https://ria.ru/20241009/gaz-1976845093.html

Новая труба: у России появился неожиданный конкурент

Новая труба: у России появился неожиданный конкурент - РИА Новости, 09.10.2024

Новая труба: у России появился неожиданный конкурент

Казахстан собирается существенно нарастить экспорт природного газа в КНР. Сможет ли новый проект Астаны конкурировать с "Газпромом" — в материале РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T08:00

2024-10-09T08:00

2024-10-09T08:02

экономика

казахстан

китай

россия

александр новак

алексей миллер

газпром

сила сибири (газопровод)

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Казахстан собирается существенно нарастить экспорт природного газа в КНР. Сможет ли новый проект Астаны конкурировать с "Газпромом" — в материале РИА Новости.Азиатский векторПока по трубопроводным поставкам газа в Китай первое место занимает Туркменистан. Россия на втором, хотя в последние годы объемы существенно увеличились — за счет европейского рынка. И рост продолжается. Как сообщил на Российской энергетической неделе вице-премьер Александр Новак, в частности, по газопроводу "Сила Сибири" выход на максимальные контрактные обязательства — в 2025-м.Казахстан — в первой пятерке. И, утверждает Bloomberg, хочет напрямую конкурировать с Россией.В планах Астаны — существенное расширение добычи и экспорта. Для этого готовы даже построить новый газопровод параллельно с уже действующим "Бейнеу — Бозой — Шымкент".По прогнозу BloombergNEF, к 2030-му спрос на природный газ в континентальном Китае вырастет на 45%. Ключевой фактор — перевод промышленности с угля на газ на фоне стремления Пекина сократить выбросы CO2 к концу десятилетия."Даже несмотря на риски снижения темпов экономического роста в Китае, потребление растет. Потенциал высок, и Казахстан планирует "откусить" большой кусок этого увеличивающегося "пирога", — рассуждает доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.У Казахстана с Китаем уже есть долгосрочный контракт — на десять миллиардов кубометров в год. Но фактические поставки гораздо ниже: в 2023-м — 5,8 миллиарда со всех трех крупных месторождений — Кашаган, Карачаганак и Тенгиз. Причина — нехватка газа для внутреннего потребления. Казахстану нужен 21 миллиард. Для сравнения: в 2023-м Россия по "Силе Сибири" прокачала 22,7 миллиарда.Как заявил агентству Bloomberg Санжар Жаркешов, главный исполнительный директор казахстанского национального газового оператора QazaqGaz, для увеличения экспорта в КНР потребуется новая магистраль стоимостью от трех до шести миллиардов долларов.К проекту привлекли катарских инвесторов. Окончательное решение примут до конца года, строительство займет не менее двух лет. Добычу собираются увеличить на 3,5-5 миллиардов кубометров."Инвестиции очень велики, но в случае достижения договоренностей с Китаем вероятность вхождения Астаны в этот инфраструктурный проект приблизится к 100 процентам", — отмечает Олег Чередниченко.Есть потенциалВместе с тем, указывают экономисты, есть сложности.Новый газопровод действительно увеличит экспортный потенциал QazaqGaz. Однако внутренний дефицит топлива усугубится, считает Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.В то же время, по мнению Олега Чередниченко, казахстанскому правительству необходимо найти ресурсы, чтобы сдержать усиливающееся инфляционное давление. И экспорт тут может помочь.Но Астана неизбежно столкнется с проблемой ценообразования: расходы на газопровод — три-шесть миллиардов долларов — не могут не повлиять на это.Именно ценообразование — главное преимущество "Газпрома". Российский экспортер уже поставляет Китаю сырье с хорошим дисконтом. Также согласовано строительство "Силы Сибири — 2" мощностью 50 миллиардов кубометров. Экономика этого проекта, по предварительной оценке, значительно устойчивее, чем альтернатива, предлагаемая южным соседом, подчеркивает Марышев.Сотрудничество с РоссиейВдобавок Москва и Астана сотрудничают в газовой сфере. В частности, "Газпром" и QazaqGaz собираются заключить контракт на транзит через Казахстан в Узбекистан и Киргизию на 2025–2040-е. Для этого планируется расширить магистральные газопроводы "Средняя Азия — Центр" и добавить соответствующих мощностей на территории Казахстана.Транзит в Узбекистан уже в 2026-м может достичь 11 миллиардов кубометров (в этом году ожидают три миллиарда). На третьем этапе проекта должно быть уже 22 миллиарда.Кроме того, утвердили дорожную карту организации транзита через Казахстан в Китай, а также для обеспечения нужд Астаны — 35 миллиардов кубометров в год.Казахстан сможет использовать российский газ на внутреннем рынке, отправив высвободившиеся объемы по своповой схеме в Китай, уточняет Тамара Сафонова, доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии.Но говорить о том, что конкурентные позиции России ощутимо ослабеют, не приходится — показатели казахстанского проекта выглядят весьма скромно на фоне взаимодействия китайской стороны с "Газпромом".К тому же Россия планирует расширить прокачку в КНР по новому "дальневосточному" маршруту на десять миллиардов кубометров в год. Как пояснял ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер, с выходом "Силы Сибири" и "дальневосточного" маршрута на полную загрузку Москва станет самым крупным поставщиком газа в Китай.

https://ria.ru/20240723/gaz-1961350933.html

https://ria.ru/20241002/kazakhstan-1975944013.html

https://ria.ru/20240905/gazoprovod-1970689438.html

казахстан

китай

россия

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экономика, казахстан, китай, россия, александр новак, алексей миллер, газпром, сила сибири (газопровод), природный газ, сжиженный природный газ, сила сибири — 2