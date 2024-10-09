https://ria.ru/20241009/itua-1976965458.html

Министр углеводородов Конго: ОПЕК+ стал огромной силой для баланса на рынке

Министр углеводородов Конго: ОПЕК+ стал огромной силой для баланса на рынке - РИА Новости, 09.10.2024

Министр углеводородов Конго: ОПЕК+ стал огромной силой для баланса на рынке

Конго и Россия продолжают расширять партнерство в энергетике, на Российской энергонеделе был подписан ряд новых соглашений. Какие еще проекты интересны для... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T10:00

2024-10-09T10:00

2024-10-09T10:00

россия

африка

опек

лукойл

республика конго

интервью

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976954036_0:54:1080:662_1920x0_80_0_0_b185c4f7ce5a3a1a750bf98ee0ec4f67.jpg

Конго и Россия продолжают расширять партнерство в энергетике, на Российской энергонеделе был подписан ряд новых соглашений. Какие еще проекты интересны для двустороннего сотрудничества, как страна планирует развивать газовую отрасль, и комфортны ли для ее бюджета текущие цены на нефть, а также о роли ОПЕК+ на глобальном энергетическом рынке, в интервью РИА Новости на полях форума рассказал министр углеводородов Конго Бруно Жан-Ришар Итуа. Беседовала Елена Савинова.– Конго в этом году стало экспортером сжиженного природного газа, отправив партии с совместного проекта с Россией и Италией. Есть ли у вас планы расширять свое присутствие на рынке СПГ?– Долгое время мы добывали только нефть и попутный газ, но теперь перед нами новый вызов – это природный газ. Первый большой проект в газовой отрасли мы реализуем с итальянской компанией Eni и российским "Лукойлом". К концу 2025 года ожидается, что Конго будет производить 1,5 миллиарда кубических футов газа в год. Мы планируем в следующем году запуск еще двух газовых проектов, операторами которых станут китайская и британская компании.Газ становится основным приоритетом для нашей страны, потому что способствует мировому энергопереходу – мы видим, что спрос на газ очень высокий. При этом цены сейчас не такие интересные, как были еще недавно, но я не думаю, что это системное снижение. Мы продолжаем ожидать хороших цен на газ в будущем.В нашей стране также нужно решать внутренние вопросы, связанные с электричеством. Развитие газовой отрасли может повысить доступность электроэнергии. Кроме того, мы занимаемся добычей сжиженных углеводородных газов, что может улучшить снабжение населения топливом. Также мы работаем над переработкой газа, в частности, хотим производить удобрения.– Обсуждаете ли с Россией ее участие в газовых проектах в Конго?– Мы обсуждаем это и с российскими компаниями, и с китайскими, и с французскими, и с американскими, и с британскими, и даже с некоторыми африканскими, частными и государственными, чтобы найти оптимальное решение для раскрытия нашего потенциала. В целом мы видим сильное политическое желание других стран, а также различных компаний инвестировать в экономику Конго и Африку в целом.– А в электроэнергетике обсуждаете с российскими компаниями совместные проекты?– В июне я был в Москве вместе с нашим президентом, и мы обсуждали это с "Росатомом". Мы подписали соглашение о намерениях, и они уже приезжали к нам, в Конго. С этой компанией мы работаем в двух направлениях. Первое – это возобновляемая энергетика, мы рассматриваем реализацию маленького или среднего по размерам проекта. А второе направление – это маленький проект в сфере атомной энергетики.Но мы всегда открыты к обсуждению сотрудничества с другими компаниями в электроэнергетике. У нас очень большой потенциал по газовой генерации, гидро-, солнечной и ветряной энергетике. Сейчас мы работаем над строительством дамб, по ним у нас в работе три основных проекта. По одной из дамб рассматриваем сотрудничество с российской компанией.– Известно, что "Лукойл" обсуждал с Конго возможность вхождения в новые нефтегазовые проекты как оператор. Пришли ли вы к конкретике?