https://ria.ru/20241009/es-1977277817.html

Постпреды стран ЕС согласовали выдачу кредита Киеву под российские активы

Постпреды стран ЕС согласовали выдачу кредита Киеву под российские активы - РИА Новости, 09.10.2024

Постпреды стран ЕС согласовали выдачу кредита Киеву под российские активы

Постоянные представители стран Евросоюза на заседании в среду предварительно согласовали механизм выдачи кредита Киеву на 35 миллиардов евро с погашением из... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T19:18

2024-10-09T19:18

2024-10-09T19:39

киев

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

специальная военная операция на украине

украина

сергей лавров

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза на заседании в среду предварительно согласовали механизм выдачи кредита Киеву на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России, говорится в сообщении венгерского председательства в ЕС."Сегодня постпреды согласовали письменную процедуру для принятия ряда актов, касающихся использования доходов от российских активов для обслуживания и выплаты кредитов", - говорится в заявлении венгерского представительства в ЕС.Для окончательного утверждения документов потребуется еще согласование Европарламента.В МИД РФ ранее неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 20 сентября во время визита в Киев сообщила, что ЕК утвердила свое предложение странам ЕС по выделению Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от иммобилизованных суверенных российских активов. Это составит большую часть от согласованного ранее странами G7 кредита в 50 миллиардов долларов США. Кроме того, ЕК предложила увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций с полугода до 36 месяцев для обеспечения лучших гарантий погашения кредита. Это решение требует получения единогласной поддержки в Совете ЕС.Западные СМИ сообщали о разногласиях между странами ЕС и США по вопросу гарантий этого кредита. В частности, Вашингтон якобы настаивает на том, чтобы ЕС сделал заморозку этих средств бессрочной, гарантировав таким образом их использование для погашения кредита Киеву. Однако среди стран ЕС, где хранится большая часть замороженных российских средств, нет единого мнения по этому вопросу. В частности, Венгрия не поддерживает пролонгацию сроков заморозки активов с полугода до трех лет.В июле 2024 года еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что Европейская комиссия в срочном порядке готовит предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных активов России, но под гарантии резерва бюджета Евросоюза. Он заявил о желании ЕК подготовить такое предложение в кратчайшие сроки, поскольку предлагаемый комиссией механизм базируется на гарантиях резерва бюджета ЕС, который, по его словам, можно использовать только до конца текущего года.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

https://ria.ru/20240920/ek-1973879543.html

https://ria.ru/20241009/zelenskiy-1977270609.html

https://ria.ru/20241009/germanija-1977234013.html

https://ria.ru/20241009/zelenskiy-1977108767.html

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