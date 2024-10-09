https://ria.ru/20241009/kiev-1977213457.html

Киев хочет провести мирный саммит с участием России, заявил посол

Киев хочет провести мирный саммит с участием России, заявил посол - РИА Новости, 09.10.2024

Киев хочет провести мирный саммит с участием России, заявил посол

Украинский посол в Турции Василий Бондарь заявил, что Киев надеется провести "мирный саммит" к концу года с участием России, но без двусторонних переговоров... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T14:50

2024-10-09T14:50

2024-10-09T14:50

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АНКАРА, 10 окт – РИА Новости. Украинский посол в Турции Василий Бондарь заявил, что Киев надеется провести "мирный саммит" к концу года с участием России, но без двусторонних переговоров Киева и Москвы, а "третьи стороны" обсудят "требования" к РФ, которая не раз заявляла, что искать варианты путей выхода из конфликта без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Ранее советник главы офиса Зеленского Дарья Заривная заявила, что второй саммит по Украине в ноябре не состоится, уточнив что в октябре пройдет ряд тематических конференций по так называемой "формуле мира" Зеленского. После их завершения будет решаться, когда состоится второй саммит по Украине. Первая конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно. Как заявил Бондарь, слова которого приводит агентство Рейтер, "одна из важнейших целей этого саммита - достижение справедливого мира на Украине". "Мы не говорим о формате, в котором Украина и Россия сидят друг напротив друга и Украина прислушивается к требованиям России", - заявил, как передает агентство, посол. "Сейчас мы видим следующее: международное сообщество вместе с Украиной соберется и составит список шагов, которые можно предпринять для установления справедливого мира на Украине, и на основе этого списка они обсудят, какие требования предъявить России. Это не будет прямая двусторонняя встреча, скорее всего, она пройдет в формате, в котором будут участвовать третьи стороны, и (переговоры) будут проходить через третьи стороны. Мы надеемся провести этот саммит до конца года", - приводит издание слова дипломата. По словам Боднара, Турция, которая старалась поддерживать теплые отношения как с Украиной, так и с Россией, будет важным участником встречи. После первой конференции по Украине в РФ заявили, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240902/peregovory-1969888081.html

https://ria.ru/20240702/konferentsiya-1956788159.html

https://ria.ru/20241009/konflikt-1977095483.html

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в мире, россия, украина, киев, василий бондар, владимир путин, юрий ушаков, запорожская аэс, нато, вооруженные силы украины