https://ria.ru/20241009/gosduma-1977088201.html
В Госдуме прокомментировали сообщения о "тайных переговорах" по Украине
В Госдуме прокомментировали сообщения о "тайных переговорах" по Украине - РИА Новости, 09.10.2024
В Госдуме прокомментировали сообщения о "тайных переговорах" по Украине
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя сообщения западных СМИ о якобы "тайных переговорах" по урегулированию... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T07:34
2024-10-09T07:34
2024-10-09T07:34
в мире
россия
украина
москва
леонид ивлев
владимир путин
юрий ушаков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958708025_314:0:3955:2048_1920x0_80_0_0_1ff4d6e5374fd25e363084d64094aff4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя сообщения западных СМИ о якобы "тайных переговорах" по урегулированию украинского конфликта, напомнил в беседе с РИА Новости, что цели специальной военной операции остаются неизменными. Ранее газета Financial Times сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче России части территории в обмен на вступление в НАТО или другие гарантии безопасности. "Есть русская поговорка о том, что каждый суслик в поле - агроном. Так и киевские чиновники, боясь за свои насиженные места, что угодно сливают западным СМИ, но это полная бессмыслица. Цели СВО не менялись, и они будут достигнуты. Россия это неоднократно подчеркивала", - сказал Ивлев агентству. Парламентарий также выразил свою уверенность в том, что безопасность России будет обеспечена, а любые угрозы для нее устранены. "Поэтому киевскому режиму впору уже продумывать вопросы своей капитуляции, а не делать выкройки на карте", - сказал Ивлев. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Россия достигнет всех целей специальной военной операции, подчеркнул ранее президент Владимир Путин. Российский лидер также добавлял, что нет никаких сомнений в том, что Россия победит, поскольку страна защищает свои земли и свои ценности.
https://ria.ru/20241009/dubinskiy-1977082424.html
https://ria.ru/20241009/evropa-1977077882.html
https://ria.ru/20241009/malinen-1977087551.html
россия
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958708025_684:0:3415:2048_1920x0_80_0_0_701f734e8c6cdfa31aa444600c25f5ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, москва, леонид ивлев, владимир путин, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины, госдума рф
В мире, Россия, Украина, Москва, Леонид Ивлев, Владимир Путин, Юрий Ушаков, НАТО, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали сообщения о "тайных переговорах" по Украине
Депутат Госдумы Ивлев: цели СВО остаются неизменными, они будут достигнуты
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя сообщения западных СМИ о якобы "тайных переговорах" по урегулированию украинского конфликта, напомнил в беседе с РИА Новости, что цели специальной военной операции остаются неизменными.
Ранее газета Financial Times сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче России
части территории в обмен на вступление в НАТО
или другие гарантии безопасности.
"Есть русская поговорка о том, что каждый суслик в поле - агроном. Так и киевские чиновники, боясь за свои насиженные места, что угодно сливают западным СМИ, но это полная бессмыслица. Цели СВО не менялись, и они будут достигнуты. Россия это неоднократно подчеркивала", - сказал Ивлев агентству.
Парламентарий также выразил свою уверенность в том, что безопасность России будет обеспечена, а любые угрозы для нее устранены.
"Поэтому киевскому режиму впору уже продумывать вопросы своей капитуляции, а не делать выкройки на карте", - сказал Ивлев.
Ранее президент России Владимир Путин
выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва
незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев
должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ
на Курскую область
Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков
позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Россия достигнет всех целей специальной военной операции, подчеркнул ранее президент Владимир Путин. Российский лидер также добавлял, что нет никаких сомнений в том, что Россия победит, поскольку страна защищает свои земли и свои ценности.