцентного периода, чтобы не платить проценты. Кредитные карты не могут полностью заменить кредиты наличными, которые чаще всего оформляют на более крупные траты с возможностью погашения в течение длительного срока. Средний кредитный лимит у владельцев кредитных карт ВТБ сегодня 120 тысяч рублей.- Какая транзакционная активность по кредитным картам в ВТБ? Как часто их владельцы пользуются опцией снятия наличных?- В основном карты используют для оплаты покупок в точках продаж или онлайн-магазинах. В ВТБ за восемь месяцев 2024 года объем транзакций по кредитным картам увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля операций по снятию наличных составляет не более 10%.- В этом году проходит процесс объединения ВТБ с банком "Открытие". Недавно банк заявил, что в четвертом квартале полностью завершит перевод кредитных обязательств всех клиентов. Как ВТБ решил вопрос с работой кредитных карт и обязательств по ним?- Клиентам "Открытия" в течение года было доступно предложение перевести задолженность по кредитной карте в ВТБ на льготных условиях. Для удобства клиентов мы разработали технологичный и бесшовный процесс перехода в ВТБ через мобильное приложение банка "Открытия". Всего несколько кликов и клиент получал необходимый продукт без необходимости обращения в отделение ВТБ.- Планируете ли еще добавить новые функции к вашим кредитным картам?- Мы внимательно следим за развитием рынка кредитных карт и предпочтениями клиентов. Одним из ключевых факторов при выборе платёжного инструмента является система лояльности. Поэтому мы добавили в нашу программу выбор дополнительной категории по кредитной карте, увеличив их количество до четырех. А если клиент получает заработную плату или пенсию на карту банка, количество доступных категорий увеличивается до пяти. По сути клиент может выбирать все основные категории ежедневных трат, такие как супермаркеты, одежда и обувь, аптеки и автозаправки. Если же в будущем планируется покупка бытовой техники или нового телефона, то можно заранее указать эту категорию и получить кешбэк, так как программа лояльности банка позволяет менять их ежемесячно.Сегодня рынок кредитных карт – высококонкурентный. Свои карточные продукты предлагают большинство крупных игроков рынка. Развивая нашу кредитную карту и адаптируя ее под запросы пользователей, мы ориентируемся на три составляющие - лояльность, технологичность и гибкость инструмента.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

втб (банк), кредитные карты