– Мы с Lukoil Upstream Congo подписали соглашение, нацеленное на усиление энергетического сотрудничества между двумя странами. Это соглашение, инициированное президентом республики во время его официального визита в Россию, фокусируется на разработке нескольких нефтяных блоков в Конго. "Лукойл" планирует выступить оператором в новых проектах.– А есть еще компании из России, которые интересуются нефтегазовыми проектами в Конго?– Мы уже работаем с "Лукойлом". Еще ведем переговоры с "Зарубежнефтью", но пока без конкретных соглашений.– Рассматриваете российское нефтегазовое оборудование?– Когда мы были в Санкт-Петербурге в последний раз, нам представили много различного российского оборудования. Мы находимся в контакте по этой части, но ничего сейчас не закупаем. Лучше, чтобы компания, когда приходит работать на месторождение, использовала там как раз свое оборудование.– Рассматриваете ли строительство новых нефтеперерабатывающих заводов? Вовлекаете ли российских партнеров?– Они пока не заинтересованы в этом направлении, но мы считаем, что обсуждение проекта по нефтепереработке может стать следующим шагом после соглашения по трубопроводу для транспортировки нефтепродуктов, которое мы подписали 28 сентября.– Говоря о нефтепродуктопроводе, в каком соотношении Конго и Россия будут инвестировать в этот проект?– Российская "ЗНГС-Прометей" вложит 90% в капитал, а конголезская нефтяная компания – 10%. Это значит, что доли будут распределяться также 90% на 10%. Мы это больше рассматриваем как проект отдельных компаний, но готовы обеспечить его своей поддержкой: заключить соглашение, предоставить землю, льготы по налогам, чтобы этот проект был прибыльным. Я думаю, что он будет успешен.Сейчас мы продолжим работать над технико-экономическим обоснованием и определяемся с инвестициями. Этот этап еще не завершен, российская сторона должна приехать в Конго, все изучить, увидеть, как все это будет построено, и определиться с оборудованием, которое, скорее всего, будет российским.– Считаете ли вы, что ОПЕК+ эффективен сейчас, как раньше?– ОПЕК и ОПЕК+ – это очень интересный, конструктивный и полезный инструмент для мировой нефтяной отрасли. Я знаю, что некоторые хотели бы видеть, что мы сражаемся друг с другом. Но нет, мы никогда не сражаемся. Мы просто обсуждаем наше положение на мировом нефтяном рынке и находим компромисс.Есть мнение, что ОПЕК+ работает для того, чтобы цены на нефть были максимально высокими, но это не так. Если мы хотим сохранить высокий уровень добычи нефти, нам нужны инвесторы. Как можно инвестировать в то, что нестабильно? Мы работаем не над повышением цен, а над стабилизацией нефтяного рынка, и я думаю, что мы справляемся.Все 22 страны, что входят в ОПЕК+, – это огромная сила, способная обеспечить баланс на рынке. Мы все время говорим, что приглашаем другие добывающие страны к нам, даже если они не хотят быть членами ОПЕК или ОПЕК+. Мы предлагаем им просто быть в диалоге с нами. Но они не приходят, хотя получают выгоду от нашей работы, пользуются стабильным рынком и привлекательными ценами.– Какие у вас ожидания по добыче нефти и газа в Конго?– За три года в Конго было сделано порядка шести-семи новых открытий нефти и газа, хотя и небольших, но значимых для нас. Мы думаем, что у нас будет рост по добыче газа на 50% в ближайшие три-пять лет. Добыча ни нефти, ни газа точно не будет снижаться, она будет расти.– Насколько комфортны для Конго текущие цены на нефть?– Конечно, нефтяные котировки оказывают прямое влияние на доходы бюджета. Но надеемся, что низкие цены может компенсировать более высокий уровень добычи. Мы ожидаем, что в следующем году и особенно через два года, у нас будет лучше ситуация с нефтегазовыми доходами даже при низких ценах. Все же, я не думаю, что к концу года для нашего бюджета ситуация будет драматичной.

https://ria.ru/20240927/kongo-1975118852.html

https://ria.ru/20240902/kongo-1969995491.html

https://ria.ru/20240721/afrika-1960996559.html

https://ria.ru/20240628/kongo-1956021359.html

https://ria.ru/20240928/afrika-1975288568.html

https://ria.ru/20240926/afrika-1974957082.html

россия

африка

республика конго

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, африка, опек, лукойл, республика конго, интервью